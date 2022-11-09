姓名有「這2字」吃爭鮮「全桌免費」！6大品牌同慶雙11

雙十一即將到來，各大餐飲品牌也紛紛規劃優惠活動。「爭鮮餐飲」集結旗下6大品牌，於11月11日當天推出優惠方案。其中爭鮮、爭鮮plus可享「滿11盤送1盤」折扣，定食8則可享「炸蝦11元」。另外凡是姓名中有「丨（ㄍㄨㄣˇ）」字者，最高可享「全桌免費」優惠。

「爭鮮」、「爭鮮plus」於雙十一當日，推出「內用11盤現折1盤」的優惠，22盤可折抵2盤，以此類推，讓民眾開心享用壽司。「定時8」點購任一定食，即可以11元加購「炸蝦1尾」。「MAGiC TOUCH」內用或外帶，可享「黃金炸蝦握壽司」第2盤11元的優惠。「樂鮮」點購任一主食，可以用11元加購「深海奇緣」調飲1杯，原價120元。另外「爭鮮gogo」則可享芒果布丁第2件11元、公仔煎餅隨手包2件11元。

另外在雙十一當日，針對爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH、樂鮮等品牌，凡姓名中有「丨」字者，1個「丨」可享5折優惠，2個「丨」則可享「全桌免費」，僅限內用，最多可4人同享優惠。