最狂倒數月曆秒完售！嬌蘭推藝術品等級冬晨之境淡香精

耶誕節將至，法國頂級美妝保養品牌嬌蘭推出耶誕限量系列。每一年銷售都寫下驚人紀錄，今年超狂推出以蜂巢為設計的「流金星燦倒數月曆」，還沒開打的耶誕節慶，就已被VIP搶購一空。

沒搶到月曆的粉絲們也別氣餒，嬌蘭還推出限量版香氛「冬晨之境淡香精」，用150顆水晶結合鎏金蜂印瓶，於11月4日開賣，全台限量45瓶，喜愛收藏的粉絲們，千萬別錯過。

限量香氛「冬晨之境淡香精」，由嬌蘭首席調香師Thierry Wasser 所創作，在歡慶的節日裡，帶著溫暖的木質花香調性，前調由甜橙、橙花與杏仁交織成清新香氣，基底則是嬌蘭代表性香材，包括安息香酊、檀香和依蘭，整體形成溫和而自然純淨的氛圍。

最吸睛是精鐫的鎏金蜂印瓶，嬌蘭邀請法國巴黎珠寶工作室L'Atelier Truscelli，藝術家Francesco Trusceli以華麗非凡的蜜蜂造型鍍金珠寶裝飾，並繫上一串光芒燦爛的星星，晃如歡慶下的夜空流星般，讓願望都能每日實現。

高級裝保技術打造的蜜蜂鑽飾，精準的工藝及巧奪天工的設計，需要多次的拋光、打磨才能鑲嵌水晶，鑲嵌後再鍍金，也讓這限量瓶更添加了收藏的意義及價值性。