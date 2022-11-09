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黑薄紗或深V？珍妮佛羅倫斯、安雅泰勒喬伊鑽表秀仙氣
身上的配件，向來都超乎原本的功能意義。例如一款手拿包並不是為了收納隨身物品，更藉由線條輪廓與閃耀寶石展現風姿身段，而手表也不僅有時間指示的功能，更成為女性氣質、自信與美學態度的演示。
曾演出《星際過客》、《派特的幸福劇本》的奧斯卡影后珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），日前閃電宣布成為瑞士鐘表品牌、浪琴（Longines）的品牌代言人。浪琴並在IG火速秀出美照，只見珍妮佛羅倫斯穿上一襲黑色半透明小洋裝，並搭配手上的Master巨擘系列女表。紅色皮表帶的這枚表款，以珍珠母貝面搭配月相顯示功能，並鑲嵌12顆鑽石，也像珍妮佛羅倫斯自然流露的風采，自信、優雅，就很迷人。
以《后裔棄兵》影集走紅的Anya Taylor-Joy，則是在9月下旬成為另一瑞士鐘表品牌、積家（Jaeger-LeCoultre）的代言人。日前積家持續釋出第二波平面視覺，不過讓Anya Taylor-Joy換上了不同服裝，米白色開深V的連身洋裝性感但不失典雅，同時背景也改為森林的意念，在宣傳影片「New Turn」中，Anya Taylor-Joy像是推開了一扇無形大門，踏入森林、翻轉世界，影像畫面旋轉、而Anya Taylor-Joy也華麗轉身，帶出手上Reverso Classic Duetto腕表的翻轉特色。
原來這只表款具備積家自1931年問世以來90載的經典設計：鮮明的裝置藝術（Art deco）風格，並讓兩面表盤可顯示不同時間，一面為黑、一面為白，一面素雅、一面鑲鑽，也像是現代女性頻繁穿梭在職場與生活、白晝與夜晚、自我與公眾之間，風格自由掌握。
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