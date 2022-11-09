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全支付雙11再加碼！合作通路最高20%回饋 力拼年底突破300萬會員

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
（左起）全聯行銷部協理劉鴻徵、全聯總經理蔡篤昌、全支付總經理游金榮、全聯營業部副總經理林子文、全支付研發部主管陳世樺，一起現身歡慶全支付達到200萬會員。記者黃筱晴／攝影
（左起）全聯行銷部協理劉鴻徵、全聯總經理蔡篤昌、全支付總經理游金榮、全聯營業部副總經理林子文、全支付研發部主管陳世樺，一起現身歡慶全支付達到200萬會員。記者黃筱晴／攝影

全支付上線後短短52天內會員人數即正式突破200萬，比原本預期速度超前許多，全聯總經理蔡篤昌自信喊出「力拼年底突破300萬會員！」全支付9月開業至今累計交易總金額達38億、10月單月累計達24億，會員消費實力驚人，且目前全支付的交易金額已經快速達到總營業額15～20%，在「家家購物節」期間最高更一度衝上30%。蔡篤昌表示，10月全支付交易金額已快速搶佔第2名，希望在年底前能達成第一名的目標，並期望成為台灣電子支付第一個獲利的品牌

全聯行銷部協理劉鴻徵分享，目前全支付會員中80%是從PX Pay App既有會員升級，未來目標是希望能夠拓展更多外部合作通路，明年希望能夠超過20萬，以期吸引更多具有消費潛力的年輕族群新加入成為全支付會員。下一步，希望增加更多繳費、金融產品等新服務，以「服務」的價值取代「補貼」的競爭增加用戶黏著度。

而全支付歡慶200萬系列活動第2波全台飲品通路也接力起跑，即日起至12月29日HOT WINTER熱情來襲，攜手全台超過2,500家知名飲品店，每週二、四消費滿50元，享最高20%回饋；全支付雙11初登場，「PX Pay購物」箱購雙11最狂盛典限時優惠點數瘋狂翻倍送，即日起至12月1日每週五、六、日，使用全支付結帳每滿1,500元贈1111福利點、11月9日至11月13日再加碼結帳滿2,000元再贈111全點。

全支付總經理游金榮（左）與全聯總經理蔡篤昌一起歡慶全支付200萬會員達陣。記者黃筱晴／攝影
全支付總經理游金榮（左）與全聯總經理蔡篤昌一起歡慶全支付200萬會員達陣。記者黃筱晴／攝影

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