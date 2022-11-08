2022年「裸鑽雪莉 BAR SWAP」調酒大賽 前10強出爐

自2021年起即連續3年被選為世界及亞洲50最佳酒吧競賽官方合作夥伴的「裸鑽雪莉（Naked Malt）」，不僅近年來在國際烈酒市場及多項全球性評比中屢創佳績，更致力於推動全球Bar Swap系列活動。2022年「裸鑽雪莉 BAR SWAP」調酒大賽總決選，即將在11月28、29日於「微醺府城—台南」的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，將由裸鑽雪莉全球品牌大使Isac Melander、希臘調酒之父Nikos Bakoulis，以及台灣調酒教父王靈安領銜的評審團，自前10強中評選出最具「裸活」滋味的「裸鑽騷兒」。

這次晉級前10強的酒吧與調酒分別是台北Bar Mood的「Mood Sour」、Indulge Experimental Bistro的「Re-Awaken」；新竹Tender Cocktail Bar的「Muakaikai摩阿凱凱」；台中Somm Juice索瑪莉亞的「Terroir 風土」。台南共有5家店晉級，分別是Bar TCRC的「豐收」、Cuckoo Bar 咕咕吧的「豐收之宴The Naked Feast」、Moonrock的「赤裸而來Naked As We Came」、Phowa的「香鑽因子」與散漫酒館的「山鄰」。高雄則有Gallery 20.5的「Native & Naked闖進前10強。

從Naked Grouse裸雀升級而成的 Naked Malt 裸鑽雪莉，透過品牌首席釀酒師 Diane Stuart 的巧手勾兌熟成工序，另外在初次（或稱裸桶）Oloroso 雪莉桶中熟成至少6個月，由於木桶並未裝填過威士忌，可賦予酒體最為純粹的風味和原木特性，激盪出全新獨特的口感，酒液散發淡淡的奶油太妃糖和甜香料氣息，帶有香草、水果和葡萄乾的細膩口感，並飄散濃郁的雪莉桶餘韻，其果香十足的特色，無論純飲、加冰塊或是作為調酒使用都極為合適，特別是最具經典的代表性裸調－裸鑽騷兒（Naked Sour），運用Sour在作法上單純、原粹的特性，能夠赤裸裸的呈現出裸鑽雪莉最原始風味，味蕾瞬間被黑巧克力的甘甜緊緊包覆，酸甜絲滑的口感刺激舌尖上每一吋細胞，充分帶出酒感的全面性，完美襯托威士忌品飲，滿足不同的個人口味，最終實現擺脫傳統束縛的裸活（Live Naked）態度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康