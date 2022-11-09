林柏宏、持修分享冬日著裝訣竅 最愛UNIQLO刷毛外套和極輕羽絨背心

UNIQLO因應天氣變冷，季節變化，上市一系列以保暖為訴求的服裝單品，找來品牌好友的林柏宏和持修，一同分享他們的冬日穿搭訣竅。透露即將進入新劇組拍攝作品的林柏宏和下周將飛抵東京參與音樂節演出的持修，也都分別對於禦寒裝備有自己心得，更大力推薦了UNIQLO的刷毛外套與極輕羽絨背心。

因為主持實境節目，順利獲得金鐘獎加持，讓林柏宏的人氣直線上升，受到許多品牌愛戴，加上與許光漢合演的電影即將上映，近期曝光度極高。不過，林柏宏受訪時透露自己即將進入劇組拍攝新作品，雖然短時間無法出國旅遊，但還是會在台灣不同的地方取景，所以也覺得保暖的衣著也很重要。如同他說「冬天的時候，我特別喜歡厚外套」，並注重機能性，所以對活動當天穿的刷毛外套十分滿意，並表示「輕又保暖，工作或是休閒、戶外活動都刻可以穿」。而歌手持修則提到自己也是偏愛外套，而且之前曾有過羽絨夾克，「不過因為重量太重，所以比較少穿」，對比他詮釋的特級極輕羽絨背心後，表示「穿起來很舒服、很暖」。

林柏宏對活動當天穿的刷毛外套十分滿意，並表示「輕又保暖，工作或是休閒、戶外活動都刻可以穿」。記者王聰賢／攝影

在現有的招牌商品上，UNIQLO仍舊能不斷再進化，像是冬天的明星產品HEATTECH吸濕發熱衣系列，就反應了市場的期待，首度推出全新的女裝HEATTECH EXTRA WARM極暖無縫羅紋T恤、男裝HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖華夫格圓領T恤，把機能結合時尚感，就是這季UNIQLO新品最大訴求。其次還有顛覆印象的Windproof Fleece防風刷毛外套，透過內裡設置厚度不到0.1毫米的防風層，讓刷毛外套不只保暖，還能抵禦寒風。

歌手持修提到他詮釋特級極輕羽絨背心，覺得「穿起來很舒服、很暖」。記者王聰賢／攝影

UNIQLO女裝HEATTECH EXTRA WARM極暖無縫羅紋T恤790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖華夫格圓領T恤790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝Windproof Fleece防風刷毛外套1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝防風無縫羽絨連帽外套4,990元。圖／UNIQLO提供