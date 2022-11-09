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讓耶誕充滿法式浪漫！蘭蔻推限定包裝 消費就送擴香磚
準備進入耶誕的季節，不管是要送禮，或是好好愛自己，都得要預先做準備，向來在耶誕推出專屬服務的蘭蔻，從11月10日至12月25日，推出「邂逅巴黎聖誕禮讚」限定包裝服務，兩門檻的設計好禮，讓大家度過充滿法式氛圍的耶誕節。
在活動期間，消費不限金額，就送繫著浪漫粉紅緞帶、刻印著宛如呼應幸福的巴黎鐵塔與旋轉木馬的「法式經典擴香磚」，而消費滿6千元，則送出覆蓋著美麗白雪、粉嫩繽紛的「聖誕花圈禮盒」，把最美好的禮物給帶回家。
而蘭蔻還推出巴黎聖誕POP-UP活動，從11月9日SOGO忠孝館開始全台巡迴，將打造出夢幻耶誕樹、華麗旋轉木馬、巴黎鐵塔、聖誕彩球、禮物盒與聖誕花圈，活動期間到現場拍照打卡上傳，並標注指定hashtag，就送經典明星體驗包。
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