聽新聞
test
0:00 / 0:00
無人服務旅館再進化！機器人結合自動販賣機 全程網控
無人服務旅館再進化，敦謙國際今(8日)首次公開升級型消費智能服務，從入住到退房只需透過智慧機能台、掃描QR code，3分鐘內就可順利完成；若想點些零食飲品或客房備品等，只要使用LINE下單、付款，機器人將會自動前往旅館內的智能販賣機台取物、直接送往客房，且容量加大，可一次送4件物品或4間客房所需，從下單、取件到搭電梯、送至房間，全程採物聯網智能串聯。
如此進化版無人服務旅館，敦謙國際表示，將可減少50%的人力，也能有效解決目前飯店旅館業復甦期所面臨的缺工問題。敦謙國際旗下在台共有11個旅館品牌、44間旅館，房間總數超過3,200間，未來也將依照不同地區、風格，結合地方特色，打造專屬的智能旅館。
此外，看好台日旅遊觀光潮，敦謙國際也積極布署日本，入資WBF(White Bear Family)集團，今日雙方也正式簽署成為戰略夥伴。
WBF集團旗下大阪最大旅遊平台與敦謙國際旗下Tourbobo訂房平台，未來也將合作推動跨國旅遊訂房。該集團是少數日本線上平台中，同時與日本兩大航空公司ANA、JAL配合的線上平台，極具競爭優勢，目前旗下飯店遍布大阪、沖繩、北海道與東京等地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言