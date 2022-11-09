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黑金勢力正夯！RADO、MIDO、Hamilton三金帥表太蝦趴

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列黑色PVD鏤空腕表，34,400元。圖 / MIDO提供
Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列黑色PVD鏤空腕表，34,400元。圖 / MIDO提供

最兩極的對比，總能衝撞出最對比的張力。鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）、雷達（RADO）與美度（MIDO）不約而同以黑、金雙色為主軸，以低調沈默的黑為主舞台、妝點上閃耀金色細節，讓秋冬不沉悶，在細節處輝映了季節、節慶的喜悅。

造型有夠特別、盾牌型的Ventura計時碼表，曾為美國搖滾明星「貓王」所愛用，成為某種代表美式懷舊風格的象徵。新品採用24 x 37.4毫米的黑色PVD塗層精鋼表殼，黑色的面盤、表殼、表帶、按鈕，但搭配上金色的三個計時次表盤，加上盾牌造型（或稱三角形）的幾何輪廓，不只是手表、更有強烈的裝飾意味，計時碼表款33,400元、三針款則為29,200元，皆使用石英機芯。

雷達（RADO）的庫克船長Captain Cook High-Tech Ceramic腕表不僅有300米防水，再運用了半透明的藍寶石水晶玻璃，讓自動上鍊機芯可以半遮、半透明的展示細節。由於是用高科技精密陶瓷的表殼、表帶，但指針、表冠和表圈外側以PVD技術賦予了內斂金色，輕奢、不張揚，訂價11萬4,400元。

喜歡半透的鏤空感？也有美度（MIDO）的Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列鏤空腕表，表款從雪梨大橋得到靈感，搭載Nivachron™鈦游絲的Caliber 80自動上鍊機芯，一半鏤空顯示出局部加以日內瓦波紋修飾的機芯與金色齒輪細節，一部分則保留了小時的時刻刻度。黑色PVD款訂價34,400元、玫瑰金PVD款訂價亦為34,400元，黑的好？玫瑰金好？小孩子才做選擇啦！

Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列玫瑰金PVD鏤空腕表，34,400元。圖 / MIDO提供
Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列玫瑰金PVD鏤空腕表，34,400元。圖 / MIDO提供
不對稱、盾牌型的表殼，讓Hamilton的Ventura表款，具備高辨識度。圖 / Hamilton提供
不對稱、盾牌型的表殼，讓Hamilton的Ventura表款，具備高辨識度。圖 / Hamilton提供
表圈外緣、表冠、指針、時標都賦予華麗金色，讓表款與高科技精密黑陶瓷的質地，營造出別緻對比。圖 / RADO提供
表圈外緣、表冠、指針、時標都賦予華麗金色，讓表款與高科技精密黑陶瓷的質地，營造出別緻對比。圖 / RADO提供
黑色PVD表殼搭配上金色的計時次表盤，對比搶眼突出。圖 / Hamilton提供
黑色PVD表殼搭配上金色的計時次表盤，對比搶眼突出。圖 / Hamilton提供
Captain Cook High-Tech Ceramic腕表，自動上鍊機芯、時間顯示、防水300公尺、高科技精密陶瓷表殼，11萬4,400元。圖 / RADO提供
Captain Cook High-Tech Ceramic腕表，自動上鍊機芯、時間顯示、防水300公尺、高科技精密陶瓷表殼，11萬4,400元。圖 / RADO提供
半鏤空的機芯，除了面盤的指針、刻度加以橘色細節，機芯的日內瓦波紋修飾也一覽無遺。圖 / MIDO提供
半鏤空的機芯，除了面盤的指針、刻度加以橘色細節，機芯的日內瓦波紋修飾也一覽無遺。圖 / MIDO提供

腕表 美國 雪梨

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