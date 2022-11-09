快訊

免費快篩擴大發放對象 王必勝：不會透過實名制 周五公布上路時間

70.3萬劑莫德納BA.5次世代疫苗明早抵台 預計18日起開放接種

直播／確診較上周降25% 今增本土24,798例、66病歿

搭小火車去旅行？ORIS瓦爾登堡鐵路表 前進表廠秘境

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
瓦爾登堡鐵路限量表，精鋼、40毫米、時間顯示、指針式日期顯示，全球限量1,000只，62,000元。圖 / ORIS提供
瓦爾登堡鐵路限量表，精鋼、40毫米、時間顯示、指針式日期顯示，全球限量1,000只，62,000元。圖 / ORIS提供

人類的移動方式，同時也是文明演進的見證。百年前的鐵路縮短了時間、距離，但在今日反成為懷舊、通往山林的途徑。瑞士鐘表品牌ORIS推出瓦爾登堡鐵路限量表，不僅紀念一條通往瓦爾登堡山谷的古老鐵路，更向表廠所在地：瓦爾登堡山谷致意。

相較於蘇黎世、日內瓦、力洛克、拉紹德封等瑞士製表重鎮，瓦爾登山谷裡的荷斯坦（Hölstein）並不是一般遊客的觀光必訪景點。而1880年開始營運的一條僅13公里的小鐵路，串連起了瓦爾登堡山谷，並恰巧經過了荷斯坦（Hölstein），這讓ORIS品牌創辦人的兩位製表師Paul Cattin與Georges Christian，決心自1904年在彼處落腳。

巴塞爾蘭州運輸股份公司（BLT Baselland Transport AG）執行長Andreas Büttiker表示，瓦爾登堡鐵路的重要性（之一），就在於將Hölstein和Oris與世界連結，「瓦爾登堡鐵路（WB）不論在過去或現在，都是這座山谷的生命線。在19世紀它驅動工業發展，以及許多創新公司的成立，尤其是製表與精密工程產業公司。」

為了慶祝WB近期的整修升級，Oris因此推出了以Big Crown指針式日曆功能為範本、限量1,000只瓦爾登堡鐵路限量腕表。精鋼表殼、40毫米的黑色面盤內，鐵道式的分鐘刻度、大型的酪梨式、紅色前緣日期指針，都將讓時間的讀取便利而直觀，同時封閉式後底蓋更有著瓦爾登堡鐵路火車的圖騰，見證美好情誼。

這或許不是最高級的複雜功能、最華麗的豪奢鑽表，卻是一次ORIS最貼地土地、真實情感的湧現。表款全球限量1,000只，並都附有旅行袋、卡片夾與Hölstein地圖圖紋擦拭布，訂價62,000元。下次去瑞士，戴著這枚ORIS瓦爾登堡鐵路限量表，來去一趟瑞士山間鐵道小旅行吧？

軌道式（又稱鐵道式）的分鐘刻度，將讓每一分鐘的辨讀都格外精準，一如回到20世紀初，鐵道交通對時間精準的追求。圖 / ORIS提供
軌道式（又稱鐵道式）的分鐘刻度，將讓每一分鐘的辨讀都格外精準，一如回到20世紀初，鐵道交通對時間精準的追求。圖 / ORIS提供
表款全球限量1,000只，並都附有旅行袋、卡片夾與Hölstein地圖圖紋擦拭布，深棕色Cervo Volante鹿皮表帶使用了環保鹿皮，並具備快拆系統。圖 / ORIS提供
表款全球限量1,000只，並都附有旅行袋、卡片夾與Hölstein地圖圖紋擦拭布，深棕色Cervo Volante鹿皮表帶使用了環保鹿皮，並具備快拆系統。圖 / ORIS提供
封閉式後底蓋有著瓦爾登堡鐵路火車的圖騰，見證歷史與過往。圖 / ORIS提供
封閉式後底蓋有著瓦爾登堡鐵路火車的圖騰，見證歷史與過往。圖 / ORIS提供

瑞士 鐵道 品牌

延伸閱讀

蘇貞昌參加桃園鐵路平鎮站動土 張善政：又是選舉動作

水上鄉長選戰鐵路高架再成議題 綠營候選人主張嘉義車站南移

大陸首班「準時」中歐班列 從西安開11天抵達德國

改編球星真實故事 《放牛班足球隊》觀眾淚水停不住

相關新聞

搭小火車去旅行？ORIS瓦爾登堡鐵路表 前進表廠秘境

人類的移動方式，同時也是文明演進的見證。百年前的鐵路縮短了時間、距離，但在今日反成為懷舊、通往山林的途徑。瑞士鐘表品牌O...

ShopBack雙11大牌天天限時加碼！免下單簽到抽1,111元

迎接雙11大戰，消費者通膨壓力有感，更懂得精打細算。現金回饋網ShopBack與超過800家電商合作，雙11期間端出年度...

姓名有「這2字」吃爭鮮「全桌免費」！6大品牌同慶雙11

雙十一即將到來，各大餐飲品牌也紛紛規劃優惠活動。「爭鮮餐飲」集結旗下6大品牌，於11月11日當天推出優惠方案。其中爭鮮、...

那些年我們吃過的宴客菜 復古飲品、南北貨小舖交織時光味道

隨著邊境解封，旅遊商務活動漸趨頻仍，餐廳也紛紛端出各式亮眼的主題餐會吸客；以道地台味征服不少國內外饕客的欣葉台菜，近期規畫傳統台式宴客菜 -「記憶中的台北味道 - 欣葉台菜宴」，標榜復刻自己的古早味，將數道消失已久的費工手路菜再次搬上桌

momo購物網結盟2022臺北網紅節打造「臺北網紅嘉年華」直播

momo購物網今年雙11二度結盟臺北市政府「2022臺北網紅節」，將於11月11日至11月13日祭出「臺北網紅嘉年華」系...

黑金勢力正夯！RADO、MIDO、Hamilton三金帥表太蝦趴

最兩極的對比，總能衝撞出最對比的張力。鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）、雷達（RADO）與美度（MIDO）不約而同以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。