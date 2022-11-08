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少女、懷舊、無憂氛圍 蘇菲亞柯波拉為香奈兒創作新片

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
白黑色皮革菱格紋網球拍造形肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
白黑色皮革菱格紋網球拍造形肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）2022/23 Cruise度假系列將於2022年11月16日起於專賣店登場，並率先釋出「Remembering Monaco」短片，是由金獎導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）與其兄長羅曼柯波拉（Roman Coppola）共同執導，以香奈兒藝術總監維吉妮維婭五月在摩納哥Monte-Carlo Beach海灘飯店發表的香奈兒2022/23 Cruise度假系列為靈感， 快速交錯剪接的大秀片段、幕後花絮和令人醉心的度假場景，搭配Bryan Ferry琅琅上口的「Slave to Love」和鳳凰樂團（Phoenix）節奏輕快的「Rally」背景音樂，鮮明生動地重現歡快無憂的精神。

一如她著名的三部曲 — 《死亡日記》、《愛情，不用翻譯》、《凡爾賽拜金女》 — 蘇菲亞柯波拉的電影作品向來以風格突出、令人印象深刻的時髦女性角色著稱，而她為香奈兒製作的最新短片也不例外。對她而言，香奈兒Cruise度假系列就像一場美麗夢境，刻劃出心目中理想假期和舒適實穿的服飾輪廓；因此，她以同樣浪漫感性的手法記錄在蔚藍海岸享受陽光的女孩，卡司包括法國女演員暨香奈兒品牌大使Lyna Khoudri，以及品牌模特兒Vivienne Rohner、HyunJi Shin、Blesnya Minher和Mariam de Vinzelle。在拍立得風格的影片中，她們游泳、做日光浴、乘遊艇暢行地中海，沉浸於摩納哥的美好。

影片每個畫面都體現香奈兒與摩納哥的深厚淵源，正如系列作品充滿當地背景的影子：從馳騁賽道的賽車，切換到伸展台上形似賽車連身服的斜紋軟呢或絲質輪廓造型。原本在練習握拍與揮拍的女孩，下一秒背著網球拍造型的包款亮相。她們身上的黑白格紋泳裝和隨風飄逸的賽車方格旗遙相呼應。畫面更穿插卡爾拉格斐位於摩納哥的奢華度假別墅La Vigie，這也是大秀當晚派對的場地。

蘇菲亞柯波拉回想20幾歲最後一次造訪摩納哥，到F1現場觀賽，也應卡爾之邀留宿 La Vigie。這部短片為她的蒙地卡羅回憶增添新畫面，就像一本旅行日誌，讓觀眾身臨其境、反覆重溫她的旅程。

白色亮面皮革CHANEL 22後背包，17萬4,500元。圖／香奈兒提供
白色亮面皮革CHANEL 22後背包，17萬4,500元。圖／香奈兒提供
白黑色皮革菱格紋網球拍造形肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
白黑色皮革菱格紋網球拍造形肩背包，13萬6,900元。圖／香奈兒提供
粉白色皮革菱格紋皮穿鍊網球拍造型小包，15萬3,200元。圖／香奈兒提供
粉白色皮革菱格紋皮穿鍊網球拍造型小包，15萬3,200元。圖／香奈兒提供
象牙白皮革羅緞雙色高跟鞋，40,800元。圖／香奈兒提供
象牙白皮革羅緞雙色高跟鞋，40,800元。圖／香奈兒提供
黑色緞面雙C LOGO抓皺造型平底鞋，42,500元。圖／香奈兒提供
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黑白皮革菱格紋皮穿鍊籌碼造型硬殼小包，15萬700元。圖／香奈兒提供
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金屬高級樹脂手拿包造型吊飾皮穿腰鍊，94,600元。圖／香奈兒提供
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金屬手拿包造型雙C LOGO耳環，40,500元。圖／香奈兒提供
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黑白賽車安全帽造型皮穿鍊硬殼包，52萬1,700元。圖／香奈兒提供
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黑白色皮革菱格紋皮穿鍊網球拍造型小包，15萬3,200元。圖／香奈兒提供
黑白色皮革菱格紋皮穿鍊網球拍造型小包，15萬3,200元。圖／香奈兒提供
黑色皮革雙C LOGO皮穿鍊圓弧造型手拿包，11萬4,100元。圖／香奈兒提供
黑色皮革雙C LOGO皮穿鍊圓弧造型手拿包，11萬4,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Cruise度假系列「Remembering Monaco」短片。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Cruise度假系列「Remembering Monaco」短片。圖／香奈兒提供

香奈兒 品牌 夢境

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