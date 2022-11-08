Roger Vivier進駐台南新光三越專賣店 捎來法式甜美

隨著節慶的氣氛越來越濃厚，精品品牌也持續在全台精品百貨拓點、帶來新鮮氣息。Roger Vivier日前甫開設了全新的台南新光三越店專賣店，紅色草寫的字體加上鮮明的法式甜美氣息，為南台灣的精品愛好者，獻上秋冬足間最氣質的風格之選。

Roger Vivier 2022秋冬，在品牌藝術總監Gherardo Felloni安排下，打造了Hotel Vivier，並以巨型天鵝雕塑、宛如瑪麗皇后的復古造型，帶來華麗、閃耀、法國王室般的奢華風格。粉紅色、閃耀成為本季首波亮點，並具現為Viv’ Choc Strass包款、Choc Feathers Pump天鵝高跟鞋與Viv’珠寶。

而本季新加入的Jewel Heel系列為橢圓形的寶石鞋跟，靈感來自Gherardo花園中所種植的檸檬樹，並有高低跟、黃或粉紅色等多種組合；經典的Viv’ Choc方扣系列、繫有愛心的I Love Vivier系列，以及從骨董珠寶得到靈感的RV Bouquet Strass系列，都帶來高跟鞋、珠寶、手拿包款的多樣化選擇。另外Viv’ Go-Thick系列則帶來厚底、黑色長短靴的甜美歌德龐克風。