「囂搞、爵爵＆貓叔、霸軒與小美」誰最夯？盤點20大情侶圖文插畫家讓你好想談戀愛

又甜又寫實的情侶日常圖文！

近年來社群網路上出現許多「情侶圖文插畫家」，以戀愛故事、情侶日常、甜蜜互動為圖文創作的題材，療癒的內容再加上引人共鳴的真實經歷，受到許多人歡迎，吸引了無數粉絲。

這些因為戀愛日常而備受歡迎的圖文插畫家們，在網路上擁有超高人氣，不只每則貼文都有許多人按讚留言分享，所推出的周邊商品也常常一上架就銷售一空。究竟這些插畫家之中，誰在網路上的討論度最高呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路聲量前10名的「情侶圖文插畫家」，一起來看看吧！

image source: FB／胖才可愛

NO. 10 咻咻熊

以「咻咻熊」和小女孩的故事為主軸，將自己和男友的日常互動帶入當中，以療癒的風格及輕柔細膩的筆觸畫出溫暖的愛情故事。熊與女孩的可愛情侶形象，透過簡簡單單的日常帶給人溫柔的力量。



咻咻熊的「咻」，取自臺語「想」的諧音，透過圖畫傳達出「想念」的感覺，作者與男友曾經歷過遠距離戀愛，讓人超有感的各種大小事引發許多網友共鳴：「我們就是這樣」、「我跟我男友也是」、「完全是我」。

FB：咻咻熊

IG：@xiuxiubear

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NO. 9 爵爵＆貓叔

爵爵是一名身在香港的臺灣人，貓叔則是一名曾經待過臺灣的香港人，兩人是臺港CP，同時也是一對同志情侶。圖文創作的內容除了戀愛日常外，也能夠看見臺灣與香港的文化差異，大膽的畫風更讓腐女們感受到滿滿的福利。



多元的創作內容，讓爵爵與貓叔吸引到許多粉絲，成為超人氣情侶圖文插畫家，並且在2016年於高雄開設了港式下午茶「爵爵與貓叔商行」，成為粉絲必訪的朝聖地，「生動的插畫作品讓空間活潑有趣」。

FB：爵爵＆貓叔

IG：@jiejie_unclecat

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NO. 8 肥肥與阿胡

以女友「肥肥」和男友「阿胡」為創作角色，簡單的線條勾勒出有溫度的情侶日常，童趣的畫風讓人感受到戀愛溫暖純粹的美好，樸實簡潔的畫面就能夠傳達出滿滿的幸福。



肥肥與阿胡擅長以簡單的一張圖、一句話道盡男女朋友間相處的點點滴滴，不管是甜蜜時光還是爭執矛盾都讓人看了深有感觸，寫實的圖文內容讓情侶們看了總會心一笑，「好可愛」、「好像我們」、「一模一樣」、「我也想要有阿胡這樣的男友，好貼心」。

IG：@ffah_diary

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NO. 7 胖才可愛

由吃貨型貓咪女友「肉肉」與暖男系青蛙男友「呱呱」兩個角色所組成的「胖才可愛」系列圖文，絕對是所有喜歡可愛動物的情侶們必追的插畫帳號。以Q萌的動物形象呈現生動的戀愛日常，療癒的畫風的擄獲無數粉絲的心。



肉肉在角色設定上是一個超愛吃的大食怪女友，身為男友的呱呱則總是超級寵溺地進行各種餵食，滿足女友的食欲，讓許多同樣有一個吃貨女友的粉絲看了超級有感，「熟悉的對話」、「真的好可愛」、「一模模一樣樣」。

FB：胖才可愛

IG：@lazynfatty

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NO. 6 廢物女友

擅長以幽默圖文呈現情侶互動的廢物女友，在社群上擁有著超高人氣。不只內容詼諧逗趣，懶惰、愛撒嬌、愛耍賴又有點小任性的「廢物女友」形象設定，戳中不少人的內心，再加上總是無奈順從的「崩潰男友」，超寫實的人設大受歡迎。



