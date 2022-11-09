聽新聞
test
0:00 / 0:00
音樂劇「再會吧 北投」2.0出發！ 與新北投老車站相遇
新北投車站於8日舉辦「驛繪言傳」新書發表暨綠光劇團「再會吧 北投」音樂劇聯合記者會。在陳明章的帶領下，「再會吧 北投」演員方文琳以及林雨宣合唱劇中經典歌曲，帶領大家搭上一班屬於北投的時光列車。
「再會吧 北投」由導演吳念真與音樂人陳明章攜手打造，以陳明章童年記憶中的溫泉旅社為背景發展北投故事，並將陳明章多首招牌歌曲融入劇情。在劇中飾演養女純純的林雨宣表示，這是自己第三次參與，經歷40多場演出後，心態上明顯有所變化，詮釋角色的方式也相較第一年更加成熟且深入。她透露，第一年巡演結束後演員一起到北投巡禮，實際走訪一趟才發現場景很真實，「就像直接從北投搬一棟到舞台。」
這次「2.0」版本從編曲、劇本到舞台效果，各方面都大大升級，演員陣容也增添了不少新面孔，其中「別有天」老闆娘「愛嬌」一角，12月台北場就將由「玉女掌門人」方文琳擔綱，劇中她為了報答救命恩人王清水（柯一正飾），經歷一番煎熬仍必須忍痛讓心愛養女純純下海，如何詮釋這樣苦情、令人心碎的角色，備受外界期待。
方文琳透露，自己獲導演吳念真邀約演出「愛嬌」時，又驚喜又害怕。她認為這是一部相當賣座的舞台劇，對於這兩三年才開始接觸舞台劇的她而言，無疑是一大考驗。加上劇中超過90％的對白是使用台語，吳念真的台語又比較道地，有些詞彙她根本沒有聽過，需要花時間鑽研。但方文琳很快便調整好心態。
●「再會吧 北投」2.0 REVIVAL 12月3日至12月11日將在台北表演藝術中心演出，購票請上兩廳院文化生活OPENTIX售票系統www.opentix.life，更多詳情請洽綠光劇團02-2395-6838，或上綠光劇團網 www.greenray.org.tw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言