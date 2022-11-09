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晉升時尚內行人必收！FENDI、VALENTINO品牌書頌揚經典

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI為今年歡慶25週年的Baguette包推出「hand in hand」合作案限量版專書。圖／FENDI提供
FENDI為今年歡慶25週年的Baguette包推出「hand in hand」合作案限量版專書。圖／FENDI提供

對於真正的hardcore時尚粉絲，收藏服裝只是其一，記錄設計史上經典的品牌書更必須收藏。今年秋冬，藝術出版商Assouline的LEGENDS COLLECTION系列，推出聚焦范倫鐵諾（Valentino）經典紅色的《VALENTINO ROSSO》精裝書籍。而FENDI則為今年歡慶25週年的Baguette包推出「hand in hand」合作案限量版專書，詳細介紹每一款運用高超手工技術所製作出的Baguette包款，作為2020年開始的「hand in hand」第三波企劃，頌揚義大利優秀手工藝匠人。

對品牌創辦人Valentino Garavani而言，「紅」不僅僅是一種顏色， 更是一種永不褪色的標示、一種象徵；是一個傳奇的品牌符號，一種鮮明的價值觀。」Valentino與紅色聯繫之緊密，可從品牌故事中窺見一斑。由知名時尚作家作家、策展人 Charlie Porter編撰的《VALENTINO ROSSO》精裝書，深度挖掘五十餘年來時尚界保存最為精美的時裝收藏，其中包括180多件Valentino最具代表性的裙裝與配飾，從傳奇的絲綢舞會禮服、高訂雪紡單品到納帕小牛皮Rockstud經典鉚釘高跟鞋和VLogo Signature皮帶，彰顯品牌從Valentino Garavani先生時代，到現任創意總監Pierpaolo Piccioli對於紅色再文化象徵意義上的極致追求。

與Baguette包款25週年紀念系列同時於歐洲上市的FENDI的「hand in hand」合作案專書，是FENDI於2020年與義大利各地工匠成立「hand in hand」草根匠人合作關係以來第三波的合作成果。首波發表為限量工藝款Baguette包於2020-2021秋冬系列發表，第二波「hand in hand」合作案於2022春夏秀上亮相，由Silvia Venturini Fendi與Arazzeria Scassa工作室以受時尚插畫 Antonio Lopez作品啟發而製作出別具豐富象徵圖案的掛毯，合作設計出Piemonte Baguette包款。此次第三波的限量版書籍匯集了來自義大利20個地區的30名匠人重新詮釋的Baguette包，並由由義大利攝影師和藝術家Lorenzo Vitturi掌鏡，呈現傳承歷史手工技藝者的故事與Baguette包的百變精神。

《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
義大利攝影師和藝術家Lorenzo Vitturi為FENDI「hand in hand」合作案限量版專書拍攝一系列影像。圖／FENDI提供
義大利攝影師和藝術家Lorenzo Vitturi為FENDI「hand in hand」合作案限量版專書拍攝一系列影像。圖／FENDI提供
FENDI為今年歡慶25週年的Baguette包推出「hand in hand」合作案限量版專書。圖／FENDI提供
FENDI為今年歡慶25週年的Baguette包推出「hand in hand」合作案限量版專書。圖／FENDI提供
FENDI為今年歡慶25週年的Baguette包推出「hand in hand」合作案限量版專書。圖／FENDI提供
FENDI為今年歡慶25週年的Baguette包推出「hand in hand」合作案限量版專書。圖／FENDI提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
《VALENTINO ROSSO》精裝書籍，收錄Valentino品牌史上重要紅色經典創作。圖／VALENTINO提供
義大利攝影師和藝術家Lorenzo Vitturi為FENDI「hand in hand」合作案限量版專書拍攝一系列影像。圖／FENDI提供
義大利攝影師和藝術家Lorenzo Vitturi為FENDI「hand in hand」合作案限量版專書拍攝一系列影像。圖／FENDI提供

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