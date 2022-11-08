買爆雙11！博客來限時2天「萬本暢銷書66折」

迎戰雙11，博客來即日起至11月13日參展商品下殺32折起，11月9、10日限時2天祭出「萬本中文暢銷書66折」限時優惠，買書登記再送麥當勞蛋捲冰淇淋。此外，11月11、12日連續2天博客來全館結帳滿千元88折，全館消費滿2,000元再送200元E-Coupon；博客來「MUJI無印良品館」今年搭配雙11大檔，11月10日至11月13日推出消費不限金額結帳85折。

博客來於11月9日至11月10日推出「快閃狂購書店」加碼活動，上萬本新書、暢銷中文書全面66折，囊括童書、商業理財、文學小說、心理勵志、語言學習等各大類，不僅有《原子習慣》、《逆思維》、《不敗學習力》、《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》、《有錢人想的和你不一樣》、《全新！新制多益TOEIC單字大全》、《好餓的毛毛蟲》等排行榜常勝軍，還有大人小孩都喜歡的熱門套書《哈利波特【8冊合售】》、《屁屁偵探讀本》，更有10月底剛出版的新書如廣嶋玲子暢銷續作《妖怪托顧所7&8套書》、熱門的商業理財新書《唐鳳的破框思考力》、以及《幾米年曆2023》親筆簽名版等。

博客來「雙11狂購節」活動主推「大牌買就送」、「加一元多一件」單元，8大品類折扣神券搶先領用，現省超過1,600元，參展商品下殺32折起，消費滿額登記最高送1,111點OPEN POINT、買書登記送麥當勞蛋捲冰淇淋、7-ELEVEN超商取貨登記送CITY CAFE中杯熱拿鐵，下單送「BEING運動影音頻道體驗序號」一組。

即日起至11月12日博客來期間限定每天上午10點、11點、中午12點整點限量推出11元、111元、1,111元起秒殺夯品，包括11月9日中午12點開賣「日本TWINBIRD高溫抗菌除臭美型蒸氣掛燙機」特價1,111元；11月11日上午10點開賣「JDS.SOCKS學院風棉質單色堆堆襪」特價11元；11月12日上午11點開賣「電子票－星巴克大杯焦糖瑪奇朵（冰熱任選）」特價111元。