快訊

胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

林柏宏、持修分享冬日著裝訣竅 最愛UNIQLO刷毛外套和極輕羽絨背心

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
林柏宏（左）、歌手持修以品牌好友身份出席UNIQLO秋冬保暖新品活動。記者王聰賢／攝影
林柏宏（左）、歌手持修以品牌好友身份出席UNIQLO秋冬保暖新品活動。記者王聰賢／攝影

UNIQLO因應天氣變冷，季節變化，上市一系列以保暖為訴求的服裝單品，找來品牌好友的林柏宏和持修，一同分享他們的冬日穿搭訣竅。透露即將進入新劇組拍攝作品的林柏宏和下周將飛抵東京參與音樂節演出的持修，也都分別對於禦寒裝備有自己心得，更大力推薦了UNIQLO的刷毛外套與極輕羽絨背心。

因為主持實境節目，順利獲得金鐘獎加持，讓林柏宏的人氣直線上升，受到許多品牌愛戴，加上與許光漢合演的電影即將上映，近期曝光度極高。不過，林柏宏受訪時透露自己即將進入劇組拍攝新作品，雖然短時間無法出國旅遊，但還是會在台灣不同的地方取景，所以也覺得保暖的衣著也很重要。如同他說「冬天的時候，我特別喜歡厚外套」，並注重機能性，所以對活動當天穿的刷毛外套十分滿意，並表示「輕又保暖，工作或是休閒、戶外活動都刻可以穿」。而歌手持修則提到自己也是偏愛外套，而且之前曾有過羽絨夾克，「不過因為重量太重，所以比較少穿」，對比他詮釋的特級極輕羽絨背心後，表示「穿起來很舒服、很暖」。

林柏宏對活動當天穿的刷毛外套十分滿意，並表示「輕又保暖，工作或是休閒、戶外活動都刻可以穿」。記者王聰賢／攝影
林柏宏對活動當天穿的刷毛外套十分滿意，並表示「輕又保暖，工作或是休閒、戶外活動都刻可以穿」。記者王聰賢／攝影

在現有的招牌商品上，UNIQLO仍舊能不斷再進化，像是冬天的明星產品HEATTECH吸濕發熱衣系列，就反應了市場的期待，首度推出全新的女裝HEATTECH EXTRA WARM極暖無縫羅紋T恤、男裝HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖華夫格圓領T恤，把機能結合時尚感，就是這季UNIQLO新品最大訴求。其次還有顛覆印象的Windproof Fleece防風刷毛外套，透過內裡設置厚度不到0.1毫米的防風層，讓刷毛外套不只保暖，還能抵禦寒風。

歌手持修提到他詮釋特級極輕羽絨背心，覺得「穿起來很舒服、很暖」。記者王聰賢／攝影
歌手持修提到他詮釋特級極輕羽絨背心，覺得「穿起來很舒服、很暖」。記者王聰賢／攝影

UNIQLO女裝HEATTECH EXTRA WARM極暖無縫羅紋T恤790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝HEATTECH EXTRA WARM極暖無縫羅紋T恤790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖華夫格圓領T恤790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖華夫格圓領T恤790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝Windproof Fleece防風刷毛外套1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝Windproof Fleece防風刷毛外套1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝防風無縫羽絨連帽外套4,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝防風無縫羽絨連帽外套4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝特級極輕羽絨蓬鬆背心2,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝特級極輕羽絨蓬鬆背心2,490元。圖／UNIQLO提供

保暖 UNIQLO 品牌

延伸閱讀

謝盈萱金馬形象影片上演「孤味的多重宇宙」　造型變變變

許光漢與林柏宏「冥婚」哀嘆被騙全裸吊鋼絲！

奪金鐘主持人獎又露超壯手臂 林柏宏曝典禮美衣秘密

金鐘57／節目類完整得獎名單　Lulu槓龜6次終獲獎 大贏家「大嘻哈」獲3獎

相關新聞

讓耶誕充滿法式浪漫！蘭蔻推限定包裝 消費就送擴香磚

準備進入耶誕的季節，不管是要送禮，或是好好愛自己，都得要預先做準備，向來在耶誕推出專屬服務的蘭蔻，從11月10日至12月...

電信三雄「資訊月」推好康優惠、元宇宙體驗、智慧應用

2022年資訊月將於11月10日至11月13日在台北世貿一館率先登場，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信皆參與盛會，除了展場...

全支付雙11再加碼！合作通路最高20%回饋 力拼年底突破300萬會員

全支付上線後短短52天內會員人數即正式突破200萬，比原本預期速度超前許多，全聯總經理蔡篤昌自信喊出「力拼年底突破300...

林柏宏、持修分享冬日著裝訣竅 最愛UNIQLO刷毛外套和極輕羽絨背心

UNIQLO因應天氣變冷，季節變化，上市一系列以保暖為訴求的服裝單品，找來品牌好友的林柏宏和持修，一同分享他們的冬日穿搭訣竅。透露即將進入新劇組拍攝作品的林柏宏和下周將飛抵東京參與音樂節演出的持修，也都分別對於禦寒裝備有自己心得，更大力推薦了UNIQLO的刷毛外套與極輕羽絨背心。

京站周年慶首5日必衝 Q卡友買滿3800最高送1000

京站時尚廣場2022周年慶將於11/16至12/12展開，迎接疫後解封的心情，今年主打首5日「全館線上、線下Q卡友限定」...

電競夯！台灣大哥大宣布取得《英雄聯盟》台灣代理權

遊戲電競商機無限，台灣大哥大積極布局行動遊戲產業，今天（11月9日）宣布再取得全球超過1億8千萬玩家、超高人氣的5 V ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。