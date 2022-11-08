無人服務旅館再進化！機器人結合自動販賣機 全程網控

無人服務旅館再進化，敦謙國際今(8日)首次公開升級型消費智能服務，從入住到退房只需透過智慧機能台、掃描QR code，3分鐘內就可順利完成；若想點些零食飲品或客房備品等，只要使用LINE下單、付款，機器人將會自動前往旅館內的智能販賣機台取物、直接送往客房，且容量加大，可一次送4件物品或4間客房所需，從下單、取件到搭電梯、送至房間，全程採物聯網智能串聯。

如此進化版無人服務旅館，敦謙國際表示，將可減少50%的人力，也能有效解決目前飯店旅館業復甦期所面臨的缺工問題。敦謙國際旗下在台共有11個旅館品牌、44間旅館，房間總數超過3,200間，未來也將依照不同地區、風格，結合地方特色，打造專屬的智能旅館。

此外，看好台日旅遊觀光潮，敦謙國際也積極布署日本，入資WBF(White Bear Family)集團，今日雙方也正式簽署成為戰略夥伴。