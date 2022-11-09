搭小火車去旅行？ORIS瓦爾登堡鐵路表 前進表廠秘境

人類的移動方式，同時也是文明演進的見證。百年前的鐵路縮短了時間、距離，但在今日反成為懷舊、通往山林的途徑。瑞士鐘表品牌ORIS推出瓦爾登堡鐵路限量表，不僅紀念一條通往瓦爾登堡山谷的古老鐵路，更向表廠所在地：瓦爾登堡山谷致意。

相較於蘇黎世、日內瓦、力洛克、拉紹德封等瑞士製表重鎮，瓦爾登山谷裡的荷斯坦（Hölstein）並不是一般遊客的觀光必訪景點。而1880年開始營運的一條僅13公里的小鐵路，串連起了瓦爾登堡山谷，並恰巧經過了荷斯坦（Hölstein），這讓ORIS品牌創辦人的兩位製表師Paul Cattin與Georges Christian，決心自1904年在彼處落腳。

巴塞爾蘭州運輸股份公司（BLT Baselland Transport AG）執行長Andreas Büttiker表示，瓦爾登堡鐵路的重要性（之一），就在於將Hölstein和Oris與世界連結，「瓦爾登堡鐵路（WB）不論在過去或現在，都是這座山谷的生命線。在19世紀它驅動工業發展，以及許多創新公司的成立，尤其是製表與精密工程產業公司。」

為了慶祝WB近期的整修升級，Oris因此推出了以Big Crown指針式日曆功能為範本、限量1,000只瓦爾登堡鐵路限量腕表。精鋼表殼、40毫米的黑色面盤內，鐵道式的分鐘刻度、大型的酪梨式、紅色前緣日期指針，都將讓時間的讀取便利而直觀，同時封閉式後底蓋更有著瓦爾登堡鐵路火車的圖騰，見證美好情誼。