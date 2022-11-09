晉升時尚內行人必收！FENDI、VALENTINO品牌書頌揚經典
對於真正的hardcore時尚粉絲，收藏服裝只是其一，記錄設計史上經典的品牌書更必須收藏。今年秋冬，藝術出版商Assouline的LEGENDS COLLECTION系列，推出聚焦范倫鐵諾（Valentino）經典紅色的《VALENTINO ROSSO》精裝書籍。而FENDI則為今年歡慶25週年的Baguette包推出「hand in hand」合作案限量版專書，詳細介紹每一款運用高超手工技術所製作出的Baguette包款，作為2020年開始的「hand in hand」第三波企劃，頌揚義大利優秀手工藝匠人。
對品牌創辦人Valentino Garavani而言，「紅」不僅僅是一種顏色， 更是一種永不褪色的標示、一種象徵；是一個傳奇的品牌符號，一種鮮明的價值觀。」Valentino與紅色聯繫之緊密，可從品牌故事中窺見一斑。由知名時尚作家作家、策展人 Charlie Porter編撰的《VALENTINO ROSSO》精裝書，深度挖掘五十餘年來時尚界保存最為精美的時裝收藏，其中包括180多件Valentino最具代表性的裙裝與配飾，從傳奇的絲綢舞會禮服、高訂雪紡單品到納帕小牛皮Rockstud經典鉚釘高跟鞋和VLogo Signature皮帶，彰顯品牌從Valentino Garavani先生時代，到現任創意總監Pierpaolo Piccioli對於紅色再文化象徵意義上的極致追求。
與Baguette包款25週年紀念系列同時於歐洲上市的FENDI的「hand in hand」合作案專書，是FENDI於2020年與義大利各地工匠成立「hand in hand」草根匠人合作關係以來第三波的合作成果。首波發表為限量工藝款Baguette包於2020-2021秋冬系列發表，第二波「hand in hand」合作案於2022春夏秀上亮相，由Silvia Venturini Fendi與Arazzeria Scassa工作室以受時尚插畫 Antonio Lopez作品啟發而製作出別具豐富象徵圖案的掛毯，合作設計出Piemonte Baguette包款。此次第三波的限量版書籍匯集了來自義大利20個地區的30名匠人重新詮釋的Baguette包，並由由義大利攝影師和藝術家Lorenzo Vitturi掌鏡，呈現傳承歷史手工技藝者的故事與Baguette包的百變精神。
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