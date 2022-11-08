麥當勞鷄塊買1送1！「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」回來了

繼於2021年首度推出「炸蝦天婦羅海陸雙堡」之後，麥當勞自11月9日至12月20日期間，將再度推出「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、「雙蝦天婦羅堡」。另外早餐「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」也將採期間限定登場，帶給民眾不同的新選擇。活動期間內，還有「6塊麥克鷄塊買1送1」的歡樂送優惠。

麥當勞「Signature極選系列」標榜以松露、酪梨等食材入饌，提供顧客期間限定的美味。「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」及「雙蝦天婦羅堡」在2021登場時，曾創下每分鐘售出37顆的成績。本次期間限定回歸的「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」使用太平洋白蝦裹粉後酥炸成「炸蝦天婦羅」，搭配4盎司安格斯牛肉，並搭配青檸蒔蘿醬、原葉生菜及切達起司，帶來多層次享受，單點144元，經典套餐199元。另外還有一次使用2隻完整炸蝦的「雙蝦天婦羅堡」同步登場，單點144元，經典套餐199元。