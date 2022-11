RÒU BY T-HAM推「肉火鍋」！肉片客製化+4款獨家湯底

主打「精品肉舖」的RÒU BY T-HAM與旗下外帶店RÒUST BY T-HAM,在秋冬推出4款獨家湯頭與嚴選火鍋肉片,包括歷經兩次長達5小時慢火熬煮的鮮豚湯頭,還有加入主廚精心研發的酸白菜、酒粕味噌,與主廚特製日式壽喜燒,搭配侍肉師精選的頂級肉品,不僅可於RÒU BY T-HAM二樓內用,也可至東豐街的外帶店RÒUST BY T-HAM購買外帶外送組合。

RÒU BY T-HAM推薦的兩款湯頭,分別是主廚以增加肉品風味的概念發想,帶來清爽的酸白菜鍋與濃郁的酒粕味噌鍋,前者選用自然發酵,無任何人工添加物與味精的酸白菜加入鮮豚湯頭熬煮,擁有純天然的發酵酸香,涮下肉片更添柔和順口、回甘解膩之感。後者則加入了酒粕味噌、白味噌、清酒與柴魚高湯,由主廚特調的祕方比例調配,加入酒粕讓湯頭層次感更加明顯,越煮越香也越濃郁。

RÒU BY T-HAM也再度獻上經典的鮮豚鍋與壽喜燒,鮮豚鍋選用台畜職人挑選、重達500公斤CAS認證台灣豬的完整後腿肉,歷經5小時的兩次慢火燉煮而成,濃而不膩、鮮甜香醇,推薦搭配有「世界上最好吃的豬肉」之稱的西班牙伊比利黑豬梅花火鍋肉片,油花紋路宛如梅花綻放,細嫩不油膩,同時口感有筋有肉。

此外,RÒU BY T-HAM的壽喜燒則以奶油爆香洋蔥,炒至軟化後,加入大蔥拌勻,再加入主廚特製香醇的壽喜燒醬汁,恰到好處的甜度最適合搭配A5日本黑毛和牛肋眼火鍋肉片,來自日本國寶級頂級食材,不論色澤、油花都是最高等級的分布。

肉品專家RÒU BY T-HAM也提供多款由侍肉師精選、最合適搭配鍋物的肉品。包含前胸肋骨部位,大理石油花均勻且肉質結實有嚼勁的美國Prime去骨牛小排火鍋肉片;紋路分布如梅花綻放般美麗,還帶有柔順的堅果風味的頂級西班牙伊比利黑豬梅花火鍋肉片;來自台東關山純淨牧場,納豆菌與酵母菌餵養,肉質細緻彈性的台灣晶鑽豬五花火鍋肉片與頂級A5黑毛和牛肋眼火鍋肉片等。

東豐店外帶選購肉品,可享有肉片客製化厚薄度的專屬服務。

RÒU BY T-HAM 敦南總店

一樓肉舖營業時間:每日11:00 ~ 21:30,電話:02-2755-2606

二樓餐飲空間營業時間:每日11:30 ~ 21:30,電話:02-2755-2608

RÒUST BY T-HAM 東豐店