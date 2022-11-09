設計師品牌yunivers hsieh跨界聯名限量表 傳頌藝想時光

手表一項不僅具備時間指示的功能，更可以是風格造型的單品。台灣設計師品牌yunivers hsieh與藝術媒合平台The Bridge Art、多納藝術Donna Art、藝術家簡明正Attilio多方合作，以「共生藝術 Art Symbiosis」為概念，帶來11只具藝術家手繪作品面盤的手表，更賦予了賞玩、品鑑的藝術氛圍。

本系列以「共生」（Symbiosis）為主軸，代表兩造之間不獨佔、不剝奪，也像是近年疫情影響世界後，帶出藝術與自然、藝術家與文化的種種共生可能。包含游幸姍、林瑩真、陳柏源、黃韻如、蕭志中、施曉彤、...等11位藝術家，分別以油畫、水墨、礦物岩彩、酒精墨水、噴漆各式創作媒材，將具象或抽象的畫作，呈現在40毫米的面盤上。