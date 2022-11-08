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螢幕CP再度合體帶貨！王淨、曾敬驊共同詮釋率性街頭穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas Originals的FORUM秋冬系列上市，找了王淨、曾敬驊一同詮釋率性街頭穿搭，曝光後引起討論。圖／adidas Originals提供
adidas Originals的FORUM秋冬系列上市，找了王淨、曾敬驊一同詮釋率性街頭穿搭，曝光後引起討論。圖／adidas Originals提供

從電影「返校」之後，新生代演員王淨、曾敬驊就被定義是「螢幕CP」兩人私下亦是好友，因此合作時有著自然互動與火花，深受時尚品牌的青睞，因此多次合體同框。此次，adidas Originals的FORUM秋冬系列上市，便找了王淨、曾敬驊一同詮釋率性街頭穿搭，曝光後引起討論，更有網友直接反應，兩人的外套或是褲款「哪裡購入？」果真能帶動銷售！

誕生於80年代的經典FORUM籃球鞋，以復古風格定義了一個時代的文化與流行元素，因此adidas Originals讓這款鞋復刻回歸。利用簡約設計基調經典輪廓搭配皮革與布面、編織等材質變化，添加奶茶色、藕紫色、米白、粉紫色系注入復古氛圍，滿足各種穿搭風格需求。不僅如此，品牌還自FORUM籃球鞋獲得啟發，推出一系列服裝單品，包括皮革拼接棒球外套、雙面羽絨外套、再生絨毛外套、針織毛衣、Oversized刺繡上衣，以及法蘭絨套裝等。運用復古綠、美式紅、莫蘭迪紫、大地土色系與經典黑貫穿全系列，並有多款中性設計，無論男、女都能混搭出率性街頭穿搭。

曾敬驊詮釋adidas Originals羔羊毛拼接工裝外套5,290元、adicolor運動長褲2,490元，FORUM 84鞋3,890元。圖／adidas Originals提供
曾敬驊詮釋adidas Originals羔羊毛拼接工裝外套5,290元、adicolor運動長褲2,490元，FORUM 84鞋3,890元。圖／adidas Originals提供

而此次adidas Originals請來王淨詮釋adibreak連帽環保皮草外套與個性皮外套演繹兩種不同的ONE TONE穿搭，以不同材質混搭出獨一無二的女孩街頭風格。腳踩全新FORUM 鞋款，保留可拆卸扣帶設計，隨心所欲變換造型。另外，曾敬驊則穿上帶有工裝拼接元素的羔羊毛外套點綴經典運動套裝，異材質的混搭增加細節與層次，外套內搭配質感針織毛衣展現輕熟魅力。另一套則有著略帶男孩感的酷帥本色，灰黑色雙面工裝拼接背心展現隨興風格，搭配腳上復古色調FORUM鞋款，呈現細節滿滿的街頭男子Look。

王淨身穿adidas Originals ADIBREA外套5,490元、TRACKPANT褲2,890元，以及FORUM 84鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
王淨身穿adidas Originals ADIBREA外套5,490元、TRACKPANT褲2,890元，以及FORUM 84鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

曾敬驊詮釋adidas Originals高領針織衫3,890元、羔羊毛工裝拼接背心3,690元，FORUM 84鞋3,890元。圖／adidas Originals提供
曾敬驊詮釋adidas Originals高領針織衫3,890元、羔羊毛工裝拼接背心3,690元，FORUM 84鞋3,890元。圖／adidas Originals提供

王淨身穿adidas Originals FAUX夾克4,290元以及FORUM 84鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
王淨身穿adidas Originals FAUX夾克4,290元以及FORUM 84鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals FORUM LOW鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals FORUM LOW鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals男款FORUM LUXE鞋4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals男款FORUM LUXE鞋4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals女款FORUM LOW鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals女款FORUM LOW鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals女款FORUM LUXE鞋4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals女款FORUM LUXE鞋4,290元。圖／adidas Originals提供

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