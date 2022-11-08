螢幕CP再度合體帶貨！王淨、曾敬驊共同詮釋率性街頭穿搭

從電影「返校」之後，新生代演員王淨、曾敬驊就被定義是「螢幕CP」兩人私下亦是好友，因此合作時有著自然互動與火花，深受時尚品牌的青睞，因此多次合體同框。此次，adidas Originals的FORUM秋冬系列上市，便找了王淨、曾敬驊一同詮釋率性街頭穿搭，曝光後引起討論，更有網友直接反應，兩人的外套或是褲款「哪裡購入？」果真能帶動銷售！

誕生於80年代的經典FORUM籃球鞋，以復古風格定義了一個時代的文化與流行元素，因此adidas Originals讓這款鞋復刻回歸。利用簡約設計基調經典輪廓搭配皮革與布面、編織等材質變化，添加奶茶色、藕紫色、米白、粉紫色系注入復古氛圍，滿足各種穿搭風格需求。不僅如此，品牌還自FORUM籃球鞋獲得啟發，推出一系列服裝單品，包括皮革拼接棒球外套、雙面羽絨外套、再生絨毛外套、針織毛衣、Oversized刺繡上衣，以及法蘭絨套裝等。運用復古綠、美式紅、莫蘭迪紫、大地土色系與經典黑貫穿全系列，並有多款中性設計，無論男、女都能混搭出率性街頭穿搭。

曾敬驊詮釋adidas Originals羔羊毛拼接工裝外套5,290元、adicolor運動長褲2,490元，FORUM 84鞋3,890元。圖／adidas Originals提供

而此次adidas Originals請來王淨詮釋adibreak連帽環保皮草外套與個性皮外套演繹兩種不同的ONE TONE穿搭，以不同材質混搭出獨一無二的女孩街頭風格。腳踩全新FORUM 鞋款，保留可拆卸扣帶設計，隨心所欲變換造型。另外，曾敬驊則穿上帶有工裝拼接元素的羔羊毛外套點綴經典運動套裝，異材質的混搭增加細節與層次，外套內搭配質感針織毛衣展現輕熟魅力。另一套則有著略帶男孩感的酷帥本色，灰黑色雙面工裝拼接背心展現隨興風格，搭配腳上復古色調FORUM鞋款，呈現細節滿滿的街頭男子Look。

王淨身穿adidas Originals ADIBREA外套5,490元、TRACKPANT褲2,890元，以及FORUM 84鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

曾敬驊詮釋adidas Originals高領針織衫3,890元、羔羊毛工裝拼接背心3,690元，FORUM 84鞋3,890元。圖／adidas Originals提供

王淨身穿adidas Originals FAUX夾克4,290元以及FORUM 84鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals FORUM LOW鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals男款FORUM LUXE鞋4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals女款FORUM LOW鞋3,690元。圖／adidas Originals提供