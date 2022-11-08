Thom Browne微風南山大店開 9m88、張軒睿青春站台
紐約設計師時尚品牌Thom Browne今日為微風南山專賣店正式開幕，約20坪間的專賣店包含品牌經典設計元素，不僅帶來經典商品、2022秋冬男女裝、本季首次推出的龍蝦包款與衣物，再邀請到男星張軒睿、歌手9m88人氣站台。
張軒睿與9m88兩人今日都穿上了全身Thom Browne造型，其中自陳小時候很調皮是「小惡魔」、連親戚都知道的張軒睿，大讚身上穿著的龍蝦圖騰長大衣給他很沈穩、內斂但又俏皮的印象，同時手上再提有設計師愛犬為靈感的Hector黑色皮革包，而9m88則換上了百摺裙與品牌經典的灰色格紋西裝。
由於高中是舞蹈社、自陳很愛改褲子的9m88曾將校服改造成AB褲、喇叭褲，現場她並大呼今日造型讓她聯想到高中時的青春回憶。同時9m88再透露一段與Thom Browne的過往秘辛，原來學生時期她曾在紐約實習、當時也曾跟Thom Browne位於同一棟大樓，更曾在電梯中巧遇設計師本人，讓她對Thom Browne品牌原本充滿好感。她並進一步分享Thom Browne大秀上不乏嘻哈樂手如Cardi B出席，她並幻想有朝一日也能穿上Thom Browne的正裝，搭配表演嘻哈樂曲。
Thom Browne微風南山專賣店以極簡的世紀中期現代主義（Minimalist Mid-century）風格為主軸，除維持品牌色彩主調性的灰，並搭配上日光燈管、黑與白色水磨石地板與淺灰色Bardiglio大理石牆面，營造出宛如踏入紐約上城高級辦公室一般的高上大氣場。
Thom Browne 2022秋冬男裝將傳統的蘇格蘭紋重新演繹，變化為灰藍色的西裝外套、運動衫，甚至轉印成羽絨背心印花。品牌並以設計師家中壁紙為靈感，並化為例如Hector小狗的外衣，而曾在網路熱議的「龍蝦」元素則具現為美式校園風運動夾克、尼龍黑色長袖T恤、或粗織尼龍毛衣等單品。最eye-catching的則更有一款荔枝面小牛皮龍蝦雙肩後背包，包款結構、造工、金工細節都相當精密，還原真實比例，全台限量僅一「卡」，訂價11萬2,000元。
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