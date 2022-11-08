「小熊軟糖」100歲了！限時加碼抽iPad、百年限定禮

來自德國的小熊軟糖「HARIBO哈瑞寶金熊Q軟糖」歡慶100週年，推出一系列百年限定口味，讓粉絲們品嚐到不同的風味變化。為慶祝100週年，還有機會抽中Apple iPad 9或是環保袋、隨行杯等週邊紀念產品。

自1920年創立至今的「HARIBO哈瑞寶」，在1922年推出跳舞熊水果軟糖，並於1960年正式化身為金熊軟糖。在百年的歷史中，也不斷透過形狀、口味、包裝的改變，為粉絲帶來變化新意。本次為慶祝100週年，除了在包裝上為小熊戴上派對帽之外，並且陸續推出「酸甜風味」、「綜合金熊分享包（經典款、酸甜款、25%果汁款）」。最新推出的「世界精選水果風味」，集結小熊在世界6大洲發現的水果，為粉絲們帶來充滿驚喜，包含有非洲仙人掌果、芒果、奇異果、巴西莓等風味。另款「糕點風味」則是將5款甜點化身為軟糖，包括有黑森林蛋糕、草莓蛋糕、覆盆子甜甜圈、檸檬甜餅乾等不同的風味。哈瑞寶金熊Q軟糖每袋售價59元，綜合金熊分享包則為159元。

為慶祝100週年，即日起至11月30日期間，凡購買哈瑞寶系列商品滿139元，就可登錄發票參加抽獎，贈品包括Apple iPad 9、ViewSonic智慧LED可攜式投影機，還有哈瑞寶百年限定環保袋、百年限定環保杯、化妝包等不同贈禮。