黑薄紗或深V？珍妮佛羅倫斯、安雅泰勒喬伊鑽表秀仙氣

身上的配件，向來都超乎原本的功能意義。例如一款手拿包並不是為了收納隨身物品，更藉由線條輪廓與閃耀寶石展現風姿身段，而手表也不僅有時間指示的功能，更成為女性氣質、自信與美學態度的演示。

曾演出《星際過客》、《派特的幸福劇本》的奧斯卡影后珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），日前閃電宣布成為瑞士鐘表品牌、浪琴（Longines）的品牌代言人。浪琴並在IG火速秀出美照，只見珍妮佛羅倫斯穿上一襲黑色半透明小洋裝，並搭配手上的Master巨擘系列女表。紅色皮表帶的這枚表款，以珍珠母貝面搭配月相顯示功能，並鑲嵌12顆鑽石，也像珍妮佛羅倫斯自然流露的風采，自信、優雅，就很迷人。

以《后裔棄兵》影集走紅的Anya Taylor-Joy，則是在9月下旬成為另一瑞士鐘表品牌、積家（Jaeger-LeCoultre）的代言人。日前積家持續釋出第二波平面視覺，不過讓Anya Taylor-Joy換上了不同服裝，米白色開深V的連身洋裝性感但不失典雅，同時背景也改為森林的意念，在宣傳影片「New Turn」中，Anya Taylor-Joy像是推開了一扇無形大門，踏入森林、翻轉世界，影像畫面旋轉、而Anya Taylor-Joy也華麗轉身，帶出手上Reverso Classic Duetto腕表的翻轉特色。