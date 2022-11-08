英皇午茶！TWININGS X 君悅寶艾「唐寧星球‧Planet」

唐寧茶攜手台北君悅酒店Grand Hyatt Taipei，由米其林指南推薦寶艾西餐廳融入唐寧茶鉑金系列茶款，以英國皇室馬會後的午茶派對為發想概念，即日起限時推出季節限定「TWININGS X 寶艾西餐廳 季節限定唐寧星球‧Planet雙人蔬食午茶」，飯店1樓Baguette禮品烘焙坊也推出獨家茶口味的外帶蛋糕與麵包，方便在家輕鬆辦趴。

此外，TWININGS唐寧茶年度主題禮盒也同步登場，以反映3世紀前唐寧茶的超人氣與英國皇室成員最鍾愛的動物─駿馬為靈感，打造全台首賣、限量600組的「唐寧歡慶嘉年音樂禮盒」。從寶艾西餐廳入口處的裝置藝術、英式午茶三層架的吊飾，以及音樂禮盒上獨一無二的繪畫，皆出自法國新銳插畫藝術家Frédérique Vernillet之手，其以優雅且具張力的筆觸，演繹駿馬與英國皇室以及唐寧茶的親密關係，值得細細品味。

TWININGS唐寧茶與馬匹的連結始自1706年，創辦人湯瑪士‧唐寧在倫敦市中心的Strand Street開設倫敦第一家、名為Tom’s Coffee House的咖啡館，販賣咖啡的同時也提供茶飲。當時的社會風氣不允許婦女進入以男性為主的咖啡館，許多愛茶的名媛淑女因此情願等在店門外、坐在豪華馬車裡，讓僕人代購夢寐以求的唐寧茶，因此，Tom’s coffee house店外終日聚集各式馬車，這些馬車無論是馬匹身上的裝飾品，或是名流淑女們的穿著打扮，都展現了當代流行品味，也奠定了唐寧茶與全球美學潮流緊密結合的地位。

打開「唐寧歡慶嘉年音樂禮盒」，猶如走進一座皇室花園，以徐徐如生的駿馬、雄獅、花豹、天鵝、孔雀和玫瑰，姿態迷人優雅、詩意情境令人嚮往。禮盒搭配TWININGS 鉑金系列與經典系列13種風味茶款，品酩茶香同時還可聆賞悠揚的《旋轉木馬圓舞曲》。

與寶艾西餐廳聯名推出的皇室「TWININGS x 寶艾西餐廳 季節限定唐寧星球‧Planet雙人蔬食午茶」，沈浸式體驗從餐廳入口處即已展開，迎賓的裝置藝術將Frédérique Vernillet作品立體化，絕對是拍照打卡的焦點。而以英式三層架呈現的下午茶，層架頂端綴以雷射雕刻的圖案吊飾，馳騁星空想像、結合台灣在地小農蔬果與英國唐寧鉑金系列茶款的精緻小點，還有星球對應的美點，像是金星象徵充沛的愛、對應的鹹甜點為金箔百合燕麥與椰香起司沙布蕾；木星代表幸運之神、對應的鹹甜點為奇異果莎莎與芭樂蘆筍塔。

三層架底層為各式創意鹹點，中層則有兩款司康分別為琥珀焦糖博士茶、薑芒綠茶狂想曲口味。君悅酒店點心房主廚陳建佑表示，品嘗唐寧茶款時，對其自然優雅且平衡的香氣印象深刻，因此將這兩款茶磨成粉末揉入麵團中，不只帶來飽足感，更讓心情隨著茶香沉澱，搭配檸檬、覆盆子果醬，獨特的茶香司康更添韻味。

TWININGS X 寶艾西餐廳「唐寧星球‧Planet雙人蔬食午茶」

售價：2580元+10% 服務費

期間限定：2022/11/10～2022/12/25

地址：台北市信義區松壽路2號(君悅酒店2樓)

電話：02-2720-1230

唐寧歡慶嘉年音樂禮盒

限量：600組，每組2,980元

內容：TWININGS 鉑金系列茶款5入、TWININGS 經典系列茶款8入、唐寧歡慶真皮皮革小馬吊飾