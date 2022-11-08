生活市集「雙11美食慶典」下殺4折起！還有加碼贈點

雙11購物節即將邁入最高潮，生活市集今年「1111狂賺購物節」強打雙點數布局，專攻民生用品祭出全站雙點回饋最高19％，並將於正檔期間推出「1111加碼大禮包」，祭出熱銷美食慶典下殺4折起及加碼贈點活動，電子餐券推出限時4天的「1111狂賺快樂速食週」，精選麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等人氣餐點天天回饋LINE POINTS 50％，另有11月限定的Mister Donut甜甜圈、COLD STONE酷聖石冰淇淋、肯德基雙味炸雞組合套餐等優惠券下殺7折起，於11月10日前下單餐券還可再抽LINE POINTS 30點。

生活市集「1111狂賺購物節」正檔活動波段主打美食慶典，即日起至11月14日祭出年度熱銷美食下殺4折起，並將於11月11日送出限量年度最深折扣券，主推商品如「美國厚切霜降嫩肩牛排極厚1.5cm最大組數80片」限時下殺4.1折，每片只要76元，個人小資價5片組最低584元起；4大熱銷常勝軍也推出雙11加碼活動，如「野人舒食舒肥即食雞胸」每片下殺最低58.4元起、「大成食品紅燒&番茄牛肉湯」一包多吃能變身為火鍋湯底或牛肉麵等吃法，每包最低111元起；「泰凱食堂養生麻油猴頭杏鮑菇」每包最低71.9元起；「披薩市5吋義式手工低卡米披薩」推出限時買10贈4，每片只要43元。，

網羅各大美食品牌，生活市集加碼於雙11期間祭出甜點、速食等特惠餐券，即日起至11月10日下單任一電子票券還可登記參加LINE POINTS 30點免費搶活動，目標刮分33,330 LINE POINTS點數，活動將於11月11日晚上11點準點開搶，限量1,111份。本波加碼活動包含11月10至11月13日限時4天的「1111狂賺快樂速食週」，精選麥當勞、肯德基、摩斯漢堡等天天祭出兩品回饋LINE POINTS 50％，包括麥當勞六塊麥克鷄塊、麥香鷄＋中杯可樂套餐、麥當勞蛋捲冰淇淋、肯德基咔啦脆雞、肯德基4塊上校雞塊、肯德基原味蛋撻、摩斯漢堡藜麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶套餐、摩斯漢堡冰紅茶等7大經典餐食，透過生活市集LINE官方帳號下單享用券後即可回饋LINE POINTS 50％，相當於半價就能買到。

此外，響應雙11慶典，生活市集更推出11月限定系列商品7折起優惠，包含「Mister Donut & COLD STONE浪漫甜點季」，品項囊括近日才開賣的Mister Donut與GODIVA聯名甜甜圈午茶組，原價298元、限時優惠價239元，COLD STONE酷聖石經典冰淇淋加季節限定脆餅組合原價380元、限時優惠價288元；另加碼於11月11日限量開賣肯德基「雙味炸雞」組合套餐券，內含咔啦脆雞、青花椒香麻脆雞、原味蛋撻、中杯冰紅茶，限時限量優惠價139元。

11月9日至11月15日每天於生活市集完成簽到任務，天天可領生活幣，並於11月11日加碼贈點且簽滿7天可免費獲得20生活幣，1生活幣可折抵1元，還可加碼再抽專櫃級天絲床包組；「每日整點搶寶石雨」活動也將於11月10、11日每天下午1點加開贈點場次，最高可免費獲得400生活幣。