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限時48小時、打開總套大門！台北晶華重現巨星之旅

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「打開晶華」住房專案安排入住行政樓層，享全天候專屬管家服務及大班廊禮遇。圖／晶華酒店提供
「打開晶華」住房專案安排入住行政樓層，享全天候專屬管家服務及大班廊禮遇。圖／晶華酒店提供

全球建築盛事「Open House Taipei打開台北」，將於11月12日至13日再度登場，民眾可在活動限時的48小時內，探索雙北100個以上平日鮮為人知的都市秘境空間。台北晶華酒店也積極參與，除了開放「巨星級總統套房」導覽，同步於11月11日至11月13日推出「打開晶華Open Taipei巨星之旅」住房專案，每房9,900元起，房客將受邀參加「巨星導覽行程」，於挑高兩層樓的總統套房內聆聽資深管家服務的故事，並入住大班行政樓層兩天一夜，享有全天候專屬管家服務及大班廊早餐、下午茶以及Happy Hour禮遇，感受有如巨星般的住宿體驗。

「打開台北」2020年取得英國倫敦官方授權後，首次於台灣舉辦即獲得熱烈迴響，今年邁入第3屆，將以「社交台北」為年度主題，邀集雙北地區超過百個極具特色的城市秘境，並由「人們如何形塑空間，空間如何連結人們」的視角切入，串起民眾與空間擁有者的互動關係，進而對所居的城市有更深入的認識。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，今年再次受邀成為「打開台北 Open House Taipei」建築空間的一員，開放參觀的總統套房位於酒店19樓、佔地65坪，挑高兩層樓的空間寬敞氣派，整面的全景落地窗讓台北的天際線以及中山北路的綠蔭皆入眼簾。總統套房套接待過的政商名流、演藝巨星不計其數，專業的私人管家會在此次特別規劃的「巨星導覽行程」中，分享晶華酒店硬體與軟體服務的特色和秘訣。

「打開台北」活動時間為11月12、13日，各場地開放時間及活動資訊可查官網：https://www.opentaipei.org/。台北晶華酒店訂房可洽：02-2523-8000或www.regenttaiwan.com

「巨星級總統套房」導覽，旅人可於挑高兩層樓的總統套房內聆聽資深管家服務的故事。圖／晶華酒店提供
「巨星級總統套房」導覽，旅人可於挑高兩層樓的總統套房內聆聽資深管家服務的故事。圖／晶華酒店提供
晶華酒店過去30年來接待過眾多巨星名流。圖／晶華酒店提供
晶華酒店過去30年來接待過眾多巨星名流。圖／晶華酒店提供

酒店 套房 晶華

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