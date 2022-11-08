限量「復刻木盒八角便當」 鐵路便當節周邊購起來
第七屆鐵路便當節將於11至14日在台北車站開跑，台鐵推出「紀念美好-八角便當款」及「展望未來-EMU900+3000新車款」2款時光膠囊，珍藏限量絕版商品的最後時機，另推出8大主題優惠商品組合，邀喜愛鐵路的民眾購（Go）起來。
台鐵附業營運中心副總王文謙表示，鐵路便當節推出鐵路商品主題區，有八大主題組合，特別推薦時光膠囊系列，紀念過去美好、迎接新車上線並展望未來，也有絕版品推出，還有賣得最好的軌道組迴力車。
王文謙指出，目前台鐵鐵路商品年收營業額約2700多萬元，這次鐵路便當節推鐵道主題商品預計可再創造近300萬元營收，年營收可增加1成。
台鐵指出，兩款「時光膠囊」均限量販售180組，售價950元，每人每款每次限購各1組，其中「紀念美好-八角便當款」包含復刻絕版的八角排骨便當、台鐵便當立體造型一卡通、鐵路便當造型抱枕、八角便當空盒，總共4項商品，重溫八角便當的美味記憶；「展望未來- EMU900+3000新車款」則包含EMU900立體造型一卡通1組、EMU3000造型抱枕1個等共2項商品。
凡購買任一款時光膠囊，即贈送紅玉滿赤心雞蛋糕兌換券1張、遊園小火車搭乘券1張及AppleWatch抽獎券1張，並可參加抽獎活動，壹獎為Apple Watch Series 8，貳獎為Apple Watch SE，將於14日閉幕現場抽出2位幸運得主。
除時光膠囊，鐵路便當節也推出「移動 x 樂園」系列商品，包含彩繪馬克杯、雨傘、造型抱枕及帆布提袋，且任購前開2件商品即贈送棉麻筷套1組，另任購2件鐵路便當指定商品，或超可愛的餐旅熊系列商品消費滿500元，亦贈送棉麻筷套。
此外，台鐵明星車隊EMU3000及EMU900車款商品，亦推出指定商品消費滿1688元，一樣可參加Apple Watch抽獎活動。還有展場限定的火車造型紀念酒3組合購價8240元，前100名消費者並加送EMU3000陶瓷紀念便當空盒，另可愛的火車造型瓶裝水任購2瓶39元款就送1瓶25元款造型水，迴力火車軌道組也是任購2組，就送1包軌道擴充包。
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