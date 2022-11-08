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J.Sheon心動FERRAGAMO 31萬水晶褲 Karencici辣秀美背

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
橘色羅緞低跟鞋，31,900元。圖／FERRAGAMO提供
橘色羅緞低跟鞋，31,900元。圖／FERRAGAMO提供

FERRAGAMO於今年九月米蘭時裝周發表新任創意總監Maximilian Davis的首場時裝秀，以好萊塢式的文藝復興主義，開啟這個將近百年的品牌全新的篇章。其中的精選的前導之作，即日起至11月30日於全球17家旗艦店中，以NEW FERRAGAMO店中店形式快閃一個月搶先上市。台北101旗艦店也獲選為其一，與米蘭、紐約、巴黎、東京等一線都市，以品牌經典紅色和象徵夕陽漸層色彩的金屬層架，重現米蘭時裝秀場的磅礡氣勢。

音樂型男J.Sheon與創作女伶Karencici連袂現身，兩人率先穿上一紅一黑的麂皮及水晶時尚造型。J.Sheon表示自己平常不太穿bling bling的服裝，但這次手工熨燙共上萬顆施華洛世奇水晶的黑色牛仔褲，不論是奢華度或是褲子的版型都完美地恰到好處，不論出席或動甚至上台表點都很適合，他一聽到限量全台僅2條，非常心動想帶回家。Karencici則是相當驚艷裝飾品牌經典Gancino造型跟飾高跟鞋，讓很少穿高跟鞋得她也覺得穩而安全。

「我想透過引入好萊塢文化來向Salvatore的起源致敬，歌頌她獨有的輕鬆和性感，以及她特有的日落和日出。」新任創意總監Maximilian Davis表示說明他在構思這系列時的靈感。前導系列囊括多款伸展台上令人眼睛一亮的指標性作品，Maximilian Davis以他偏好的當代極簡風格重新賦予歷史經典全新的生命。例如品牌於1959年為一代巨星瑪麗蓮夢露訂製的經典水晶鞋，啟發了全新的紅色水晶套裝，並蛻變出J.Sheon所穿著的黑色男款長褲。Karencici的貼身麂皮洋裝以嶄新的技術讓麂皮擺脫厚重甚至富有彈性。上衣以手工暈染日落色澤，而舊logo的手寫FERRAGAMO簽名則放大穿上身，並將義大利文意指「愛」的「amo」放在正面。

全新的極簡配飾也從經典中汲取靈感，並融入當下最受歡迎的奢華休閒風：除了裝飾Gancino經典標誌鞋跟的Elina鞋款，以隱形氣墊和防滑鞋跟創造行走的舒適度，男女樂福鞋和女款mule高跟鞋，以經典Vara蝴蝶結的羅緞和柔軟皮革製作包覆，搭配略帶方形的修長楦頭，腳跟可踩。女裝秀上另一款多綁帶的高跟鞋款，則脫胎自創辦人得獎之作的隱形鞋，綁帶可以往後拉貨穿在腳背上，隨性變化穿法。

包包焦點為全新的Wanda包，則是重新演繹創辦人夫人於1980年代的設計，以光亮飾面及全新比例打造新鮮趣味。擁有特殊輪廓剪裁的Cut-out鏤空包款亦是源自1988年的經典，結合亮面皮革與對比的帆布領種相異材質，呼應濱海起伏的海浪。膠囊系列僅提供男包和女包迷你款，預計完整的三種尺寸女包都將於明年三月上市。

