全支付雙11再加碼！合作通路最高20%回饋 力拼年底突破300萬會員
全支付上線後短短52天內會員人數即正式突破200萬，比原本預期速度超前許多，全聯總經理蔡篤昌自信喊出「力拼年底突破300萬會員！」全支付9月開業至今累計交易總金額達38億、10月單月累計達24億，會員消費實力驚人，且目前全支付的交易金額已經快速達到總營業額15～20%，在「家家購物節」期間最高更一度衝上30%。蔡篤昌表示，10月全支付交易金額已快速搶佔第2名，希望在年底前能達成第一名的目標，並期望成為台灣電子支付第一個獲利的品牌。
全聯行銷部協理劉鴻徵分享，目前全支付會員中80%是從PX Pay App既有會員升級，未來目標是希望能夠拓展更多外部合作通路，明年希望能夠超過20萬，以期吸引更多具有消費潛力的年輕族群新加入成為全支付會員。下一步，希望增加更多繳費、金融產品等新服務，以「服務」的價值取代「補貼」的競爭增加用戶黏著度。
而全支付歡慶200萬系列活動第2波全台飲品通路也接力起跑，即日起至12月29日HOT WINTER熱情來襲，攜手全台超過2,500家知名飲品店，每週二、四消費滿50元，享最高20%回饋；全支付雙11初登場，「PX Pay購物」箱購雙11最狂盛典限時優惠點數瘋狂翻倍送，即日起至12月1日每週五、六、日，使用全支付結帳每滿1,500元贈1111福利點、11月9日至11月13日再加碼結帳滿2,000元再贈111全點。
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