聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時48小時、打開總套大門！台北晶華重現巨星之旅
全球建築盛事「Open House Taipei打開台北」，將於11月12日至13日再度登場，民眾可在活動限時的48小時內，探索雙北100個以上平日鮮為人知的都市秘境空間。台北晶華酒店也積極參與，除了開放「巨星級總統套房」導覽，同步於11月11日至11月13日推出「打開晶華Open Taipei巨星之旅」住房專案，每房9,900元起，房客將受邀參加「巨星導覽行程」，於挑高兩層樓的總統套房內聆聽資深管家服務的故事，並入住大班行政樓層兩天一夜，享有全天候專屬管家服務及大班廊早餐、下午茶以及Happy Hour禮遇，感受有如巨星般的住宿體驗。
「打開台北」2020年取得英國倫敦官方授權後，首次於台灣舉辦即獲得熱烈迴響，今年邁入第3屆，將以「社交台北」為年度主題，邀集雙北地區超過百個極具特色的城市秘境，並由「人們如何形塑空間，空間如何連結人們」的視角切入，串起民眾與空間擁有者的互動關係，進而對所居的城市有更深入的認識。
台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，今年再次受邀成為「打開台北 Open House Taipei」建築空間的一員，開放參觀的總統套房位於酒店19樓、佔地65坪，挑高兩層樓的空間寬敞氣派，整面的全景落地窗讓台北的天際線以及中山北路的綠蔭皆入眼簾。總統套房套接待過的政商名流、演藝巨星不計其數，專業的私人管家會在此次特別規劃的「巨星導覽行程」中，分享晶華酒店硬體與軟體服務的特色和秘訣。
「打開台北」活動時間為11月12、13日，各場地開放時間及活動資訊可查官網：https://www.opentaipei.org/。台北晶華酒店訂房可洽：02-2523-8000或www.regenttaiwan.com。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言