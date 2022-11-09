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黑薄紗或深V？珍妮佛羅倫斯、安雅泰勒喬伊鑽表秀仙氣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
奧斯卡影后珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），日前閃電宣布成為瑞士鐘表品牌、浪琴（Longines）的品牌代言人，並配戴上皮表帶的月相鑽表。圖 / 翻攝自 IG @longines（合成圖）
奧斯卡影后珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），日前閃電宣布成為瑞士鐘表品牌、浪琴（Longines）的品牌代言人，並配戴上皮表帶的月相鑽表。圖 / 翻攝自 IG @longines（合成圖）

身上的配件，向來都超乎原本的功能意義。例如一款手拿包並不是為了收納隨身物品，更藉由線條輪廓與閃耀寶石展現風姿身段，而手表也不僅有時間指示的功能，更成為女性氣質、自信與美學態度的演示。

曾演出《星際過客》、《派特的幸福劇本》的奧斯卡影后珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），日前閃電宣布成為瑞士鐘表品牌、浪琴（Longines）的品牌代言人。浪琴並在IG火速秀出美照，只見珍妮佛羅倫斯穿上一襲黑色半透明小洋裝，並搭配手上的Master巨擘系列女表。紅色皮表帶的這枚表款，以珍珠母貝面搭配月相顯示功能，並鑲嵌12顆鑽石，也像珍妮佛羅倫斯自然流露的風采，自信、優雅，就很迷人。

以《后裔棄兵》影集走紅的Anya Taylor-Joy，則是在9月下旬成為另一瑞士鐘表品牌、積家（Jaeger-LeCoultre）的代言人。日前積家持續釋出第二波平面視覺，不過讓Anya Taylor-Joy換上了不同服裝，米白色開深V的連身洋裝性感但不失典雅，同時背景也改為森林的意念，在宣傳影片「New Turn」中，Anya Taylor-Joy像是推開了一扇無形大門，踏入森林、翻轉世界，影像畫面旋轉、而Anya Taylor-Joy也華麗轉身，帶出手上Reverso Classic Duetto腕表的翻轉特色。

原來這只表款具備積家自1931年問世以來90載的經典設計：鮮明的裝置藝術（Art deco）風格，並讓兩面表盤可顯示不同時間，一面為黑、一面為白，一面素雅、一面鑲鑽，也像是現代女性頻繁穿梭在職場與生活、白晝與夜晚、自我與公眾之間，風格自由掌握。

Anya Taylor-Joy為積家（Jaeger-LeCoultre）拍攝形象視覺，宛如走入森林、化身仙氣精靈。圖 / 翻攝自 IG @jaegerlecoultre
Anya Taylor-Joy為積家（Jaeger-LeCoultre）拍攝形象視覺，宛如走入森林、化身仙氣精靈。圖 / 翻攝自 IG @jaegerlecoultre
巨擘珍珠母貝月相鑽表，價格店洽。圖 / Longines提供
巨擘珍珠母貝月相鑽表，價格店洽。圖 / Longines提供
在第二波釋出的平面視覺中，Anya Taylor-Joy穿著米白色開深V的連身洋裝，同時背景也改為森林意念，性感不失典雅。圖 / 翻攝自 IG @jaegerlecoultre（合成圖）
在第二波釋出的平面視覺中，Anya Taylor-Joy穿著米白色開深V的連身洋裝，同時背景也改為森林意念，性感不失典雅。圖 / 翻攝自 IG @jaegerlecoultre（合成圖）
Reverso Classic Duetto腕表，玫瑰金、自動上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖 / 翻攝自 IG @jaegerlecoultre
Reverso Classic Duetto腕表，玫瑰金、自動上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖 / 翻攝自 IG @jaegerlecoultre
妮佛羅倫斯以黑色半透明小洋裝，並搭配手上浪琴女表，自信而優雅。圖 / 翻攝自 IG @longines
妮佛羅倫斯以黑色半透明小洋裝，並搭配手上浪琴女表，自信而優雅。圖 / 翻攝自 IG @longines

佛羅倫斯 品牌 瑞士

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