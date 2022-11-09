快訊

胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京站周年慶首5日必衝 Q卡友買滿3800最高送1000

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
京站時尚廣場2022周年慶將於11/16至12/12展開，首5日「全館線上、線下Q卡友限定」全館滿3,800送600，線下專屬刷台灣Pay 3,800送400。圖／京站提供
京站時尚廣場2022周年慶將於11/16至12/12展開，首5日「全館線上、線下Q卡友限定」全館滿3,800送600，線下專屬刷台灣Pay 3,800送400。圖／京站提供

京站時尚廣場2022周年慶將於11/16至12/12展開，迎接疫後解封的心情，今年主打首5日「全館線上、線下Q卡友限定」全館滿3,800送600，線下專屬刷台灣Pay 3,800送400，等於如果在百貨實體用台灣Pay刷3,800元最高送1,000元，總回饋率高達26%，想要賺到最高回饋，記得在周年慶首5日就要衝一波。

京站周年慶Q卡友限定，首5日11/16至11/20全館3,800送600(400商品贈券+200限定贈券)；3C家電單筆滿1萬送500。11/22至11/24「點數變現金」，全館單筆滿3,000元扣30點可現抵300元。

首5日推出每日一物驚爆價，同時還有多家話題櫃位快閃：11/12有丹麥珠寶品牌PANDORA、12/1有香氛品牌JO MALONE、11/12誠品生活文創平台以及11/16機能品牌MAJOR MADE等周年慶限定快閃京站。

國境解封後，不少人迫不及待有出國旅遊的心，京站周年慶推出Q卡友當日全館累計滿6,000元即獲得抽獎機會一次，抽獎內容包括2人同行東京絢麗鐵塔，5天4夜機加酒價值6萬元；大阪心齋橋點點燈海，5天4夜機加酒價值6萬元；4人組隊的沖繩石垣島滿天繁星，5天4夜機加酒價值8萬元等多項旅遊獎項。

旅遊熱潮再起，京站周年慶也端出行李箱包4折起，B1 Q小路Traveler Station CROWN鋁框拉桿箱27吋原價9,280元，4折特價3,680元；

1F Samsonite SBL PLUTUS II AP1 25吋原價21,000元，4.7折特價9,800元。

京站周年慶推出多項國內外旅遊抽獎。圖／京站提供
京站周年慶推出多項國內外旅遊抽獎。圖／京站提供
11/18限定，ORiental TRaffic經典流蘇樂福鞋原價3,980元，特價500元。圖／京站提供
11/18限定，ORiental TRaffic經典流蘇樂福鞋原價3,980元，特價500元。圖／京站提供
Samsonite SBL PLUTUS II AP1 25吋原價21,000元，特價9,800元。圖／京站提供
Samsonite SBL PLUTUS II AP1 25吋原價21,000元，特價9,800元。圖／京站提供
11/17限定，SUPERGA經典金屬光特別款原價2,380元，特價990元。圖／京站提供
11/17限定，SUPERGA經典金屬光特別款原價2,380元，特價990元。圖／京站提供
Timberland新款戶外休閒皮革高筒翻靴兩穿馬丁靴原價6,500元，特價3,290元。圖／京站提供
Timberland新款戶外休閒皮革高筒翻靴兩穿馬丁靴原價6,500元，特價3,290元。圖／京站提供

周年慶 京站 品牌

延伸閱讀

NBA／厄文反猶太風波禁賽何時「解封」？傳和總裁會面

SOGO周年慶倒數2天！「這樣買最賺」出發前攻略先看

徐旭東：SOGO大巨蛋打造東南亞第一 論景氣強調要Happy

百貨周年慶新光三越左營店抽賓士 漢神巨蛋抽郵輪行

相關新聞

讓耶誕充滿法式浪漫！蘭蔻推限定包裝 消費就送擴香磚

準備進入耶誕的季節，不管是要送禮，或是好好愛自己，都得要預先做準備，向來在耶誕推出專屬服務的蘭蔻，從11月10日至12月...

京站周年慶首5日必衝 Q卡友買滿3800最高送1000

京站時尚廣場2022周年慶將於11/16至12/12展開，迎接疫後解封的心情，今年主打首5日「全館線上、線下Q卡友限定」...

電競夯！台灣大哥大宣布取得《英雄聯盟》台灣代理權

遊戲電競商機無限，台灣大哥大積極布局行動遊戲產業，今天（11月9日）宣布再取得全球超過1億8千萬玩家、超高人氣的5 V ...

Uber Eats隱藏版「加購優惠」功能悄登場 訂餐加購日用品免另收外送費

懶到最極致，訂外送美食的時候，可能也想順便請外送員從全聯順道送來生鮮日用品！近期Uber Eats的用戶可能會發現一個貼...

設計師品牌yunivers hsieh跨界聯名限量表 傳頌藝想時光

手表一項不僅具備時間指示的功能，更可以是風格造型的單品。台灣設計師品牌yunivers hsieh與藝術媒合平台The ...

搭小火車去旅行？ORIS瓦爾登堡鐵路表 前進表廠秘境

人類的移動方式，同時也是文明演進的見證。百年前的鐵路縮短了時間、距離，但在今日反成為懷舊、通往山林的途徑。瑞士鐘表品牌O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。