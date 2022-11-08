耗時3年、斥資上億 傳奇主廚尚馮索皮耶進駐BELLAVITA

過去想嚐到法國中生代傳奇摘星主廚尚馮索．皮耶（Jean-François Piège）的料理，非得要親自飛一趟法國巴黎不可。因為他雖然開了6家餐廳，但是每一家都位於巴黎，並且幾乎都座落於方圓一公里之內。好在經過3年的等待、投入上億元新台幣資金，尚馮索．皮耶的第7家餐廳——CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège，終於來到台北Bellavita寶麗廣場4樓，這也是他在海外的第一家餐廳，預計11月10日正式營運。

不同於尚馮索．皮耶主廚在巴黎的系列餐廳，走的是小巧、溫馨的路線，CLOVER BELLAVITA所呈現的是優雅大氣的現代法式風格。新餐廳佔地187 坪、有100個座位，並包含1個可容納16人的大型Chef Room包廂，以及2個分別為10人與8人的中型包廂。餐期為中午11點半至下午3點，晚餐時段為下午5點半至晚間10點。價位從午間2,280～3,280元，至晚間3,280～5,980元（皆不含服務費）。雖然營運初期以套餐為主，但未來將陸續推出單點菜單，以提供更多樣餐點型態，讓饕客們能夠有更多元的選擇。

名廚首度到海外開設餐廳，除了在整體空間上極盡考究，在細節的呈現方面更是不容馬虎。除座椅選擇一如他在巴黎的米其林二星餐廳Le Grand Restaurant 的橘色系跳色座椅，讓明亮的當代風格與淺色大理石、米色圓弧沙發、洗鍊金屬線條完美串連；尚馮索．皮耶更堅持廚房必須與餐廳相通，並且主廚可以自廚房的透明玻璃窗看到餐廳內的動態。可容納16人的大型Chef Room包廂，更能夠透過吧檯看到廚房烹飪過程，不但能夠拉進廚房與客人間的距離與信任感，饕客也能夠將料理場景融入用餐體驗。此外，新餐廳的所有餐具都是法國空運來台，餐盤來自法國百年經典品牌，以金漆繪瓷著名的品牌BERNARDAUD，餐刀等則採用法國皇式指定銀器餐具品牌CHRISTOFLE。

旅居法國多年的美食達人謝忠道指出，尚馮索．皮耶的每一道菜，幾乎都是自法國料理衍生（不是衍伸）出來的，「因為加上自己的思考、技術，雖然往往必須要對法式傳統料理有很深厚的理解和經驗，才能從作品中剖理分析出那一點一滴的歷史傳承。」

生於1970年、今年52歲的尚馮索．皮耶，在廚藝上也已經到達洗鍊圓熟的階段。在開幕記者會上，親自飛到台北的尚馮索．皮耶，對任何提問都來者不拒，不但態度親切，還一派輕鬆、自在，一點都沒有新餐廳剛開幕的緊張感，似乎已經到了「無招勝有招」的境界。餐廳未來將由長駐台北的駐店主廚 Gildas Périn打理，尚馮索．皮耶將遠距協同作業。尚馮索．皮耶表示：「現代科技發達，距離不是問題；雖然我在巴黎的幾家餐廳近在咫尺，但團隊已經習慣在線上處理公務。」

尚馮索．皮耶的菜色，雖然看起來創新大膽，但並不矯飾浮誇，更不見無謂的炫技與誇飾性的堆疊，而是原原本本地呈現食材之美，表現出深具層次感的經典法式風味，識途饕客更能夠從他細膩的處理手法當中，找得到法式料理的根源，追索得出經典法料的DNA。

好比今天的甜點「翻轉蘋果塔」，便是將傳統蘋果塔的元素重新解構，先取出富士蘋果果肉，底部放上以蘋果酒糖水熬煮的果肉，上方則堆上新鮮蘋果粒，混入奶油煎香的布里歐麵包丁，頂端飾有新鮮打發的香草奶油，吃的時候將湯匙一次舀到底，將各種滋味的食材一口吃下，原本被「解構」的蘋果塔，便又在舌尖上給「結構」起來了。

一如尚馮索．皮耶在發表會引言中所說的，會在菜單中融入台灣味；前菜「手工酸橙鴨肝襯溫吐司」便以金桔與紅蘿蔔還原金桔的外型，內層是鴨肝慕絲，醬汁以金桔與苦橙帶入酸度，為法式鴨肝慕絲帶入台灣風情。

主菜「脆皮豬腹配燉煮包心菜黑松露醬汁」使用來自屏東本地黑豬肉，先將豬皮取下烤至香脆，並混入洋芋脆片帶來香脆口感；肉的部分以舒肥手法，烹煮至恰到軟嫩；將國人所熟悉的脆皮五花肉，轉譯為全新的法式風貌。配菜則使用洋芋泥混合煮熟的高麗菜碎，並以奶油混合拌煮（buttered cabbage）至口感滑順，上面飾以烘乾的皺葉甘藍脆片，醬汁則使用豬肉肉汁搭配松露與雪莉醋，與豬肉的肥美形成完美平衡。

此外，尚馮索．皮耶今天也帶來他在法國Le Grand Restaurant的經典菜色——「有機香草西芹花」，也是他個人的代表菜色之一。將歐洲常見的西芹（Celeriac）以錫箔紙放至烤箱兩小時後，取出刨成片狀，揉入青蘋果碎以精巧手藝圍繞成美麗花朵狀；出餐前再放入烤箱覆熱，讓西芹花的甜味在高熱度下與青蘋果的酸香融合；再將台灣產肉桂葉乾燥後加入醬汁，並裝飾盤邊。吃起來口感溫潤、香氣襲人，未來若出現在單點菜單上，建議列入必點菜色。

◎CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège

．地址：台北市信義區松仁路28號 Bellavita寶麗廣場4樓

．訂位專線：02-8729-2788