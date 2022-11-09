直飛奧克蘭、加碼送境內機票！紐西蘭航空指定艙等92折

國境解封，趁著國際航線釋出優惠，快預約久違的旅行。歡慶台北「不停點直飛」奧克蘭航線登台滿4周年，紐西蘭航空推出指定艙等92折的票價優惠，同時免費加贈紐西蘭境內航點的國內線機票，即起至11月21日購買經濟艙、來回票價28,500元起。此外，紐航也將於12月由現行每周兩增加為每周三班往返架次，正式恢復疫情前營運水準。

瞄準近年來更多民眾開始喜愛爬山、露營等體驗大自然的戶外活動，紐西蘭航空也與當地知名租車品牌thl集團合作，於官網獨家推出旅客租賃旗下Maui茂宜以及 Britz布里茨可享有露營車出租9折優惠。

紐西蘭被稱為「活的地理教室」，北島有火山、湖泊、瀑布、溫泉，南島則有南阿爾卑斯山脈，擁有各種壯闊大自然景緻如冰川和湖泊，非常適合自駕旅行。且此刻紐西蘭政府也已公告旅客在登機前無須提供疫苗接種證明及陰性檢測證明，也不需事先填寫紐西蘭旅客聲明表（NZTD），台灣旅客出發前僅需線上付費申辦NZeTA「電子旅行授權」即可出發。

台北直飛奧克蘭優惠限時銷售至11月21日，優惠適用出發日為2023年2月11日至3月27日、4月7日至 6月30日。