京站周年慶首5日必衝 Q卡友買滿3800最高送1000

京站時尚廣場2022周年慶將於11/16至12/12展開，迎接疫後解封的心情，今年主打首5日「全館線上、線下Q卡友限定」全館滿3,800送600，線下專屬刷台灣Pay 3,800送400，等於如果在百貨實體用台灣Pay刷3,800元最高送1,000元，總回饋率高達26%，想要賺到最高回饋，記得在周年慶首5日就要衝一波。

京站周年慶Q卡友限定，首5日11/16至11/20全館3,800送600(400商品贈券+200限定贈券)；3C家電單筆滿1萬送500。11/22至11/24「點數變現金」，全館單筆滿3,000元扣30點可現抵300元。

首5日推出每日一物驚爆價，同時還有多家話題櫃位快閃：11/12有丹麥珠寶品牌PANDORA、12/1有香氛品牌JO MALONE、11/12誠品生活文創平台以及11/16機能品牌MAJOR MADE等周年慶限定快閃京站。

國境解封後，不少人迫不及待有出國旅遊的心，京站周年慶推出Q卡友當日全館累計滿6,000元即獲得抽獎機會一次，抽獎內容包括2人同行東京絢麗鐵塔，5天4夜機加酒價值6萬元；大阪心齋橋點點燈海，5天4夜機加酒價值6萬元；4人組隊的沖繩石垣島滿天繁星，5天4夜機加酒價值8萬元等多項旅遊獎項。

旅遊熱潮再起，京站周年慶也端出行李箱包4折起，B1 Q小路Traveler Station CROWN鋁框拉桿箱27吋原價9,280元，4折特價3,680元；