少女、懷舊、無憂氛圍 蘇菲亞柯波拉為香奈兒創作新片
香奈兒（CHANEL）2022/23 Cruise度假系列將於2022年11月16日起於專賣店登場，並率先釋出「Remembering Monaco」短片，是由金獎導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）與其兄長羅曼柯波拉（Roman Coppola）共同執導，以香奈兒藝術總監維吉妮維婭五月在摩納哥Monte-Carlo Beach海灘飯店發表的香奈兒2022/23 Cruise度假系列為靈感， 快速交錯剪接的大秀片段、幕後花絮和令人醉心的度假場景，搭配Bryan Ferry琅琅上口的「Slave to Love」和鳳凰樂團（Phoenix）節奏輕快的「Rally」背景音樂，鮮明生動地重現歡快無憂的精神。
一如她著名的三部曲 — 《死亡日記》、《愛情，不用翻譯》、《凡爾賽拜金女》 — 蘇菲亞柯波拉的電影作品向來以風格突出、令人印象深刻的時髦女性角色著稱，而她為香奈兒製作的最新短片也不例外。對她而言，香奈兒Cruise度假系列就像一場美麗夢境，刻劃出心目中理想假期和舒適實穿的服飾輪廓；因此，她以同樣浪漫感性的手法記錄在蔚藍海岸享受陽光的女孩，卡司包括法國女演員暨香奈兒品牌大使Lyna Khoudri，以及品牌模特兒Vivienne Rohner、HyunJi Shin、Blesnya Minher和Mariam de Vinzelle。在拍立得風格的影片中，她們游泳、做日光浴、乘遊艇暢行地中海，沉浸於摩納哥的美好。
影片每個畫面都體現香奈兒與摩納哥的深厚淵源，正如系列作品充滿當地背景的影子：從馳騁賽道的賽車，切換到伸展台上形似賽車連身服的斜紋軟呢或絲質輪廓造型。原本在練習握拍與揮拍的女孩，下一秒背著網球拍造型的包款亮相。她們身上的黑白格紋泳裝和隨風飄逸的賽車方格旗遙相呼應。畫面更穿插卡爾拉格斐位於摩納哥的奢華度假別墅La Vigie，這也是大秀當晚派對的場地。
蘇菲亞柯波拉回想20幾歲最後一次造訪摩納哥，到F1現場觀賽，也應卡爾之邀留宿 La Vigie。這部短片為她的蒙地卡羅回憶增添新畫面，就像一本旅行日誌，讓觀眾身臨其境、反覆重溫她的旅程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言