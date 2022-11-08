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Google商店雙11大方送 買Pixel 7系列送Chromecast HD

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel 6系列也同步推出現折優惠。圖／摘自Google商店
Pixel 6系列也同步推出現折優惠。圖／摘自Google商店

電商雙11大促銷，Google商店也加入，最新推出的Pixel 7系列手機，以及Pixel 6系列、Pixel 6a，還有智慧居家系列全都有優惠，其中買Pixel 7、Pixel 7 Pro直接讓你把Chromecast（支援Google TV , HD ）0元帶回家，一次升級個人裝置與家中大螢幕享受，趕快放入購物車結帳。

這次Google商店優惠可說是年度最有感，才剛上市的Pixel 7系列就推出買就送活動，只要在官方商店購買Pixel 7與Pixel 7 Pro，就可以獲得免費的Chromecast（支援Google TV, HD），或也可以選擇用優惠價2,990元加購Pixel Buds Pro，等於現省3,000元。

同步推出的還有買Pixel 6a現省3,200元，10,790元就能入手；而前一代旗艦Pixel 6 Pro也現折7,000元，Pixel 6現省4,000元，分別降至19,990元、14,990元起就能帶回家；Nest Hub（第二代）則省881元，降為2,299元；今年新推出的Chromecast（支援Google TV , 4K）現省200元，降至1,799元。

這次促銷活動從即日起至台灣時間12月15日晚上11點59分截止，活動時間雖然看起來蠻長的，但內行的就知道，越晚買顏色、容量可能越沒得挑，想入手最心儀的款式，快把握機會儘早下單。

今年新推出的Nest Hub與Chromecast都加入折價優惠。圖／摘自Google商店
今年新推出的Nest Hub與Chromecast都加入折價優惠。圖／摘自Google商店
於Google商店購買Pixel 7與Pixel 7 Pro，就可以獲得免費的Chromecast（支援Google TV, HD）。圖／摘自Google商店
於Google商店購買Pixel 7與Pixel 7 Pro，就可以獲得免費的Chromecast（支援Google TV, HD）。圖／摘自Google商店
Google商店推出雙11優惠活動。圖／摘自Google商店
Google商店推出雙11優惠活動。圖／摘自Google商店

電商 雙11

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