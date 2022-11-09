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設計師品牌yunivers hsieh跨界聯名限量表 傳頌藝想時光

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
藝術家黃韻如的「往世界蔓延去的愛」主題限量腕表，10,800元、限量10組。圖 / yunivers hsieh提供
藝術家黃韻如的「往世界蔓延去的愛」主題限量腕表，10,800元、限量10組。圖 / yunivers hsieh提供

手表一項不僅具備時間指示的功能，更可以是風格造型的單品。台灣設計師品牌yunivers hsieh與藝術媒合平台The Bridge Art、多納藝術Donna Art、藝術家簡明正Attilio多方合作，以「共生藝術 Art Symbiosis」為概念，帶來11只具藝術家手繪作品面盤的手表，更賦予了賞玩、品鑑的藝術氛圍。

本系列以「共生」（Symbiosis）為主軸，代表兩造之間不獨佔、不剝奪，也像是近年疫情影響世界後，帶出藝術與自然、藝術家與文化的種種共生可能。包含游幸姍、林瑩真、陳柏源、黃韻如、蕭志中、施曉彤、...等11位藝術家，分別以油畫、水墨、礦物岩彩、酒精墨水、噴漆各式創作媒材，將具象或抽象的畫作，呈現在40毫米的面盤上。

其中黃子杰是以壓克力顏料、金屬漆、打底劑、凡尼斯為媒材，「時空獸系列」的主題，讓空想的時空獸出現在日式澡堂中，加上鮮豔的色彩、帶來奇妙聯想；「往世界蔓延去的愛」則出自黃韻如之手，抽象的畫素運用了壓金屬底漆、壓克力、西班牙冷蠟、金箔、保護漆，斑斕的色彩，是手上的微型藝術；此外鮮明紅唇的「吻的定義」，則是藝術家簡明正Attilio嘗試挖掘人們心中（心靈）的熱情，並將之熱情釋放。11款腕表每一款皆限量10只，已於即日於yunivers hsieh官方網站開賣、售完為止。

藝術家黃子杰的「時空獸系列」主題限量腕表，10,800元、限量10組。圖 / yunivers hsieh提供
藝術家黃子杰的「時空獸系列」主題限量腕表，10,800元、限量10組。圖 / yunivers hsieh提供
藝術家莫麗欣的「流離的你」主題限量腕表，10,800元、限量10組。圖 / yunivers hsieh提供
藝術家莫麗欣的「流離的你」主題限量腕表，10,800元、限量10組。圖 / yunivers hsieh提供
藝術家簡明正的「吻的定義」主題限量腕表，10,800元、限量10組。圖 / yunivers hsieh提供
藝術家簡明正的「吻的定義」主題限量腕表，10,800元、限量10組。圖 / yunivers hsieh提供

藝術家 疫情 尼斯

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