聽新聞
test
0:00 / 0:00
Roger Vivier進駐台南新光三越專賣店 捎來法式甜美
隨著節慶的氣氛越來越濃厚，精品品牌也持續在全台精品百貨拓點、帶來新鮮氣息。Roger Vivier日前甫開設了全新的台南新光三越店專賣店，紅色草寫的字體加上鮮明的法式甜美氣息，為南台灣的精品愛好者，獻上秋冬足間最氣質的風格之選。
Roger Vivier 2022秋冬，在品牌藝術總監Gherardo Felloni安排下，打造了Hotel Vivier，並以巨型天鵝雕塑、宛如瑪麗皇后的復古造型，帶來華麗、閃耀、法國王室般的奢華風格。粉紅色、閃耀成為本季首波亮點，並具現為Viv’ Choc Strass包款、Choc Feathers Pump天鵝高跟鞋與Viv’珠寶。
而本季新加入的Jewel Heel系列為橢圓形的寶石鞋跟，靈感來自Gherardo花園中所種植的檸檬樹，並有高低跟、黃或粉紅色等多種組合；經典的Viv’ Choc方扣系列、繫有愛心的I Love Vivier系列，以及從骨董珠寶得到靈感的RV Bouquet Strass系列，都帶來高跟鞋、珠寶、手拿包款的多樣化選擇。另外Viv’ Go-Thick系列則帶來厚底、黑色長短靴的甜美歌德龐克風。
為因應台南新光三越開幕，品牌並帶來兩款獨家商品，一款為Viv Rangers Chelsea高筒靴，酒紅色的漆亮皮並搭配品牌經典方扣設計，訂價48,600元。另一款則為Croc Clutch手拿包，經選的皮革搭配寶石鑲嵌、細鏈結，可手拿、可肩背，將讓人成為派對的目光焦點，訂價則為46萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言