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蝦皮購物「11.11最強購物節」11月10日直播日灑限定1折券

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出信用卡最高25%刷卡金回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡回饋最高上看43%。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出信用卡最高25%刷卡金回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡回饋最高上看43%。圖／蝦皮購物提供

雙11買氣熱度即將邁入巔峰，蝦皮購物「11.11最強購物節」優惠倒數3天，攜手Dyson、DR.WU、3CE等品牌祭出最低3折優惠， 11月11日當天不限金額下單並選擇超商取貨，加碼再送免費精選咖啡；此外，11月10日直播日下單就抽泰國來回機票，並豪灑限定1折券、0元起免運券等直播限定優惠券。

為搶攻雙11購物節刷卡商機，蝦皮購物攜手國泰世華、元大、玉山、兆豐等近30家銀行，在雙11檔期間祭出全銀行最高25%刷卡金回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡不僅可享高達30%蝦幣回饋，搭配13%蝦幣回饋券使用，回饋最高上看43%。

蝦皮購物「11.11最強購物節」正式活動即將來臨，為炒熱站上買氣，New Balance、Dr.WU、3CE等百大知名品牌天天下殺千元有找，11月8日New Balance復古鞋（蝦皮獨家款）下殺1,111元，adidas Ultraboost DNA Guard跑鞋特價2,959元；11月9日Dr.Douxi杏仁酸精華液最低300元即可入手，Dyson V12 Absolute Extra輕量吸塵器優惠價19,900元；11月10日DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水、持色不卡粉的3CE九色紛呈眼影盤通通千元有找。

11月11日不限金額下單再選超商取貨，7-ELEVEN送中杯熱拿鐵、限量1萬組；全家便利商店送中杯熱拿鐵、限量1萬組；萊爾富可享買大杯熱拿鐵咖啡折25元；OKmart可享買大杯莊園級拿鐵折20元。

蝦皮購物 雙11 3C

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