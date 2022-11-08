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隱餐飲 X AsiaYo 買「特調護照」抽20萬韓國豪華4人遊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
隱寺嘉興店。圖／隱餐飲集團提供
隱寺嘉興店。圖／隱餐飲集團提供

國門開，酒國英雄們想要邊喝邊玩，微醺遊世界嗎？全台連鎖餐酒館集團《隱餐飲集團》推出年度重磅「隱酒神器」酒吧串連計畫，首次串連集團旗下5間餐酒館，並與國內知名訂房平台AsiaYo合作，推出專屬飲士們的Bar Surfing活動，闖關挑戰贈AsiaYo訂房金，還可再抽價值20萬元的韓國豪華4人遊。

隱集團旗下各餐酒館開賣的「隱酒神器禮盒」，每組售價1,800元，內有隱士限定精緻酒壺及隱酒護照，憑「隱酒護照」可於集團旗下的5間餐酒館，包含隱士國館店、隱世永春店、隱寺嘉興店、隱侍大直店、隱士新竹店，每間店任選酒單中的2杯特調兌換並蓋章闖關，整本護照共可暢遊5間餐酒館、兌換10杯特調，等於每杯180元，還可盡情暢飲體驗隱集團旗下各店不同的氛圍及酒款。

闖關跑完3間、蓋得6枚戳章，即可獲得亞洲訂房網AsiaYo獨家提供的500元海內外訂房金序號，可上AsiaYo平台任選海內外房型享訂房折扣，數量有限贈完為止。若闖關跑完5間、蓋得10枚戳章，完成整本護照的飲士們，則贈送氣泡酒一支，可於活動中任一餐酒館兌換，並由亞洲訂房網AsiaYo加碼贈送限量愛馬仕旅行組一套，價值1,500元，同樣數量有限贈完為止。

此外，完成整本護照的勇者們，還可撕下護照內的存根聯，參與明年最後的加碼抽獎活動，好禮包含價值20萬以上的韓國4人遊、台北東京來回商務艙機票、AsiaYo亞洲訂房網萬元訂房金等多項大獎。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

隱酒神器禮盒組。圖／隱餐飲集團提供
隱酒神器禮盒組。圖／隱餐飲集團提供
憑「隱酒護照」可於集團旗下的5間餐酒館，包含隱士國館店、隱世永春店、隱寺嘉興店、隱侍大直店、隱士新竹店，每間店任選酒單中2杯特調兌換並蓋章闖關。圖／隱餐飲集團提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
憑「隱酒護照」可於集團旗下的5間餐酒館，包含隱士國館店、隱世永春店、隱寺嘉興店、隱侍大直店、隱士新竹店，每間店任選酒單中2杯特調兌換並蓋章闖關。圖／隱餐飲集團提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
隱侍大直店。圖／隱餐飲集團提供
隱侍大直店。圖／隱餐飲集團提供
隱餐飲集團首次串連集團旗下5間餐酒館，並與國內知名訂房平台AsiaYo合作，推出專屬飲士們的Bar Surfing活動。圖／隱餐飲集團提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
隱餐飲集團首次串連集團旗下5間餐酒館，並與國內知名訂房平台AsiaYo合作，推出專屬飲士們的Bar Surfing活動。圖／隱餐飲集團提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

訂房 護照

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