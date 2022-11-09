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讓耶誕充滿法式浪漫！蘭蔻推限定包裝 消費就送擴香磚

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻在指定期間，消費滿6千元，送聖誕花圈禮盒。圖／蘭蔻提供
蘭蔻在指定期間，消費滿6千元，送聖誕花圈禮盒。圖／蘭蔻提供

準備進入耶誕的季節，不管是要送禮，或是好好愛自己，都得要預先做準備，向來在耶誕推出專屬服務的蘭蔻，從11月10日至12月25日，推出「邂逅巴黎聖誕禮讚」限定包裝服務，兩門檻的設計好禮，讓大家度過充滿法式氛圍的耶誕節。

在活動期間，消費不限金額，就送繫著浪漫粉紅緞帶、刻印著宛如呼應幸福的巴黎鐵塔與旋轉木馬的「法式經典擴香磚」，而消費滿6千元，則送出覆蓋著美麗白雪、粉嫩繽紛的「聖誕花圈禮盒」，把最美好的禮物給帶回家。

而蘭蔻還推出巴黎聖誕POP-UP活動，從11月9日SOGO忠孝館開始全台巡迴，將打造出夢幻耶誕樹、華麗旋轉木馬、巴黎鐵塔、聖誕彩球、禮物盒與聖誕花圈，活動期間到現場拍照打卡上傳，並標注指定hashtag，就送經典明星體驗包。

蘭蔻在指定期間，消費不限金額，送法式經典擴香磚。圖／蘭蔻提供
蘭蔻在指定期間，消費不限金額，送法式經典擴香磚。圖／蘭蔻提供
蘭蔻打造巴黎聖誕POP-UP活動，陸續全台巡迴。圖／蘭蔻提供
蘭蔻打造巴黎聖誕POP-UP活動，陸續全台巡迴。圖／蘭蔻提供
蘭蔻在指定期間，消費滿6千元，送聖誕花圈禮盒。圖／蘭蔻提供
蘭蔻在指定期間，消費滿6千元，送聖誕花圈禮盒。圖／蘭蔻提供

巴黎 蘭蔻

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