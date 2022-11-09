第三度榮獲金商獎優良外商 保樂力加持續深耕台灣

由中華民國商業總會舉辦、有「商業界奧斯卡」封號的金商獎，舉辦第76屆頒獎典禮，領先全球並深耕台灣31年的頂級烈酒集團法商保樂力加公司，這次通過多重遴選，第三度榮獲優良外商獎肯定。保樂力加秉持共享歡樂、企業家精神及以消費者為中心的理念，推出多項台灣限定風味威士忌，更首創業界先河，推出酒吧永續工作坊——未來酒吧世界（The Bar World of Tomorrow），積極實踐對聯合國SDGs永續發展承諾。

保樂力加的永續發展與企業責任藍圖，是基於「美好時光來自美好之處」的核心精神，透過培育風土、以人為本、循環生產、理性聚會等四大支柱，明確定義集團在2030年的永續實踐目標，創造共享歡樂的未來願景。

多年來，保樂力加積極將企業責任轉化為實際行動，在台灣每年舉辦全球志工日，讓每位夥伴放下一日的工作全心投入，以淨灘、回收酒瓶來創造循環價值，並透過關愛長者創造歡樂。2022年起，保樂力加更在台灣進一步引領「未來酒吧世界」趨勢，傳遞酒吧及餐酒產業永續經營知識，目標在2030年前，在台灣培育出1000名酒吧及餐酒永續從業人員，從品牌、採購、服務、酒吧、員工等五大面向，將永續知識落實於營運場景中。

台灣保樂力加董事總經理王德勤表示 :「這一切都跟共享歡樂文化息息相關，我們相信美好時光來自於美好之處，秉持這樣的理念來發揮自身優勢與力量，將台灣寶島推向國際時，也同時深耕這塊土地，一起往永續目標前進」。

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