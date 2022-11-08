「乃が美」首度快閃新竹！吃得到招牌生吐司、日本果醬

來自日本的元祖生吐司「乃が美」（乃賀美），自即日起將首度跨點跨域舉辦快閃活動。除了台北大葉高島屋、SOGO復興館、蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE之外，也將跨縣市前進新竹Big City 遠東巨城購物中心，讓不同地區的粉絲，也能購買到招牌的生吐司、果醬。

創立自2013年的乃が美，被視為日本生吐司元祖，標榜以嚴選成份加上職人烘焙手法，打造出適口性佳，並且細緻香甜的生吐司，直接手撕品嚐更美味。乃が美曾獲得Pansta 2016年度麵包排行榜金賞獎得主，並連續3年獲得Yahoo搜索大賞食品部門第1名。2022年乃が美正式登台，提供有招牌生吐司，以及使用日本當地水果製成的臍橙、藍莓、草莓等口味果醬。