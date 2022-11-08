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「乃が美」首度快閃新竹！吃得到招牌生吐司、日本果醬

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
快閃期間將銷售「生吐司1斤」、「生吐司2斤」，各為150、300元。圖／乃が美提供
快閃期間將銷售「生吐司1斤」、「生吐司2斤」，各為150、300元。圖／乃が美提供

來自日本的元祖生吐司「乃が美」（乃賀美），自即日起將首度跨點跨域舉辦快閃活動。除了台北大葉高島屋、SOGO復興館、蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE之外，也將跨縣市前進新竹Big City 遠東巨城購物中心，讓不同地區的粉絲，也能購買到招牌的生吐司、果醬。

創立自2013年的乃が美，被視為日本生吐司元祖，標榜以嚴選成份加上職人烘焙手法，打造出適口性佳，並且細緻香甜的生吐司，直接手撕品嚐更美味。乃が美曾獲得Pansta 2016年度麵包排行榜金賞獎得主，並連續3年獲得Yahoo搜索大賞食品部門第1名。2022年乃が美正式登台，提供有招牌生吐司，以及使用日本當地水果製成的臍橙、藍莓、草莓等口味果醬。

即日起至12月31日期間，乃が美展開快閃巡迴活動。11月9日之前、11月16日至12月6日期間，進駐「大葉高島屋」；11月9日至11月21日進駐「SOGO復興館」；即日起至12月31日期間進駐「蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE（松山、南港、內湖店）」。11月28日至12月13日則前往「新竹巨城購物中心」。快閃期間將銷售「生吐司1斤」、「生吐司2斤」，各為150、300元。還有草莓、臍橙、藍莓口味果醬，各為350元。另有「1斤生吐司加1瓶果醬」、「1斤生吐司加2瓶果醬」的禮盒組，各為500、850元。

除了生吐司外，乃が美也提供有草莓、臍橙、藍莓口味果醬。圖／乃が美提供
除了生吐司外，乃が美也提供有草莓、臍橙、藍莓口味果醬。圖／乃が美提供

快閃 日本 新竹

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