鏤空剪裁黑色皮革白色帆布手提包，85,900元。圖／FERRAGAMO提供
鏤空剪裁黑色皮革白色帆布手提包，85,900元。圖／FERRAGAMO提供
裸色魚骨高跟鞋，37,900元。圖／FERRAGAMO提供
裸色魚骨高跟鞋，37,900元。圖／FERRAGAMO提供
迷你夕陽漸層色Wanda手提包，69,900元。圖／FERRAGAMO提供
迷你夕陽漸層色Wanda手提包，69,900元。圖／FERRAGAMO提供
J.Sheon與Karencici出席FERRAGAMO 2023春夏前導膠囊系列發表會。圖／FERRAGAMO提供、記者李政龍／攝影
J.Sheon與Karencici出席FERRAGAMO 2023春夏前導膠囊系列發表會。圖／FERRAGAMO提供、記者李政龍／攝影
J.Sheon與Karencici出席FERRAGAMO 2023春夏前導膠囊系列發表會。記者李政龍／攝影
J.Sheon與Karencici出席FERRAGAMO 2023春夏前導膠囊系列發表會。記者李政龍／攝影
（由左至右）長版黑色Wanda手提包，79,900元；寬版黑色Wanda手提包，79,900元。圖／FERRAGAMO提供
（由左至右）長版黑色Wanda手提包，79,900元；寬版黑色Wanda手提包，79,900元。圖／FERRAGAMO提供
夕陽漸層針織上衣，67,900元。圖／FERRAGAMO提供
夕陽漸層針織上衣，67,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO SS23前導系列全球限定店中店於台北101旗艦店開幕。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO SS23前導系列全球限定店中店於台北101旗艦店開幕。圖／FERRAGAMO提供
白色鋪棉口袋外套，14萬3,000元。圖／FERRAGAMO提供
白色鋪棉口袋外套，14萬3,000元。圖／FERRAGAMO提供
J.Sheon出席FERRAGAMO 2023春夏前導膠囊系列發表會。記者李政龍／攝影
J.Sheon出席FERRAGAMO 2023春夏前導膠囊系列發表會。記者李政龍／攝影
垂墜感緊身上衣，52,900元。圖／FERRAGAMO提供
垂墜感緊身上衣，52,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO SS23前導系列全球限定店中店於台北101旗艦店開幕。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO SS23前導系列全球限定店中店於台北101旗艦店開幕。圖／FERRAGAMO提供
裸色麂皮短靴，49,900元。圖／FERRAGAMO提供
裸色麂皮短靴，49,900元。圖／FERRAGAMO提供
紅色水鑽上衣，79,500元；紅色水晶褲，31萬9,000元。圖／FERRAGAMO提供
紅色水鑽上衣，79,500元；紅色水晶褲，31萬9,000元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO SS23前導系列全球限定店中店於台北101旗艦店開幕。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO SS23前導系列全球限定店中店於台北101旗艦店開幕。圖／FERRAGAMO提供
J.Sheon與Karencici出席FERRAGAMO 2023春夏前導膠囊系列發表會。記者李政龍／攝影
J.Sheon與Karencici出席FERRAGAMO 2023春夏前導膠囊系列發表會。記者李政龍／攝影
夕陽漸層針織上衣，67,900元。圖／FERRAGAMO提供
夕陽漸層針織上衣，67,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO SS23前導系列全球限定店中店於台北101旗艦店開幕。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO SS23前導系列全球限定店中店於台北101旗艦店開幕。圖／FERRAGAMO提供
橘色麂皮TOP HANDLE手提包，12萬7,000元。圖／FERRAGAMO提供
橘色麂皮TOP HANDLE手提包，12萬7,000元。圖／FERRAGAMO提供
Elina紅色麂皮Gancino造型跟飾高跟鞋，45,900元。圖／FERRAGAMO提供
Elina紅色麂皮Gancino造型跟飾高跟鞋，45,900元。圖／FERRAGAMO提供
Karencici出席FERRAGAMO 2023春夏前導膠囊系列發表會。記者李政龍／攝影
Karencici出席FERRAGAMO 2023春夏前導膠囊系列發表會。記者李政龍／攝影
男士馬褲裝飾長褲，63,900元。圖／FERRAGAMO提供
男士馬褲裝飾長褲，63,900元。圖／FERRAGAMO提供
Elina黑色皮革金色Gancino造型跟飾高跟鞋，45,900元。圖／FERRAGAMO提供
Elina黑色皮革金色Gancino造型跟飾高跟鞋，45,900元。圖／FERRAGAMO提供

高跟鞋 品牌 米蘭

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