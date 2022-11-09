雙11限定！外帶金色三麥指定組合 享半年內用啤酒半價

為迎接一年一度雙11到來，也為四年一度的世界杯足球月做好準備，主打「為歡聚而誕生」的金色三麥，祭出超殺一日限定熱門排隊組合，凡於11月11日當天至全台金色三麥門市，外帶6瓶一公升精釀啤酒，即享「半年精釀啤酒內用半價」，或價值1,250元的金色三麥經典大拼盤免費兌換券。

足球界四年一度的頂尖對決開踢在即，金色三麥以美食、啤酒、歡聚空間打造絕佳觀賽環境，屢屢在「啤酒餐廳」、「運動餐廳」等網路排名調查中拔得頭籌，是許多人心中欣賞運動賽事的首選。

11月11日當天至金色三麥全台門市，外帶6瓶一公升精釀啤酒，即享回饋2選1——升級「金釀酒友」，享「半年不限門市內用啤酒半價」；或者「金色三麥經典大拼盤免費兌換券乙張」。回饋優惠全台門市皆可使用，讓你呼朋引伴從台北喝到高雄，從世足賽一路喝到明年經典賽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康