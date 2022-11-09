那些年我們吃過的宴客菜 復古飲品、南北貨小舖交織時光味道

隨著邊境解封，旅遊商務活動漸趨頻仍，餐廳也紛紛端出各式亮眼的主題餐會吸客；以道地台味征服不少國內外饕客的欣葉台菜，近期規畫傳統台式宴客菜 -「記憶中的台北味道 - 欣葉台菜宴」，標榜復刻自己的古早味，將數道消失已久的費工手路菜再次搬上桌，以當代的宴席思維納入一道道經典佳餚呈現。

千層大蝦：品味：以「千層大蝦」展示欣葉台菜在四十年前的創意，透過切蔬菜的刀工與蝦泥的處理，一層接一層，讓賓客了解古早味對於堆疊的品味，也嚐嚐這道消失已久的好味道。圖片來源：欣葉提供

除了珍饈美饌與可暢飲的迎賓古早味飲品，現場還安排了有趣懷舊體驗區，包括師傅現場製作，回味台灣傳統甜點的「古早味花生糖潤餅卷」，輸入日期便可回顧新聞，看看更多歷史上當天的「報時光 舊報紙互動機」，以及從食材感受早期貿易中心芳華，大稻埕氣味映像的迷你迪化街南北貨小舖；帶領賓客以一個餐期的時間，體驗昔時熱鬧的台式宴客氣氛，共享記憶中的台北味道。

「欣葉台菜宴」目前於11月28日舉辦第二場，即日起接受報名，每桌10人席25,000元+10%，另贈欣葉特調祕方「欣葉經典醬油膏」伴手禮一份。

每個人記憶中的桌菜都有不同樣貌，有街坊鄰居辦桌的熱鬧，街邊小館的簡單滋味，也有杯觥交錯的酒席餐宴；位於晴光商圈的欣葉，創立於1977年，經歷台灣經濟起飛的時代背景，也是台灣人從小吃到大的口味。

龍蝦沙拉：點睛：以「龍蝦沙拉」開場，澎湃龍蝦和華麗果雕替宴席點睛，首盤可看出主人誠意與廚師功力。味道的細緻處表現於欣葉手工打製、頗有古味的馬鈴薯沙拉，展示台菜的巧味在於日常中的不將就。圖片來源：欣葉提供

四十餘年來，許多曾被叫好的經典菜色，因過於費時費工，漸漸消失於菜單中。這次欣葉推出的「記憶中的台北味道 - 欣葉台菜宴」，宴席菜單一字排開含甜點共十道，菜色不乏以蔬果精雕細琢、展現靈活動物或花卉姿態與華麗擺盤的「龍蝦沙拉」與「孔雀烏魚子」冷盤；復刻欣葉早年知名的「干貝魚皮燉燒子排」與改良傳承宴客菜的「八寶肝肫」等，透過迎賓 (五福迎賓小碟)、點睛 (龍蝦沙拉)、開胃 (孔雀烏魚子)、暖心 (干貝魚皮燉燒子排) 等開場，接著分享台菜的知味 (八寶肝肫)、品味 (千層大蝦)、玩味 (西湖醋魚)，最後以蔬食紮肚 (巧味潤餅)，清湯收心 (四神上湯)，並以手作心意(杏仁豆腐與欣葉麻糬) 結束這場餐會，現場體驗活動則包含互動體驗與靜態展示，讓賓客自由穿梭，充滿溫馨又溫暖的時光饗宴。

干貝魚皮燉燒子排：暖心：以早年成名的「干貝魚皮燉燒子排」替宴席暖心，使用老母雞與大骨長時間熬煮，將魚皮膠質、干貝鮮韻、白菜甜感，佐以子排鹹甘，融合為溫暖滋味，開始帶入台菜宴席節奏。圖片來源：欣葉提供

八寶肝肫：知味：當代宴席核心精神在於傳承與分享台菜曾有的精采，以改良的「八寶肝肫」談談當年豬肝的珍貴，說說肝與官諧音與取名用意，刀工與比例掌控口感關鍵，精髓便在滋味與知味。圖片來源：欣葉提供

五福迎賓小碟：迎賓：過往宴席初始菜餚多以奇數為主，奇屬陽，適合祭祖，漸漸發展出五福拼盤或七仙女盤等名菜。欣葉台菜取奇數思維，以「五福迎賓小碟」與懷舊飲品作為宴席前客人助興風味。圖片來源：欣葉提供

現場活動內容

一、懷舊體驗區

你記憶中的台北味道是什麼？是南北乾貨交織的香氣，還是午後甜甜的花生糖？從香味穿越復古城景，遇見了1977年出生的欣葉。

1.古早味花生糖潤餅卷

由師傅駐點現做供應，帶你回到童年快樂的下課後！香香的花生與甜甜的糖粉，有著與放學一樣歡愉的記憶。

2.迪化街南北貨小舖

大稻埕是早期台灣北部貿易中心，乾貨也是台灣不少宴客菜重要的靈魂。一邊找找看認識多少乾貨，一邊跟著我們從食材感受台菜的用心與人情味。

二、報時光 舊報紙互動機

穿越舊報紙，發現新鮮事，與聯合新聞網《報時光》合作的舊報紙互動機，現場賓客只要輸入日期密碼，就可以閱讀歷史上當天的大事，看看第44屆金馬獎是哪位知名導演奪下大獎，看看自己出生那天有什麼大事發生，彷彿搭乘時光機，體驗一場時光之旅！若分享照片到個人FB或IG並 #欣葉台菜宴 #我出生那天的大事，更有機會抽中欣葉私房味伴手禮！

欣葉台菜宴

活動時間：第一場：2022.10.24(一)18:00，第二場：2022.11.28(一)18:00

活動地點：欣葉台菜創始店 (台北市中山區雙城街34-1號)

售價：每桌25,000元+10% 服務費/10位

報名電話：02-2596-3255

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(於時光商號報名即贈《報時光》攝影文集—年記10本)

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