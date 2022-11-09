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屈臣氏「到底購了沒」支援年末脫單計畫！700件商品2件75折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏11月10日至11月30日祭出「到底購了沒」700件商品任挑任選2件75折等優惠活動。圖／屈臣氏提供
屈臣氏11月10日至11月30日祭出「到底購了沒」700件商品任挑任選2件75折等優惠活動。圖／屈臣氏提供

年末各種節慶、派對、聚會邀約不斷，好友、情人相聚沉浸歡樂的氛圍中，這時獨自一人難免顯得格格不入，屈臣氏11月10日至11月30日祭出「到底購了沒」支援單身族年末脫單計畫，除了推出700件商品任意混搭2件75折、熱門新品、開架彩妝85折，寵i會員再獨享折扣後消費滿600元送600元電子折價券，醫美商品折扣後滿1,500元送200元商品提貨券＋會員獨享600元電子折價券、點金會員獨享再送100元商品提貨券及指定品牌再送好禮。此外，「反正都美」集點活動現正倒數中，11月30日前消費滿200元即贈1點（贈品兌換至12月7日），最少集滿5點加價99元即可換購一款，購買醫美商品折扣後滿1,500員可一次獲得10點集點貼紙。

隨著天氣漸涼，格外希望有人能溫暖相伴，想脫單除了要擴展交友圈、認識新朋友外，在進一步熟悉彼此時，也能偷偷展現小心機為自己加分，屈臣氏獻上「速成脫單攻略」，掌握曖昧小細節抓住對方的心。

在接獲臨時飯局、派對、約會邀約時，迅速調整自己、隨時Ready的快速備戰力很重要，包括加強妝前保濕讓妝容服貼持久、擁有亮白牙齒展現自信笑容；方便的美甲貼片也是備戰好朋友，迅速就為玉指曾添姿色。推薦商品包括DR.WU角鯊精華油（潤澤修復／玫瑰果賦活）、提提研黑面膜Plus升級版（浸潤補水／保濕金箔）6入、DARLIE好來全亮白極緻煥白牙貼、Dashing Diva Glaze凝膠美甲貼（微笑棋盤）等。

進入初期的約會階段，貼心為對方設想、準備可能會派上用場的隨身小物，關鍵時刻的小小舉動便能為自己再加分，像是面紙、濕紙巾或是進入冷天必備的暖暖包、護手霜等，都能成為拉近彼此距離的小心機。推薦商品包括屈臣氏潔膚柔濕巾10包3入系列、美舒律蒸氣溫熱貼、妮維雅極致修護護手霜75ml等。

在雙方感情逐漸升溫後，邀約對方到家裡看電影、用餐，脫單便指日可待，不過平時若忽略居家整潔，導致關鍵時刻環境雜亂不能見客，更可能嚇跑剛萌芽的戀情。無論男女，不免都會在意對方平時的生活習慣，當心儀對象進入家中能被舒適宜人的香氛、整齊乾淨的環境擁抱，勢必可以為個人形象加分。推薦商品包括Miine 滾筒膠黏紙短拖把、歐芮坦濕拭拖地兩用布（茶樹抗菌）12片、FARCENT花仙子蛋型香膏120g（檸檬／蜜桃）。

歐芮坦濕拭拖地兩用布（茶樹抗菌）12片，屈臣氏特價59元，11月10日至11月30日可享700件商品任搭2件75折，平均單件45元。圖／屈臣氏提供
歐芮坦濕拭拖地兩用布（茶樹抗菌）12片，屈臣氏特價59元，11月10日至11月30日可享700件商品任搭2件75折，平均單件45元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家新品DR.WU角鯊精華油（玫瑰果賦活），11月10日至11月30日特價1,799元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家新品DR.WU角鯊精華油（玫瑰果賦活），11月10日至11月30日特價1,799元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏超人氣「反正都美」集點活動倒數中，11月30日前購買醫美商品折扣後消費滿1,500元可一次獲得10點。圖／屈臣氏提供
屈臣氏超人氣「反正都美」集點活動倒數中，11月30日前購買醫美商品折扣後消費滿1,500元可一次獲得10點。圖／屈臣氏提供
屈臣氏潔膚柔濕巾10包3入系列，特價39元，11月10日至11月30日可享700件商品任搭2件75折，平均單件30元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏潔膚柔濕巾10包3入系列，特價39元，11月10日至11月30日可享700件商品任搭2件75折，平均單件30元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家新品提提研黑面膜Plus升級版（浸潤補水／保濕金箔）6入，11月10日至11月30日特價234元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家新品提提研黑面膜Plus升級版（浸潤補水／保濕金箔）6入，11月10日至11月30日特價234元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出Dashing Diva Glaze凝膠美甲貼（微笑棋盤），售價400元，11月10日至11月30日可享開架彩妝85折。圖／屈臣氏提供
屈臣氏獨家推出Dashing Diva Glaze凝膠美甲貼（微笑棋盤），售價400元，11月10日至11月30日可享開架彩妝85折。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「到底購了沒」支援單身族年末脫單計畫，熱門新品為桃花加分。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「到底購了沒」支援單身族年末脫單計畫，熱門新品為桃花加分。圖／屈臣氏提供
Miine滾筒膠黏紙短拖把，屈臣氏特價105元，11月10日至11月30日可享700件商品任搭2件75折，平均單件79元。圖／屈臣氏提供
Miine滾筒膠黏紙短拖把，屈臣氏特價105元，11月10日至11月30日可享700件商品任搭2件75折，平均單件79元。圖／屈臣氏提供
FARCENT花仙子蛋型香膏120g（檸檬／蜜桃），屈臣氏特價52元，11月10日至11月30日可享700件商品任搭2件75折，平均單件39元。圖／屈臣氏提供
FARCENT花仙子蛋型香膏120g（檸檬／蜜桃），屈臣氏特價52元，11月10日至11月30日可享700件商品任搭2件75折，平均單件39元。圖／屈臣氏提供
妮維雅極致修護護手霜75ml，屈臣氏特價132元，11月10日至11月30日可享700件商品任搭2件75折，平均單件99元。圖／屈臣氏提供
妮維雅極致修護護手霜75ml，屈臣氏特價132元，11月10日至11月30日可享700件商品任搭2件75折，平均單件99元。圖／屈臣氏提供

醫美 約會

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