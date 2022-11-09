全支付雙11再加碼！合作通路最高20%回饋 力拼年底突破300萬會員

全支付上線後短短52天內會員人數即正式突破200萬，比原本預期速度超前許多，全聯總經理蔡篤昌自信喊出「力拼年底突破300萬會員！」全支付9月開業至今累計交易總金額達38億、10月單月累計達24億，會員消費實力驚人，且目前全支付的交易金額已經快速達到總營業額15～20%，在「家家購物節」期間最高更一度衝上30%。蔡篤昌表示，10月全支付交易金額已快速搶佔第2名，希望在年底前能達成第一名的目標，並期望成為台灣電子支付第一個獲利的品牌。

全聯行銷部協理劉鴻徵分享，目前全支付會員中80%是從PX Pay App既有會員升級，未來目標是希望能夠拓展更多外部合作通路，明年希望能夠超過20萬，以期吸引更多具有消費潛力的年輕族群新加入成為全支付會員。下一步，希望增加更多繳費、金融產品等新服務，以「服務」的價值取代「補貼」的競爭增加用戶黏著度。