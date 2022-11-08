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Roger Vivier進駐台南新光三越專賣店 捎來法式甜美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寬闊的購物空間與明亮氣氛，讓Roger Vivier首間位於台南的新光三越專賣店，帶來舒適的購物體驗。圖 / Roger Vivier提供
寬闊的購物空間與明亮氣氛，讓Roger Vivier首間位於台南的新光三越專賣店，帶來舒適的購物體驗。圖 / Roger Vivier提供

隨著節慶的氣氛越來越濃厚，精品品牌也持續在全台精品百貨拓點、帶來新鮮氣息。Roger Vivier日前甫開設了全新的台南新光三越店專賣店，紅色草寫的字體加上鮮明的法式甜美氣息，為南台灣的精品愛好者，獻上秋冬足間最氣質的風格之選。

Roger Vivier 2022秋冬，在品牌藝術總監Gherardo Felloni安排下，打造了Hotel Vivier，並以巨型天鵝雕塑、宛如瑪麗皇后的復古造型，帶來華麗、閃耀、法國王室般的奢華風格。粉紅色、閃耀成為本季首波亮點，並具現為Viv’ Choc Strass包款、Choc Feathers Pump天鵝高跟鞋與Viv’珠寶

而本季新加入的Jewel Heel系列為橢圓形的寶石鞋跟，靈感來自Gherardo花園中所種植的檸檬樹，並有高低跟、黃或粉紅色等多種組合；經典的Viv’ Choc方扣系列、繫有愛心的I Love Vivier系列，以及從骨董珠寶得到靈感的RV Bouquet Strass系列，都帶來高跟鞋、珠寶、手拿包款的多樣化選擇。另外Viv’ Go-Thick系列則帶來厚底、黑色長短靴的甜美歌德龐克風。

為因應台南新光三越開幕，品牌並帶來兩款獨家商品，一款為Viv Rangers Chelsea高筒靴，酒紅色的漆亮皮並搭配品牌經典方扣設計，訂價48,600元。另一款則為Croc Clutch手拿包，經選的皮革搭配寶石鑲嵌、細鏈結，可手拿、可肩背，將讓人成為派對的目光焦點，訂價則為46萬元。

除了粉紅色，Roger Vivier本季也帶來多款黑色漆亮皮的厚底長短靴，並結合品牌經典的方扣設計，以獻上甜美的法式浪漫風情。圖 / Roger Vivier提供
除了粉紅色，Roger Vivier本季也帶來多款黑色漆亮皮的厚底長短靴，並結合品牌經典的方扣設計，以獻上甜美的法式浪漫風情。圖 / Roger Vivier提供
Viv Rangers Chelsea高筒靴，酒紅色的漆亮皮並搭配品牌經典方扣設計，48,600元。圖 / Roger Vivier提供
Viv Rangers Chelsea高筒靴，酒紅色的漆亮皮並搭配品牌經典方扣設計，48,600元。圖 / Roger Vivier提供
Croc Clutch手拿包，46萬元。圖 / Roger Vivier提供
Croc Clutch手拿包，46萬元。圖 / Roger Vivier提供
Roger Vivier日前甫開設全新的台南新光三越店專賣店，為南台灣的精品愛好者，獻上秋冬的氣質風格之選。圖 / Roger Vivier提供
Roger Vivier日前甫開設全新的台南新光三越店專賣店，為南台灣的精品愛好者，獻上秋冬的氣質風格之選。圖 / Roger Vivier提供

品牌 珠寶 天鵝

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