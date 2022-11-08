夜拍更有型？林映唯 孫盛希 李函搭Burberry秀英倫時尚

秋冬、夜晚怎麼穿？保暖、有型和厚重不必劃上等號，Burberry今日為101旗艦店正式開幕，無巧不成書，更有小美林映唯、孫盛希、李函與KOL楊艾倫分別在IG秀出夜色街拍，展現出即便溼冷、同樣有型的英倫街頭時尚。

林映唯除了在IG浪漫寫下「下著雨的夜晚是一封深藍色的情書」，照片更秀出多組Burberry局部包款特寫、脫焦照，加上半穿披的黑白TB外套，展現抽象藝術風格。KOL楊艾倫則穿上一件Burberry連帽外套，並遮住臉部，以內搭的連帽灰色棉T，展現帽中帽的雙重趣味。

綁上馬尾的孫盛希，除了手拿的白色Lola包在夜色中格外醒目，身上高領的午夜格紋短版羽絨外套，則在低調中展現了英倫風情，另一張照片更透過長時間曝光展現變形的魔幻影像，更讓粉絲留言「太好看了吧」。李函則在IG中簡短寫下「快樂就是一件pupper jacket」，這股好心情似乎也渲染到四周環境，意外捕捉到彩虹的幸運瞬間。

全新開幕的Burberry台北101專賣店再度與名建築師Vincenzo De Cotiis合作，空間中交錯的、交錯的金屬網格和棋盤格瓷磚地板，都將Burberry經典的格紋已不同形式演繹，同時入口處天花板再打造了一方「天空之鏡（Mirrored Ceilings）」，展現出台北101專賣店的開闊明亮。

一旦踏入專賣店中，首個空間將帶來Burberry與《我的世界》Minecraft 的最新聯名特選系列：Burberry熱愛的各種自然元素如小花、TB縮寫，全數「像素化」，並出現在長風衣、圍巾、配件上，本系列也是台北101獨家特選系列，在11月底前，凡加入品牌官方LINE帳號、還可免費下載貼圖。

佔地934平方米、約合283坪的空間內，再分成男裝區、女裝區、童裝區、絲巾區、Ready to wear、風衣區等多個場域分類，其中男裝區並擁有全台獨家的男鞋專門主題陳列，而女裝區更擁有可愛的Burberry小鹿公仔，不僅有童鞋、更有各式童裝，讓下一代的品味，從孩提時期變巧妙裝扮。