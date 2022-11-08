法摘星名廚海外首店進駐BELLAVITA 梁佳敏親揭合作契機

「貴婦百貨」BELLAVITA繼侯布雄、厲家菜後，再引進法國米其林星廚尚馮索．皮耶（Jean-François Piège）海外第一家餐廳

「CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège」，將於11月10日正式營運。尚馮索．皮耶也親自抵台並推出限定餐宴，預訂消息釋出後，短短3天即額滿，也可見尚馮索．皮耶料理的魅力。BELLAVITA總經理梁佳敏也親自解答關於BELLAVITA與尚馮索．皮耶合作的契機。

信義商圈除了是百貨超級戰區，同樣也是餐飲激戰區，全台首家、最新、最具話題的餐飲品牌，總是在信義商圈首度落地。BELLAVITA 2009年開幕即引進侯布雄法式餐廳，8年前再引進厲家菜，與BELLAVITA走長期合作經營路線，CLOVER BELLAVITA也是遵循同樣模式。

梁佳敏表示，自己很喜歡尚馮索．皮耶的菜，之前尚馮索．皮耶造訪台灣時，有特別邀他到BELLAVITA走走看看，他也很喜歡BELLAVITA商場整體氛圍，雙方一拍即合，便有了海外展店的契機。另外，梁佳敏也預告，今年底明年初還有Balmain等兩個法國時尚品牌進駐BELLAVITA。

由於尚馮索．皮耶在法國有5、6間餐廳，每間餐廳定位與風格都不一樣，CLOVER BELLAVITA就是把他在法國各餐廳的經典菜色，集結在台灣呈現。梁佳敏指出，由於台灣也很國際化了，CLOVER BELLAVITA會保留主廚的原味，不會特別針對台灣做口味的變化調整。

尚馮索．皮耶則表示，他在台灣找到很棒的豬肉與蝦食材，運用在菜單上，接下來也會運用台灣本土的咖啡、巧克力來入菜，CLOVER BELLAVITA第一階段先帶來經典菜餚，下一階段會特別創作台灣在地菜單。

「CLOVER BELLAVITA」籌備長達3年斥資上億，位於BELLAVITA 4樓，占地187坪，座位100個席次，包含1間可容納16人的大型Chef Room包廂與2個分別為10人與8人的中型包廂，價位從午間2,280-3,280元至晚間3,280-5,980元（皆不含服務費）。營運初期以套餐為主，將陸續推出單點菜單，提供多樣餐點型態。