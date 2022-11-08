鋼琴傳奇「波哥雷里奇」睽違十年 台灣巡演明年展開

原定去年訪台的鋼琴獨奏界的傳奇人物之一－「波哥雷里奇」隨著疫情趨緩、邊境逐漸開放，也開始了自己的演出計畫，這讓百萬樂迷興奮不已，尤其是睽違十年終於要來台，讓台灣觀眾引頸期盼，是明年第一場鋼琴獨奏會，購票最低可享88折優惠。

上週才結束與希臘的雅典國家交響樂團合作演出，並在昨（11/7）回到家鄉參與第54 屆貝爾格萊德音樂節（BEMUS）演出蕭邦獨奏，接著馬不停蹄地前往索非亞的保加利亞音樂廳舉行音樂會，對於這一連串的演出讓他感到非常興奮。欣賞完波哥雷里奇在雅典音樂廳演奏的觀眾紛紛表示：「非常精采」、「能看到演出相當幸運」，而明年一月台灣觀眾也能親自欣賞到如此具有代表性的傳奇音樂家現場演出，此次台北、高雄的雙城巡演，他將演奏蕭邦降A大調幻想波蘭舞曲等四首經典曲目，讓許多樂迷相當期待。