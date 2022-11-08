快訊

雙11海外「淘寶」要注意 這些產品恐產生43%特別關稅

美國期中選舉「股海指南」：兩黨政策的投資動向？

揭露陳時中摟人妻挨告 徐巧芯：剛好有新證據一併提供檢調

法摘星名廚海外首店進駐BELLAVITA 梁佳敏親揭合作契機

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
法國米其林星廚尚馮索．皮耶（Jean-François Piège）特別為了海外第一家餐廳「CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège」親自抵台。記者江佩君／攝影
法國米其林星廚尚馮索．皮耶（Jean-François Piège）特別為了海外第一家餐廳「CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège」親自抵台。記者江佩君／攝影

「貴婦百貨」BELLAVITA繼侯布雄、厲家菜後，再引進法國米其林星廚尚馮索．皮耶（Jean-François Piège）海外第一家餐廳

「CLOVER BELLAVITA by Jean-François Piège」，將於11月10日正式營運。尚馮索．皮耶也親自抵台並推出限定餐宴，預訂消息釋出後，短短3天即額滿，也可見尚馮索．皮耶料理的魅力。BELLAVITA總經理梁佳敏也親自解答關於BELLAVITA與尚馮索．皮耶合作的契機。

信義商圈除了是百貨超級戰區，同樣也是餐飲激戰區，全台首家、最新、最具話題的餐飲品牌，總是在信義商圈首度落地。BELLAVITA 2009年開幕即引進侯布雄法式餐廳，8年前再引進厲家菜，與BELLAVITA走長期合作經營路線，CLOVER BELLAVITA也是遵循同樣模式。

梁佳敏表示，自己很喜歡尚馮索．皮耶的菜，之前尚馮索．皮耶造訪台灣時，有特別邀他到BELLAVITA走走看看，他也很喜歡BELLAVITA商場整體氛圍，雙方一拍即合，便有了海外展店的契機。另外，梁佳敏也預告，今年底明年初還有Balmain等兩個法國時尚品牌進駐BELLAVITA。

由於尚馮索．皮耶在法國有5、6間餐廳，每間餐廳定位與風格都不一樣，CLOVER BELLAVITA就是把他在法國各餐廳的經典菜色，集結在台灣呈現。梁佳敏指出，由於台灣也很國際化了，CLOVER BELLAVITA會保留主廚的原味，不會特別針對台灣做口味的變化調整。

尚馮索．皮耶則表示，他在台灣找到很棒的豬肉與蝦食材，運用在菜單上，接下來也會運用台灣本土的咖啡、巧克力來入菜，CLOVER BELLAVITA第一階段先帶來經典菜餚，下一階段會特別創作台灣在地菜單。

「CLOVER BELLAVITA」籌備長達3年斥資上億，位於BELLAVITA 4樓，占地187坪，座位100個席次，包含1間可容納16人的大型Chef Room包廂與2個分別為10人與8人的中型包廂，價位從午間2,280-3,280元至晚間3,280-5,980元（皆不含服務費）。營運初期以套餐為主，將陸續推出單點菜單，提供多樣餐點型態。

信義商圈百貨話題餐飲持續進駐，台北101去年在85樓推出「捌伍添第」，86樓全台最高價吃到飽餐廳「饗」也即將在明年登場。

CLOVER BELLAVITA中包廂。圖／BELLAVITA提供
CLOVER BELLAVITA中包廂。圖／BELLAVITA提供
CLOVER BELLAVITA翻轉蘋果塔。圖／BELLAVITA提供
CLOVER BELLAVITA翻轉蘋果塔。圖／BELLAVITA提供
CLOVER BELLAVITA窗戶座位。圖／BELLAVITA提供
CLOVER BELLAVITA窗戶座位。圖／BELLAVITA提供
CLOVER BELLAVITA餐廳主用餐區。圖／BELLAVITA提供
CLOVER BELLAVITA餐廳主用餐區。圖／BELLAVITA提供
BELLAVITA 2009年開幕即引進侯布雄法式餐廳，獲得2022台北米其林指南二星評鑑。記者江佩君／攝影
BELLAVITA 2009年開幕即引進侯布雄法式餐廳，獲得2022台北米其林指南二星評鑑。記者江佩君／攝影
有機香草西芹花。圖／BELLAVITA提供
有機香草西芹花。圖／BELLAVITA提供
脆皮豬腹配燉煮包心菜黑松露醬汁。圖／BELLAVITA提供
脆皮豬腹配燉煮包心菜黑松露醬汁。圖／BELLAVITA提供
CLOVER BELLAVITA將於11月10日開幕。圖／BELLAVITA提供
CLOVER BELLAVITA將於11月10日開幕。圖／BELLAVITA提供

餐廳 法國 侯布雄

延伸閱讀

網球／法國第2人 賈西亞抱回WTA年終賽女單冠軍

顧及美中 法國海軍參謀長對航行台海表慎重態度

前文建會主委陳郁秀等三人 獲文化部「台法文化獎」

世足賽／法國連冠呼聲高 球評鄭先萌：巴西也不差

相關新聞

法摘星名廚海外首店進駐BELLAVITA 梁佳敏親揭合作契機

「貴婦百貨」BELLAVITA繼侯布雄、厲家菜後，再引進法國米其林星廚尚馮索．皮耶（Jean-François Pièg...

蝦皮購物「11.11最強購物節」11月10日直播日灑限定1折券

雙11買氣熱度即將邁入巔峰，蝦皮購物「11.11最強購物節」優惠倒數3天，攜手Dyson、DR.WU、3CE等品牌祭出最...

Roger Vivier進駐台南新光三越專賣店 捎來法式甜美

隨著節慶的氣氛越來越濃厚，精品品牌也持續在全台精品百貨拓點、帶來新鮮氣息。Roger Vivier日前甫開設了全新的台南...

必勝客「白蘭地牛排干貝比薩」上桌！再抽美拍攝影棚

必勝客自即日起以炙燒干貝、培根蘆筍捲、干邑白蘭地熬煮的厚切牛排等食材，推出全新「白蘭地牛排干貝比薩」，還可搭配上「肉桂龍...

SOGO周年慶倒數2天！「這樣買最賺」出發前攻略先看

每年備受期待的遠東SOGO百貨周年慶將於11月10日起至11月21日為期12天開跑，今年適逢SOGO百貨35周年，SOG...

RÒU BY T-HAM推「肉火鍋」！肉片客製化+4款獨家湯底

主打「精品肉舖」的RÒU BY T-HAM與旗下外帶店RÒUST BY T-HAM，在秋冬推出4款獨家湯頭與嚴選火鍋肉片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。