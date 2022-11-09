電信三雄「資訊月」推好康優惠、元宇宙體驗、智慧應用

2022年資訊月將於11月10日至11月13日在台北世貿一館率先登場，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信皆參與盛會，除了展場限定的好康優惠之外，元宇宙體驗與多元智慧應用也是必逛焦點。

●中華電信

中華電信將於交通部「5G智慧交通館」展出「智慧交通」、「智慧港灣」，並於品牌館祭出多項限定加碼優惠，同時讓民眾體驗行動應用服務、MOD／Hami Video現場觀影體驗及HiNet 光世代網路實測體驗。展出期間祭出限定加碼優惠，包括精采5G指定方案加碼送國內通信費500元、HiNet光世代＋MOD最高加贈商品卡1,300元、2022世足看中華，現場免費提供3日Hami Video運動館體驗序號，活動期間到中華電信品牌館體驗服務，即可免費獲得活動贈品，數量有限送完為止。

中華電信品牌館展出多款5G熱銷手機，申辦精采5G 999元以上購機方案，入手iPhone 14、iPhone 14 Plus最高享Hami Point 2,500點；搭配Android指定機型最高折價2,000元；申辦精采5G四季饗宴方案指定資費，搭配「雙11加碼送」最高享18,111點。申辦上述方案，皆可再享展場限定國內通信費500元。現場也提供民眾體驗互動體感健身「AR動滋動 X Uniigym」App，於活動現場下載App，5G客戶獨享14天免費體驗。

MOD、Hami Video全台獨家轉播2022 FIFA卡達世界盃™ 64場賽事，申辦「Hami Video金球大禮包」超值方案限時獨享價888元，可暢看Hami Video運動館150天與獨享世足AR轉播服務，使用多視角與回看功能、擴增實境3D互動，感受超現實的娛樂體驗。申辦並完成登錄即可抽特斯拉電動車、世界盃國家隊球衣與限量足球等大獎。

●台灣大哥大

台灣大哥大於資訊月打造「OP無限製造所」，同步展出兩項應用服務，包括充滿未來感、首度對外正式公開的元宇宙新服務MyMoji，以及提供一站式全方位解決方案的新品牌「OP響樂生活」。台灣大瞄準元宇宙虛擬經濟商機，打造「MyMoji元宇宙分身製造所」，現場設置全台唯一360度3D scanner太空艙攝影棚，可快速建構獨一無二的個人3D真人動態模型，免費製作MyMoji數位分身，同時結合數位分身，製作專屬AR影像及LINE動態貼圖，未來還可透過數位分身漫遊元宇宙，感受元宇宙新奇體驗。

「MyMoji元宇宙分身製造所」能在30秒創建個人3D模型「分身」，與其他真人動態模型動輒數天到數月的製作時間相比，更顯快速，MyMoji也開發AR影片、貼圖等兩項服務，讓「分身」能化身AR影片的主角，還可將「分身」套用在MyMoji的主題貼圖套件中，提交LINE審查後就能製作成LINE動態貼圖並下載使用。MyMoji因應熱門時事議題，每月新增25組超有梗的主題貼圖套件，MyMoji「分身」檔案已支援多個元宇宙平台格式。

「OP響樂生活」專區包含雲端遊戲與影音區域，幫助用戶在面對種類繁多的科技設備時，解決不知如何選購及使用的痛點，並使用相互串聯的頂級影音設備，暢玩GeForce雲端遊戲及欣賞串流影音。「OP響樂生活」首發「OP影音劇院套裝」頂級組合包含三星75型4K UHD智慧連網電視、擁有環繞音效且支援杜比全景聲的三星11.1.4藍牙聲霸、Google Nest Hub（第2代）智慧螢幕、華碩WiFi 6網狀無線路由器、NVIDIA Shield TV Pro串流電視盒，申辦指定專案，市價超過14萬元的「終極巨幕」組合只要半價就能帶回家。

資訊月活動期間到台灣大哥大主題館體驗「MyMoji元宇宙分身製造所」與「OP響樂生活」專區，即可獲得MyVideo體驗序號（共400組）、Disney+ 111元限折優惠序號（共400組）以及GeForce NOW白金方案30天體驗（共400組），每日完成全部體驗再享一次抽獎機會，有機會帶回Google Nest mini智慧音箱和Google Nest Hub（第2代）。

●遠傳電信

遠傳電信以「遠傳心生活」串聯「5G娛樂饗宴」與「5G健康照護」兩大智慧生活應用，於現場打造5G智慧生活圈體驗，並提供參觀民眾多項獨家好禮。資訊月期間於遠傳展位加入「遠傳心生活」用戶即可獲贈遠傳幣，並可立即兌換美式咖啡、可口可樂、周邊商品等限量好禮。

遠傳深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，開發5G影音娛樂、5G遠距診療、居家健康照護等創新應用。展會現場的「5G娛樂饗宴」設置了遠傳friDay影音「明星多視角」以及遠傳獨家代理模擬經營型手遊「水族館物語」，可透過遠傳5G極速飆網體驗自由選擇最愛視角、聚焦追星的臨場震撼或是模擬水族館經營。

「5G健康照護」應用呈現遠傳5G遠距診療與居家健康照護服務，可讓民眾在家看診，且能透過整合慢性病照護裝置，上傳生理量測資訊至醫療院所。由於肥胖為現代人慢性疾病的共通危險因子，「遠傳心生活」App內建「心生活健康日誌」，提供InBody身體組成量測服務，可持續追蹤數據，為健康把關。

資訊月期間「5G娛樂饗宴」參加指定活動送遠傳friDay影音7天體驗券和水族館物語限量寶物；「5G健康照護」提供免費InBody身體組成量測，展期間每天下午1點至5點更有營養師駐點解說報告。此外，12月31日前於遠傳台北館前、台中中友、高雄林森直營門市亦提供10遠傳幣兌換InBody量測服務。