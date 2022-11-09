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電競夯！台灣大哥大宣布取得《英雄聯盟》台灣代理權

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大宣布取得《英雄聯盟》台灣代理權，將於2023年1月起正式代理。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大宣布取得《英雄聯盟》台灣代理權，將於2023年1月起正式代理。圖／台灣大哥大提供

遊戲電競商機無限，台灣大哥大積極布局行動遊戲產業，今天（11月9日）宣布再取得全球超過1億8千萬玩家、超高人氣的5 V 5多人線上遊戲《英雄聯盟》台灣代理權，將於2023年1月起正式代理，這也是繼引進代理Riot Games《符文大地傳說》、《VALORANT特戰英豪》與《英雄聯盟：激鬥峽谷》後台灣大哥大所代理的第4款Riot Games遊戲。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，台灣大哥大代理遊戲以長線策略為主，與Riot Games注重玩家感受、長期經營遊戲的想法不謀而合，代理《英雄聯盟》不僅是台灣大哥大深耕遊戲產業的里程碑，更是推廣國內電競的一大步，整合所有代理遊戲與集團既有資源，發揮更大綜效，為玩家帶來更好的遊戲體驗。

台灣大哥大將於2023年1月開始代理《英雄聯盟》，除了攜手Riot Games為台灣區玩家帶來與其他營運地區相同的《英雄聯盟》遊戲體驗，更將規畫一系列的線上與實體活動，廣邀所有英雄好手加入對戰。

另外，台灣大哥大已代理Riot Games《符文大地傳說》、《VALORANT特戰英豪》與《英雄聯盟：激鬥峽谷》等3款遊戲，更致力推廣國內校園與業餘電競賽事，至今已主辦及授權舉辦過超過70場《VALORANT特戰英豪》與《英雄聯盟：激鬥峽谷》的校園業餘電競賽事，賽事總參與隊伍突破千隊，台灣大哥大更持續耕耘校園業餘賽事，培植台灣年輕一代的未來明星電競選手，讓台灣的電競選手能在世界電競賽事上發光發熱。

目前全球超過1億8千萬玩家的《英雄聯盟》是一款多人線上戰鬥競技場遊戲，自2011年在台灣上市後始終維持高人氣，每年的世界賽更是眾多玩家關注的焦點。《英雄聯盟》除了遊戲獲得極大成功，2021年延伸《英雄聯盟》IP上映的動畫《奧術》也獲得極佳的口碑好評，更奪下第74屆艾美獎「最佳動畫節目獎」。

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