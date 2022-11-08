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街頭文化成主流！DC SHOES攜手漫威 融入黑色幽默翻玩經典鞋履

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
隨著電影「死侍」第三集上映的消息逐漸曝光，DC SHOES也推出了聯名系列鞋款。圖／DC SHOES提供
隨著電影「死侍」第三集上映的消息逐漸曝光，DC SHOES也推出了聯名系列鞋款。圖／DC SHOES提供

細數Converse的聯名歷程，街頭風格品牌Stüssy是多次合作的對象之一，原因無它，掛上雙方Logo就是銷售保證；如同此次聯手的「8號黑球」系列鞋履，未上市就有高詢問度。而曾於90年代風靡一時的DC SHOES滑板鞋正試圖找回過去的榮光，因此選擇和Marvel漫畫角色「死侍（DEADPOOL）」聯名，推出帶有黑色幽默元素的休閒鞋與拖鞋，讓人眼睛為之一亮。

創立超過40年的Stüssy從一開始就利用了花式撞球比賽裡，代表決定輸贏關鍵的黑色8號球圖案為概念，運用在不同設計裡，是品牌的經典特色之一。而Converse此次與Stüssy的合作，便是首次將8號黑球圖騰呈現在經典的高筒Chuck 70 Hi與One Star Pro鞋 ，充滿復古感的設計細節，搭配90年代街頭風的翻毛皮材質。兩款鞋的鞋舌內側都印有Stüssy logo ，外側則有聯名款徽標。值得一提的是One Star Pro鞋，內側還有黑色線條勾勒出的星星圖案，與8號球圖案，相互輝映。

隨著電影「死侍」第三集上映的消息逐漸曝光，DC SHOES也推出了聯名系列鞋款，提供高筒休閒鞋、滑板鞋與拖鞋的選擇。DC SHOES利用經典漫畫分格畫面，轉印在鞋身設計上，營造出復古經典拼色潮流感，搭配IMPACT-ALG緩震鞋墊，以及PILL PATTERN 獨家膠囊狀大底紋路，結合特殊NatureTex內襯材質，提升穿著透氣舒適度。此次的聯名拖鞋，採用黑 色絨布並鑲上經典Logo布標，結合電影中塗鴉圖騰，創造幽默玩樂街頭風。

Converse x Stüssy Chuck 70 Hi 8-ball鞋，3,480元。圖／Converse提供
Converse x Stüssy Chuck 70 Hi 8-ball鞋，3,480元。圖／Converse提供

DC SHOES與死侍聯名系列MANUAL低筒鞋，2,680元。圖／DC SHOES提供
DC SHOES與死侍聯名系列MANUAL低筒鞋，2,680元。圖／DC SHOES提供

Converse x Stüssy One Star Pro 8-ball，3,280元。圖／Converse提供
Converse x Stüssy One Star Pro 8-ball，3,280元。圖／Converse提供

DC SHOES與死侍聯名系列CT GRAFFIK鞋，2,580元。圖／DC SHOES提供
DC SHOES與死侍聯名系列CT GRAFFIK鞋，2,580元。圖／DC SHOES提供

DC SHOES與死侍聯名系列拖鞋，1,180元。圖／DC SHOES提供
DC SHOES與死侍聯名系列拖鞋，1,180元。圖／DC SHOES提供

DC SHOES與死侍聯名系列MANUAL HI高筒鞋，2,680元。圖／DC SHOES提供
DC SHOES與死侍聯名系列MANUAL HI高筒鞋，2,680元。圖／DC SHOES提供

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