廢物女友的圖文讓許多同樣自詡為「廢物」的女友們看了都覺得超級親切，每次發文總會有許多人分享轉發，廢物女友、崩潰男友的貼圖也成為許多情侶們的最愛，「大推實用貼圖」、「這貼圖一出我男友馬上問我要不要」。

FB：廢物女友

IG：@lousygirlfriend

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NO. 5 囂搞 Shaogao

「囂搞 Shaogao」以戀愛日常為圖文創作主題，並且在2015年轉戰YouTube平臺，將筆下的插畫製作成動畫影片。貼近現實生活的情侶互動，再加上作者與女友的逗趣配音，讓頻道大受好評。



出現在動畫影片中的「北鼻」，配音便是出自囂搞的女友小陸。小陸一開始其實是囂搞的粉絲，「追星」成功到最後成為女朋友的浪漫故事，羨煞不少網友，「追星最高境界啊」、「太可愛啦，這情侶互動」、「這樣的女朋友應該是超級稀有」、「囂搞也太幸運了」。

FB：囂搞 Shaogao

IG：@shaogao

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NO. 4 啾啾妹

啾啾妹以輕鬆幽默的插畫故事，畫出與香港老公「卡爾」的日常。從兩人還是情侶的時期便開始相關的圖文創作，除了道盡跨國遠距離情侶的點點滴滴，也在粉絲的見證下步入婚姻，從情侶日常晉升為夫妻日常。



不只圖文，啾啾妹也經營YouTube頻道，以生動的圖畫和配音呈現了兩人生活中的各種大小事，從中可以看見情侶到夫妻間相處的各種甜蜜和眉眉角角，讓人看了備感親切，「愛情故事好甜」、「超喜歡畫風和故事情節」、「超寫實」。

FB：啾啾妹 by LIIN

IG：@chuchumei__

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NO. 3 霸軒與小美

霸軒早期的圖文創作以對時事的評論和諷刺居多，之後開始至YouTube平臺發展，加入女友小美一起經營的「海龜湯」系列影片爆紅，吸引到大批粉絲，之後也經常在頻道上發布與情侶日常的相關影片。



霸軒幽默的性格與魔性的笑聲，再加上小美天然不做作的無厘頭發言，讓「霸軒與小美」的組合受到許多人喜愛，搞笑之餘兩人的互動中也透露出淡淡的幸福甜蜜，「好喜歡聊天的氛圍」、「很喜他們的相處」、「影片超好笑的都會想重複看」。

FB：人類超有病 霸軒 Baxuan

IG：@baxuan_ig

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NO. 2 H.H先生

以超有個性、敢愛敢恨的肉肉女為圖文插畫的主角，H.H先生希望能透過這樣非主流的角色設定來突破刻板印象的框架，勇敢、自信又獨立的胖女孩美美，帶給不少人力量與前行的勇氣。



在H.H先生的圖文中，經常出現「美美」與男友的故事，以搞笑幽默的方式揭露情侶互動中看似浪漫實則沒有想像中那麼夢幻的超真實情況，讓不少網友看了都心有戚戚焉，「現實總是跟偶像劇相反」、「笑著笑著就哭了」、「現實生活都是殘酷的」、「這就是我男朋友啊」。

FB：H.H先生

IG：@hhonghh

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NO. 1 蓋彼 Gabi SDK

以精緻畫風描繪情侶日常的蓋彼，在轉戰YouTube平臺後更是憑藉著一人分多角的超強配音能力征服一票粉絲。畫筆下的女友「妞妞」與木頭男友「建寶」兩人超真實的情侶互動，也讓許多人看了都直呼超真實。



愛撒嬌又有點小任性、小情緒的妞妞，再加上有點木頭有時又不解風情的建寶，帶出了情侶們最貼近日常的真實模樣，每次的圖文內容除了讓大家超有同感外，也能夠讓人反思各種兩性議題，「都是情侶間有可能會遇到的問題」、「好符合現實生活中會碰到的情境」。

FB：蓋彼 Gabi SDK

IG：@gabisdk

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月04日至2022年11月03日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『情侶圖文插畫家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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