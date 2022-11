晉升時尚內行人必收！FENDI、VALENTINO品牌書頌揚經典

對於真正的hardcore時尚粉絲,收藏服裝只是其一,記錄設計史上經典的品牌書更必須收藏。今年秋冬,藝術出版商Assouline的LEGENDS COLLECTION系列,推出聚焦范倫鐵諾(Valentino)經典紅色的《VALENTINO ROSSO》精裝書籍。而FENDI則為今年歡慶25週年的Baguette包推出「hand in hand」合作案限量版專書,詳細介紹每一款運用高超手工技術所製作出的Baguette包款,作為2020年開始的「hand in hand」第三波企劃,頌揚義大利優秀手工藝匠人。

對品牌創辦人Valentino Garavani而言,「紅」不僅僅是一種顏色, 更是一種永不褪色的標示、一種象徵;是一個傳奇的品牌符號,一種鮮明的價值觀。」Valentino與紅色聯繫之緊密,可從品牌故事中窺見一斑。由知名時尚作家作家、策展人 Charlie Porter編撰的《VALENTINO ROSSO》精裝書,深度挖掘五十餘年來時尚界保存最為精美的時裝收藏,其中包括180多件Valentino最具代表性的裙裝與配飾,從傳奇的絲綢舞會禮服、高訂雪紡單品到納帕小牛皮Rockstud經典鉚釘高跟鞋和VLogo Signature皮帶,彰顯品牌從Valentino Garavani先生時代,到現任創意總監Pierpaolo Piccioli對於紅色再文化象徵意義上的極致追求。