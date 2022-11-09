快訊

免費快篩擴大發放對象 王必勝：不會透過實名制 周五公布上路時間

70.3萬劑莫德納BA.5次世代疫苗明早抵台 預計18日起開放接種

直播／確診較上周降25% 今增本土24,798例、66病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姓名有「這2字」吃爭鮮「全桌免費」！6大品牌同慶雙11

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
爭鮮針對雙十一，推出姓名對對碰活動。圖/爭鮮提供
爭鮮針對雙十一，推出姓名對對碰活動。圖/爭鮮提供

雙十一即將到來，各大餐飲品牌也紛紛規劃優惠活動。「爭鮮餐飲」集結旗下6大品牌，於11月11日當天推出優惠方案。其中爭鮮、爭鮮plus可享「滿11盤送1盤」折扣，定食8則可享「炸蝦11元」。另外凡是姓名中有「丨（ㄍㄨㄣˇ）」字者，最高可享「全桌免費」優惠。

「爭鮮」、「爭鮮plus」於雙十一當日，推出「內用11盤現折1盤」的優惠，22盤可折抵2盤，以此類推，讓民眾開心享用壽司。「定時8」點購任一定食，即可以11元加購「炸蝦1尾」。「MAGiC TOUCH」內用或外帶，可享「黃金炸蝦握壽司」第2盤11元的優惠。「樂鮮」點購任一主食，可以用11元加購「深海奇緣」調飲1杯，原價120元。另外「爭鮮gogo」則可享芒果布丁第2件11元、公仔煎餅隨手包2件11元。

另外在雙十一當日，針對爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH、樂鮮等品牌，凡姓名中有「丨」字者，1個「丨」可享5折優惠，2個「丨」則可享「全桌免費」，僅限內用，最多可4人同享優惠。

爭鮮 壽司 品牌

延伸閱讀

最狂雙11美食懶人包！ 30家以上「餐廳+速食」優惠攻略 牛排&Buffet買1送1、火鍋加1元多1盤、11元加購比薩炸蝦湯品

深圳房市 趕搭上雙十一打折潮

11元爽吃炸蝦！爭鮮旗下2品牌共推「雙11蝦拚銅板加購」，11元開吃炸蝦1隻、炸蝦握壽司1盤

好讀周報／日本年輕人不愛 「哇沙比」已非壽司必備品

相關新聞

姓名有「這2字」吃爭鮮「全桌免費」！6大品牌同慶雙11

雙十一即將到來，各大餐飲品牌也紛紛規劃優惠活動。「爭鮮餐飲」集結旗下6大品牌，於11月11日當天推出優惠方案。其中爭鮮、...

那些年我們吃過的宴客菜 復古飲品、南北貨小舖交織時光味道

隨著邊境解封，旅遊商務活動漸趨頻仍，餐廳也紛紛端出各式亮眼的主題餐會吸客；以道地台味征服不少國內外饕客的欣葉台菜，近期規畫傳統台式宴客菜 -「記憶中的台北味道 - 欣葉台菜宴」，標榜復刻自己的古早味，將數道消失已久的費工手路菜再次搬上桌

momo購物網結盟2022臺北網紅節打造「臺北網紅嘉年華」直播

momo購物網今年雙11二度結盟臺北市政府「2022臺北網紅節」，將於11月11日至11月13日祭出「臺北網紅嘉年華」系...

黑金勢力正夯！RADO、MIDO、Hamilton三金帥表太蝦趴

最兩極的對比，總能衝撞出最對比的張力。鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）、雷達（RADO）與美度（MIDO）不約而同以...

屈臣氏「到底購了沒」支援年末脫單計畫！700件商品2件75折

年末各種節慶、派對、聚會邀約不斷，好友、情人相聚沉浸歡樂的氛圍中，這時獨自一人難免顯得格格不入，屈臣氏11月10日至11...

全聯旗下全支付會員力拚300萬 支付規模挑戰坐二望一

全聯旗下全支付9月上線，至今累計交易總金額達38億、10月單月累計達24億，會員人數提前達成200萬目標，全聯總經理蔡篤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。