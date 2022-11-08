快訊

藍委爆料國慶焰火無人機全是大陸製 廠商：陸製零件無涉飛安資安

2022年「裸鑽雪莉 BAR SWAP」調酒大賽 前10強出爐

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
2022年「裸鑽雪莉 BAR SWAP」調酒大賽初賽，選出10家超人氣酒吧，晉級全台10強總決選。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2022年「裸鑽雪莉 BAR SWAP」調酒大賽初賽，選出10家超人氣酒吧，晉級全台10強總決選。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

自2021年起即連續3年被選為世界及亞洲50最佳酒吧競賽官方合作夥伴的「裸鑽雪莉（Naked Malt）」，不僅近年來在國際烈酒市場及多項全球性評比中屢創佳績，更致力於推動全球Bar Swap系列活動。2022年「裸鑽雪莉 BAR SWAP」調酒大賽總決選，即將在11月28、29日於「微醺府城—台南」的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，將由裸鑽雪莉全球品牌大使Isac Melander、希臘調酒之父Nikos Bakoulis，以及台灣調酒教父王靈安領銜的評審團，自前10強中評選出最具「裸活」滋味的「裸鑽騷兒」。

這次晉級前10強的酒吧與調酒分別是台北Bar Mood的「Mood Sour」、Indulge Experimental Bistro的「Re-Awaken」；新竹Tender Cocktail Bar的「Muakaikai摩阿凱凱」；台中Somm Juice索瑪莉亞的「Terroir 風土」。台南共有5家店晉級，分別是Bar TCRC的「豐收」、Cuckoo Bar 咕咕吧的「豐收之宴The Naked Feast」、Moonrock的「赤裸而來Naked As We Came」、Phowa的「香鑽因子」與散漫酒館的「山鄰」。高雄則有Gallery 20.5的「Native & Naked闖進前10強。

從Naked Grouse裸雀升級而成的 Naked Malt 裸鑽雪莉，透過品牌首席釀酒師 Diane Stuart 的巧手勾兌熟成工序，另外在初次（或稱裸桶）Oloroso 雪莉桶中熟成至少6個月，由於木桶並未裝填過威士忌，可賦予酒體最為純粹的風味和原木特性，激盪出全新獨特的口感，酒液散發淡淡的奶油太妃糖和甜香料氣息，帶有香草、水果和葡萄乾的細膩口感，並飄散濃郁的雪莉桶餘韻，其果香十足的特色，無論純飲、加冰塊或是作為調酒使用都極為合適，特別是最具經典的代表性裸調－裸鑽騷兒（Naked Sour），運用Sour在作法上單純、原粹的特性，能夠赤裸裸的呈現出裸鑽雪莉最原始風味，味蕾瞬間被黑巧克力的甘甜緊緊包覆，酸甜絲滑的口感刺激舌尖上每一吋細胞，充分帶出酒感的全面性，完美襯托威士忌品飲，滿足不同的個人口味，最終實現擺脫傳統束縛的裸活（Live Naked）態度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

裸鑽騷兒（Naked Sour）運用Sour在作法上單純、原粹的特性，能夠赤裸裸的呈現出裸鑽雪莉最原始風味。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
裸鑽騷兒（Naked Sour）運用Sour在作法上單純、原粹的特性，能夠赤裸裸的呈現出裸鑽雪莉最原始風味。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台南 品牌 希臘

延伸閱讀

MLB／菜鳥野手第一人 潘尼亞4成猛打獲世界大賽MVP

小批次手工生產 格蘭利威15年雪莉桶原酒2023年臻藏版登台

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

人才回歸！著名科學家顏寧宣布 自美回陸任職

相關新聞

再現蘇格蘭新年慶典！麥卡倫春宴系列2022年版限量發行

時序進入歲末，全球單一麥芽威士忌領導者品牌麥卡倫，特別推出「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年A Night On Earth...

2022年「裸鑽雪莉 BAR SWAP」調酒大賽 前10強出爐

自2021年起即連續3年被選為世界及亞洲50最佳酒吧競賽官方合作夥伴的「裸鑽雪莉（Naked Malt）」，不僅近年來在...

「小熊軟糖」100歲了！限時加碼抽iPad、百年限定禮

來自德國的小熊軟糖「HARIBO哈瑞寶金熊Q軟糖」歡慶100週年，推出一系列百年限定口味，讓粉絲們品嚐到不同的風味變化。...

Google商店雙11大方送 買Pixel 7系列送Chromecast HD

電商雙11大促銷，Google商店也加入，最新推出的Pixel 7系列手機，以及Pixel 6系列、Pixel 6a，還...

少女、懷舊、無憂氛圍 蘇菲亞柯波拉為香奈兒創作新片

香奈兒（CHANEL）2022/23 Cruise度假系列將於2022年11月16日起於專賣店登場，並率先釋出「Reme...

耗時3年、斥資上億 傳奇主廚尚馮索．皮耶進駐BELLAVITA

過去想嚐到法國中生代傳奇摘星主廚尚馮索．皮耶（Jean-François Piège）的料理，非得要親自飛一趟法國巴黎不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。