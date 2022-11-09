讓耶誕充滿法式浪漫！蘭蔻推限定包裝 消費就送擴香磚

準備進入耶誕的季節，不管是要送禮，或是好好愛自己，都得要預先做準備，向來在耶誕推出專屬服務的蘭蔻，從11月10日至12月25日，推出「邂逅巴黎聖誕禮讚」限定包裝服務，兩門檻的設計好禮，讓大家度過充滿法式氛圍的耶誕節。

在活動期間，消費不限金額，就送繫著浪漫粉紅緞帶、刻印著宛如呼應幸福的巴黎鐵塔與旋轉木馬的「法式經典擴香磚」，而消費滿6千元，則送出覆蓋著美麗白雪、粉嫩繽紛的「聖誕花圈禮盒」，把最美好的禮物給帶回家。