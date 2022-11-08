momo「雙11超狂購物節」11月11日下單抽亞洲雙人來回機票

雙11買氣愈來愈熱烈，momo購物網「雙11超狂購物節」暖身慶自11月1日開跑至今，業績較去年同期成長突破兩成，更較日均業績成長超過兩倍。11月9日至11月11日即將迎來momo購物網雙11活動最高潮，「組隊賺3.5%回饋」正強力募集中，截至目前隊伍數已較去年同期成長40%；momo購物網同時進行「雙11網友購物車大調查」，發現雙11期間網友鎖定高單價3C家電、囤貨王日用紙品、高回購美妝保健等，momo雙11絕對是清空購物車、與隊友力拼組隊賺高回饋的好時機，重磅大獎「11份亞洲雙人來回機票」與「111份五星飯店住宿券」也將於11月11日當天登場。

根據momo購物網「2022雙11網友購物車」調查顯示，趁著雙11的活動加持、深度優惠，消費者優先搶買平日躊躇難下訂的高單家電，像是大型家電中呼聲前三高的大尺寸電視、烘衣機、冰箱，還有小型家電中的人氣三寶吸塵器、掃地機器人、氣炸鍋等，iPhone 14也是許多網友指名下手的目標；高回購率的衛生紙、廚房紙巾等日用紙品，或是精華液、乳液、底妝等都是雙11必囤商品。

momo購物網雙11呼聲超高的「組團賺3.5%回饋」神隊友現正召集中，11月10日前揪齊身邊的剁手好友完成組隊，11月11日當天團隊達3人以上、3人以上有消費，且團隊消費累積金額達指定7大門檻即享最高3.5%回饋；全團成員皆刷momo卡並共同累積消費滿11,111元，還可瓜分1,111元momo幣加碼獎勵。號召隊友的主揪人個人累積消費滿1,111元以上、且隊伍總消費30,000元以上（隊伍需達3人以上），還能享有「主揪獨享獎」150元momo幣，其餘成員也可獲「成團消費獎」50元momo幣。

雙11限定活動也將登場，11月11日當天於momo全通路不限金額下單，免登記就有機會成為「亞洲不設點雙人來回機票」（共11份）、「國內五星飯店住宿券」（共111份）的幸運得主之一。此外，11月10日前預先將喜愛的商品加入購物車，並於11月11日當天下單、完成抽獎登記，還有機會讓momo買單（上限為一人10,000元momo幣）。

momo購物網「雙11超狂購物節」11月9日至11/10累積消費滿11,111元，就能以1元加購百搭時尚、高級霧黑的SPORT b.購物袋；11月11日消費滿21,111元則可加價111元帶回簡約時尚SPORT b.木紋蓋保溫瓶。