ShopBack雙11大牌天天限時加碼！免下單簽到抽1,111元

迎接雙11大戰，消費者通膨壓力有感，更懂得精打細算。現金回饋網ShopBack與超過800家電商合作，雙11期間端出年度最高加碼幅度，推出最高100%回饋搭配任務還能再賺300元獎勵金，透過ShopBack消費就能疊加電商優惠、信用卡折扣再賺取現金回饋無上限。

ShopBack表示，11月10日前暖身慶期間每天上午10點至下午2點，由愛上新鮮、adidas、摩曼頓與Trip.com等連番上陣閃購加碼，且當天不限金額下單就可抽最高1,111元獎勵金。上午10點還能拚手速搶購物紅包、獎勵金及50%現金回饋的蝦貝券。活動期間到指定頁面天天簽到，免下單就有機會獲得最高1,111元獎勵金跟購物紅包。

雙11當天首兩小時推出限定加碼與簽到任務，淘寶天貓最高現金回饋29%（原最高10%）、蝦皮購物最高16％現金回饋（原無回饋）。上午9點開始包括adidas、My protein、Under Armour、Lookfantastic、Dyson、摩曼頓、Hahow最高、Farferch、松果購物、生活市集、金石堂、蝦皮超市、誠品線上購物、愛上新鮮等品牌，現金回饋最高加碼12倍。

除了限時閃購加碼外，雙11全天也有百檔加碼優惠，包括Disney＋首次訂購年付方案699元現金回饋（原350元），等於一個月只要175元不到，就能在4個裝置同時收看；需要VPN跨區追劇、打Game不受限，Surfshark、Norton、Pure VPN、Nordvpn等國際VPN服務都加碼，Surfshark VPN祭出最高100%現金回饋（原最高45%） ，搭配首購任務還能有300元獎勵金。

其他大牌加碼還包括Uber Eats最高50%現金回饋（原最高10%）、citiesocial最高10%現金回饋（原最高2.5%）、Queenshop 18%現金回饋（原3%）、OB嚴選最高11.5%現金回饋（原最高3%）、DV麗彤生醫20%現金回饋（原7%）、船井生醫12%現金回饋（原4%）、NET-A-PORTER最高12%現金回饋（原最高3%）、Apple最高4%現金回饋（原最高1%）、Booking.com最高10%現金回饋（原最高6%）、agoda最高10%現金回饋（原最高6%），從民生用品、美食雜貨、3C家電、時尚美妝到旅遊體驗通通都有加碼回饋。雙11當天只要透過ShopBack消費下單就能額外再賺獎勵金，累積5單就有機會抽到最高14,344元獎勵金。

此外，ShopBack於9月底推出的「蝦貝券」新功能，讓用戶可以直接透過ShopBack App購買電子票券，包括統一集團14個品牌皆可聯合使用的7-ELEVEN數位禮券、王品集團、家樂福、肯德基、迪卡儂、cama cafe等知名品牌票券。最高可享有4%現金回饋，還可直接使用帳戶內尚未提領的現金回饋支付，買票券用現金回饋，還能再賺現金回饋。

為了迎戰推出蝦貝券後的第一個雙11，活動期間每天中午12點還有機會搶到7-ELEVEN的CITY CAFE或是全家便利商店Let's Café的百分百回饋。11月10前不限金額購買蝦貝券還有機會抽7-ELEVEN統一集團通用禮券500元。（上述所有活動實際加碼時間與％數以ShopBack網站公告為主）