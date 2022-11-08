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搖滾天神再臨！萬寶龍推Jimi Hendrix書寫工具續譜傳奇

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍推出新款著名人物系列限量款書寫工具，以紀念上一世紀、1970年代偉大的搖滾樂手Jimi Hendrix（1942－1970）。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍推出新款著名人物系列限量款書寫工具，以紀念上一世紀、1970年代偉大的搖滾樂手Jimi Hendrix（1942－1970）。圖 / 萬寶龍提供

每個人的心裡都有一把火，而搖滾樂可能就是那把火在聽覺上的熾熱展現。萬寶龍（Montblanc）推出全新「著名人物系列」Jimi Hendrix系列書寫工具，透過書寫，將樂器的形狀、狂賣金曲的精神，轉化為書寫工具的有形細節，以紀念上一世紀、1970年代偉大的搖滾樂手吉米罕醉克斯（Jimi Hendrix，1942－1970）。

出生於美國的Jimi Hendrix曾被譽為美國史上最偉大的搖滾吉他手。包含〈Purple Haze〉、〈Foxy Lady〉、〈Hey Joe〉、〈Voodoo Child〉等多首單曲都膾炙人口，其中又以「紫色火焰」（Purple Haze）頗受好評，在Youtube上共累積有超過4,300萬次的播放數。

特別款書寫工具的珍貴樹脂筆蓋的色調從Jimi Hendrix的吉他色彩得到靈感，並帶來鋼筆、原子筆和鋼珠筆的多樣化選擇，而裝飾的幾何圖案更借鏡了Jimi Hendrix刺繡吉他背帶上的圖紋；限量款1942則帶來鋼筆或鋼珠筆的選擇，其限量數量則來自Jimi Hendrix出生的年份，並以紅與金的組合紀念1968年發表的專輯《Electric Ladyland》的封面，同時筆夾頂部也鐫刻上Electric Ladyland的字樣。

最珍貴的限量款99則是為紀念胡士托音樂節（Woodstock）在1999的30周年紀念，同時筆款還有一翻轉結構的巧思：看似筆蓋頂部的位置其實是筆尾，同時狀似筆尾的所在反而是筆尖位置，這樣設計來自於Jimi Hendrix（在當年看似）離經叛道的前衛表現：他將吉他倒轉、以左手彈奏的習慣，讓這只限量款，展現顛倒的前衛意念。最後本系列再推出小牛皮筆記本與紫羅蘭色瓶裝墨水，以呼應其熱門金曲「Purple Haze」，全系列已於全台Montblanc專賣店陸續上市、可直接洽詢。

傳奇的搖滾樂手Jimi Hendrix，是美國1970年代的搖滾天神。圖 / 翻攝自 IG @ Jimihendrix
傳奇的搖滾樂手Jimi Hendrix，是美國1970年代的搖滾天神。圖 / 翻攝自 IG @ Jimihendrix
本系列並推出小牛皮筆記本與紫羅蘭色瓶裝墨水，以紀念Jimi Hendrix在youtube擁有綜合超過4,300萬次以上點閱的熱門金曲「Purple Haze」。圖 / 萬寶龍提供
本系列並推出小牛皮筆記本與紫羅蘭色瓶裝墨水，以紀念Jimi Hendrix在youtube擁有綜合超過4,300萬次以上點閱的熱門金曲「Purple Haze」。圖 / 萬寶龍提供
著名人物系列Jimi Hendrix限量款99，106萬1,500元。圖 / 萬寶龍提供
著名人物系列Jimi Hendrix限量款99，106萬1,500元。圖 / 萬寶龍提供
著名人物系列Jimi Hendrix限量款1942鋼筆，13萬100元。圖 / 萬寶龍提供
著名人物系列Jimi Hendrix限量款1942鋼筆，13萬100元。圖 / 萬寶龍提供
本系列並推出小牛皮筆記本與紫羅蘭色瓶裝墨水，以紀念Jimi Hendrix在youtube擁有綜合超過4,300萬次以上點閱的熱門金曲「Purple Haze」。圖 / 萬寶龍提供
本系列並推出小牛皮筆記本與紫羅蘭色瓶裝墨水，以紀念Jimi Hendrix在youtube擁有綜合超過4,300萬次以上點閱的熱門金曲「Purple Haze」。圖 / 萬寶龍提供

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