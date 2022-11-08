J.Sheon心動FERRAGAMO 31萬水晶褲 Karencici辣秀美背

FERRAGAMO於今年九月米蘭時裝周發表新任創意總監Maximilian Davis的首場時裝秀，以好萊塢式的文藝復興主義，開啟這個將近百年的品牌全新的篇章。其中的精選的前導之作，即日起至11月30日於全球17家旗艦店中，以NEW FERRAGAMO店中店形式快閃一個月搶先上市。台北101旗艦店也獲選為其一，與米蘭、紐約、巴黎、東京等一線都市，以品牌經典紅色和象徵夕陽漸層色彩的金屬層架，重現米蘭時裝秀場的磅礡氣勢。

音樂型男J.Sheon與創作女伶Karencici連袂現身，兩人率先穿上一紅一黑的麂皮及水晶時尚造型。J.Sheon表示自己平常不太穿bling bling的服裝，但這次手工熨燙共上萬顆施華洛世奇水晶的黑色牛仔褲，不論是奢華度或是褲子的版型都完美地恰到好處，不論出席或動甚至上台表點都很適合，他一聽到限量全台僅2條，非常心動想帶回家。Karencici則是相當驚艷裝飾品牌經典Gancino造型跟飾高跟鞋，讓很少穿高跟鞋得她也覺得穩而安全。

「我想透過引入好萊塢文化來向Salvatore的起源致敬，歌頌她獨有的輕鬆和性感，以及她特有的日落和日出。」新任創意總監Maximilian Davis表示說明他在構思這系列時的靈感。前導系列囊括多款伸展台上令人眼睛一亮的指標性作品，Maximilian Davis以他偏好的當代極簡風格重新賦予歷史經典全新的生命。例如品牌於1959年為一代巨星瑪麗蓮夢露訂製的經典水晶鞋，啟發了全新的紅色水晶套裝，並蛻變出J.Sheon所穿著的黑色男款長褲。Karencici的貼身麂皮洋裝以嶄新的技術讓麂皮擺脫厚重甚至富有彈性。上衣以手工暈染日落色澤，而舊logo的手寫FERRAGAMO簽名則放大穿上身，並將義大利文意指「愛」的「amo」放在正面。

全新的極簡配飾也從經典中汲取靈感，並融入當下最受歡迎的奢華休閒風：除了裝飾Gancino經典標誌鞋跟的Elina鞋款，以隱形氣墊和防滑鞋跟創造行走的舒適度，男女樂福鞋和女款mule高跟鞋，以經典Vara蝴蝶結的羅緞和柔軟皮革製作包覆，搭配略帶方形的修長楦頭，腳跟可踩。女裝秀上另一款多綁帶的高跟鞋款，則脫胎自創辦人得獎之作的隱形鞋，綁帶可以往後拉貨穿在腳背上，隨性變化穿法。