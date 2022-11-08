快訊

警大校長陳檡文稱進招待所情蒐白狼 警政署長回應

NBA超級巨星魔獸哈沃德來台打球！這家公司股價大漲 漲幅近7%

鋼琴傳奇「波哥雷里奇」睽違十年 台灣巡演明年展開

聯合新聞網／ 聯合數位文創
睽違十年，「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」是明年台灣第一場鋼琴演奏會，將在北高展開巡演。圖／聯合數位文創提供
睽違十年，「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」是明年台灣第一場鋼琴演奏會，將在北高展開巡演。圖／聯合數位文創提供

原定去年訪台的鋼琴獨奏界的傳奇人物之一－「波哥雷里奇」隨著疫情趨緩、邊境逐漸開放，也開始了自己的演出計畫，這讓百萬樂迷興奮不已，尤其是睽違十年終於要來台，讓台灣觀眾引頸期盼，是明年第一場鋼琴獨奏會，購票最低可享88折優惠。

上週才結束與希臘雅典國家交響樂團合作演出，並在昨（11/7）回到家鄉參與第54 屆貝爾格萊德音樂節（BEMUS）演出蕭邦獨奏，接著馬不停蹄地前往索非亞的保加利亞音樂廳舉行音樂會，對於這一連串的演出讓他感到非常興奮。欣賞完波哥雷里奇在雅典音樂廳演奏的觀眾紛紛表示：「非常精采」、「能看到演出相當幸運」，而明年一月台灣觀眾也能親自欣賞到如此具有代表性的傳奇音樂家現場演出，此次台北、高雄的雙城巡演，他將演奏蕭邦降A大調幻想波蘭舞曲等四首經典曲目，讓許多樂迷相當期待。

由聯合數位文創主辦之「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」於二Ｏ二三年一月在台北國家音樂廳、衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。最低優惠88折，購票請上 udn售票網，客服專線請洽(02)2649-1688 （每日9:00-18:00）。

雅典 交響樂團 希臘

延伸閱讀

漫威傳奇再起《黑豹2》重磅回歸！新任黑豹、二代鋼鐵人「鋼鐵心」超殺登場

南韓棋士敗北當場痛哭、自賞巴掌 女選手寫傳奇「淡定吃蕉」反掀熱議

Chopard x aespa My Happy Hearts 真實自我的極致光芒

獲音樂專家推崇！鋼琴獨奏重量級人物明年一月來台

相關新聞

Thom Browne微風南山大店開 9m88、張軒睿青春站台

紐約設計師時尚品牌Thom Browne今日為微風南山專賣店正式開幕，約20坪間的專賣店包含品牌經典設計元素，不僅帶來經...

鋼琴傳奇「波哥雷里奇」睽違十年 台灣巡演明年展開

原定去年訪台的鋼琴獨奏界的傳奇人物之一－「波哥雷里奇」隨著疫情趨緩、邊境逐漸開放，也開始了自己的演出計畫，這讓百萬樂迷興奮不已，尤其是睽違十年終於要來台，讓台灣觀眾引頸期盼，是明年第一場鋼琴獨奏會，購票最低可享88折優惠。

最狂倒數月曆秒完售！嬌蘭推藝術品等級冬晨之境淡香精

耶誕節將至，法國頂級美妝保養品牌嬌蘭推出耶誕限量系列。每一年銷售都寫下驚人紀錄，今年超狂推出以蜂巢為設計的「流金星燦倒數...

貓纜、兒童新樂園首次加入雙11戰場！最低票價不到5折

雙11優惠票價來了，最低竟然不到五折。貓空纜車、兒童新樂園首次加入雙11戰場，11月11日(週五)至貓纜各車站，原價26...

隱餐飲 X AsiaYo 買「特調護照」抽20萬韓國豪華4人遊

國門開，酒國英雄們想要邊喝邊玩，微醺遊世界嗎？全台連鎖餐酒館集團《隱餐飲集團》推出年度重磅「隱酒神器」酒吧串連計畫，首次...

生活市集「雙11美食慶典」下殺4折起！還有加碼贈點

雙11購物節即將邁入最高潮，生活市集今年「1111狂賺購物節」強打雙點數布局，專攻民生用品祭出全站雙點回饋最高19％，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。