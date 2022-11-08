快訊

「台版柬埔寨」詐團虐死3人犯行曝光！幹部蝦董偕女友欲偷渡不成墾丁遭逮

打臉自己？ 才說要保護專家又公布 莊人祥曝「原因」

直播／較上周降27.2％！今本土+24935例、境外+39 病歿15例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無人服務旅館再進化！機器人結合自動販賣機 全程網控

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
敦謙國際首次公開住客可於線上下單、付款，智能販賣機串聯服務機器人，直接送到房門口的新服務。圖／敦謙國際提供
敦謙國際首次公開住客可於線上下單、付款，智能販賣機串聯服務機器人，直接送到房門口的新服務。圖／敦謙國際提供

無人服務旅館再進化，敦謙國際今(8日)首次公開升級型消費智能服務，從入住到退房只需透過智慧機能台、掃描QR code，3分鐘內就可順利完成；若想點些零食飲品或客房備品等，只要使用LINE下單、付款，機器人將會自動前往旅館內的智能販賣機台取物、直接送往客房，且容量加大，可一次送4件物品或4間客房所需，從下單、取件到搭電梯、送至房間，全程採物聯網智能串聯。

如此進化版無人服務旅館，敦謙國際表示，將可減少50%的人力，也能有效解決目前飯店旅館業復甦期所面臨的缺工問題。敦謙國際旗下在台共有11個旅館品牌、44間旅館，房間總數超過3,200間，未來也將依照不同地區、風格，結合地方特色，打造專屬的智能旅館。

此外，看好台日旅遊觀光潮，敦謙國際也積極布署日本，入資WBF(White Bear Family)集團，今日雙方也正式簽署成為戰略夥伴。

WBF集團旗下大阪最大旅遊平台與敦謙國際旗下Tourbobo訂房平台，未來也將合作推動跨國旅遊訂房。該集團是少數日本線上平台中，同時與日本兩大航空公司ANA、JAL配合的線上平台，極具競爭優勢，目前旗下飯店遍布大阪、沖繩、北海道與東京等地。

新型四艙服務機器人，單趟能運送4個需求，機能更強。圖／敦謙國際提供
新型四艙服務機器人，單趟能運送4個需求，機能更強。圖／敦謙國際提供
記者會現場，敦謙國際與WBF集團代表舉杯祝賀，全程使用智能設備與服務機器人整合服務，為貴賓送啤酒與玻璃杯。圖／敦謙國際提供
記者會現場，敦謙國際與WBF集團代表舉杯祝賀，全程使用智能設備與服務機器人整合服務，為貴賓送啤酒與玻璃杯。圖／敦謙國際提供

日本 房間 大阪

延伸閱讀

大阪發現重達一噸未爆彈 日本自衛隊順利拆除

大阪世博會僅以企業名義參加 藍委質疑日本是否真挺台

大阪世博不見台灣 蘇貞昌盼團結對外爭取開拓空間

砸20億大阪世博「台灣被消失」 蘇貞昌說話了

相關新聞

藝術家也有勞權！文化部研訂文化藝術工作者契約範本

台劇「初擁」墜谷意外，引起社會對藝文工作者勞動權益的關注。為落實保障藝文工作者勞動權益，文化部委託專業協會組織，研訂「視...

全家保暖療癒商機 卡通造型暖暖包、按摩暖宮腰帶必收

下雨過後氣溫直直降，不只要吃熱騰騰的鍋物，手上身上禦寒的小物也不能少，全家即日起於會員App「全+1商城」及旗下電商平台...

隱餐飲 X AsiaYo 買「特調護照」抽20萬韓國豪華4人遊

國門開，酒國英雄們想要邊喝邊玩，微醺遊世界嗎？全台連鎖餐酒館集團《隱餐飲集團》推出年度重磅「隱酒神器」酒吧串連計畫，首次...

生活市集「雙11美食慶典」下殺4折起！還有加碼贈點

雙11購物節即將邁入最高潮，生活市集今年「1111狂賺購物節」強打雙點數布局，專攻民生用品祭出全站雙點回饋最高19％，並...

無人服務旅館再進化！機器人結合自動販賣機 全程網控

無人服務旅館再進化，敦謙國際今(8日)首次公開升級型消費智能服務，從入住到退房只需透過智慧機能台、掃描QR code，3...

首波大台北地區100店限定！7-ELEVEN熱食區開賣「星級滷味」

時序入冬，冒煙商機熱鬧滾滾！7-ELEVEN複合經營再進化，明天（11月9日）起首創將鮮食品牌「星級饗宴」複合熱食自助區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。