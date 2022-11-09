Uber Eats隱藏版「加購優惠」功能悄登場 訂餐加購日用品免另收外送費

懶到最極致，訂外送美食的時候，可能也想順便請外送員從全聯順道送來生鮮日用品！近期Uber Eats的用戶可能會發現一個貼心的隱藏版「加購優惠」功能，在下訂部分美食外送訂單後，可於10分鐘內在「訂單準備中」畫面下方橫幅點選「新增商品」，選擇加購優市、全聯或屈臣氏等特定合作商家夥伴的商品，還可以享有加購訂單「免外送費」優惠。

Uber Eats登台滿6周年，攜手生活風格品牌「出外人」，將於11月12日及13日在台北華山1914文化創意產業園區、11月19日及20日在台中老虎城購物中心、11月26日及27日在高雄巨蛋戶外廣場，連續3個週末舉辦最潮台味夜市「Uber Eats潮有市」活動，規模更勝以往，匯聚70攤人氣台味美食、超夯夜市遊戲、以珍奶為主題設計的品牌獨家好禮、金曲獎得主「壞特?te」等19組表演卡司等豐富活動，邀請民眾到場體驗最潮、最好玩、最好吃的台味夜市。

除了北中南打造最潮台味夜市，吃喝玩樂一次滿足，Uber Eats更祭出在地美食滿額折、熱銷生鮮雜貨5折起、Uber Eats App新用戶2折優惠、Uber App同慶送乘車優惠等4重超優好康。首波於即日起至11月22日期間，點購指定活動餐廳單筆訂單金額滿299元，即可現折40元，Uber One、優饗、雙享方案會員獨享最高折1次60元折抵優惠；第2波於11月23日至12月6日期間，點購指定活動餐廳美食可享買1送1優惠，Uber One、優饗、雙享方案會員單筆訂單金額滿299元可再享1次8折優惠（最高折抵70元）。

即日起至11月22日，Uber Eats更攜手city'super、DON DON DONKI唐吉訶德、Green & Safe、傳統市場、全聯、大潤發、7-ELEVEN、楓康超市、亞尼克等人氣合作商家夥伴及Uber Eats優市，推出熱銷品項買1送1、週年慶專區商品5折起。於指定商家合作夥伴點購滿799元，輸入優惠序號「歡慶六週年」，可享2次9折優惠（單筆最高折抵150元）。首次訂購Uber Eats優市的消費者，於即日起至12月31日輸入優惠序號「優市同快6」，可享1次6折優惠，單筆消費須滿200元（最高折抵150元）。