夜拍更有型？林映唯 孫盛希 李函搭Burberry秀英倫時尚
秋冬、夜晚怎麼穿？保暖、有型和厚重不必劃上等號，Burberry今日為101旗艦店正式開幕，無巧不成書，更有小美林映唯、孫盛希、李函與KOL楊艾倫分別在IG秀出夜色街拍，展現出即便溼冷、同樣有型的英倫街頭時尚。
林映唯除了在IG浪漫寫下「下著雨的夜晚是一封深藍色的情書」，照片更秀出多組Burberry局部包款特寫、脫焦照，加上半穿披的黑白TB外套，展現抽象藝術風格。KOL楊艾倫則穿上一件Burberry連帽外套，並遮住臉部，以內搭的連帽灰色棉T，展現帽中帽的雙重趣味。
綁上馬尾的孫盛希，除了手拿的白色Lola包在夜色中格外醒目，身上高領的午夜格紋短版羽絨外套，則在低調中展現了英倫風情，另一張照片更透過長時間曝光展現變形的魔幻影像，更讓粉絲留言「太好看了吧」。李函則在IG中簡短寫下「快樂就是一件pupper jacket」，這股好心情似乎也渲染到四周環境，意外捕捉到彩虹的幸運瞬間。
全新開幕的Burberry台北101專賣店再度與名建築師Vincenzo De Cotiis合作，空間中交錯的、交錯的金屬網格和棋盤格瓷磚地板，都將Burberry經典的格紋已不同形式演繹，同時入口處天花板再打造了一方「天空之鏡（Mirrored Ceilings）」，展現出台北101專賣店的開闊明亮。
一旦踏入專賣店中，首個空間將帶來Burberry與《我的世界》Minecraft 的最新聯名特選系列：Burberry熱愛的各種自然元素如小花、TB縮寫，全數「像素化」，並出現在長風衣、圍巾、配件上，本系列也是台北101獨家特選系列，在11月底前，凡加入品牌官方LINE帳號、還可免費下載貼圖。
佔地934平方米、約合283坪的空間內，再分成男裝區、女裝區、童裝區、絲巾區、Ready to wear、風衣區等多個場域分類，其中男裝區並擁有全台獨家的男鞋專門主題陳列，而女裝區更擁有可愛的Burberry小鹿公仔，不僅有童鞋、更有各式童裝，讓下一代的品味，從孩提時期變巧妙裝扮。
本季秋冬男裝中，針織衫以白色嵌花羊毛連帽衫和駝色開襟羊毛衫的戰馬騎士設計（EKD）為特色，而女裝則同樣有著EKD的印花彈性薄紗高領緊身連身衣，以及刺繡有橡樹葉徽章的羊毛外套；日前釋出全新形象廣告的「夜色格紋」更是貫穿男女裝的設計亮點，並帶來填充以鵝絨和羽毛的羽絨夾克、背心等多樣化單品選擇。此外配飾系列還將包括《我的世界》 Minecraft 特選系列中的經典和格紋喀什米爾圍巾、漁夫帽和棒球帽，僅在Burberry台北101專賣店，獨家發售。
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