IG網紅無麩質美食／品嘗美味的沙拉餐 也有飽足感

●早餐：三色藍莓優格

早餐：三色藍莓優格。圖／台灣廣廈出版社

每次到了要吃我愛的優格的當天，我就會比平常更早睜開眼。優格加上各種配料就更美味了。紫色的藍莓、黃棕色的堅果和淺綠色的嫩麥芽粉放在上面，就形成了美麗的三色優格！

食材：無糖優格80㎖、冷凍藍莓1匙、穀麥少許、嫩麥芽粉1匙、綜合堅果1匙。不需要調理 （將優格和食材裝入碗中，擺得美美的再享用）

●午餐：鮭魚雞腿肉沙拉（市售）

午餐：鮭魚雞腿肉沙拉（市售）。圖／台灣廣廈出版社

執行無麩質飲食瘦身後常去某間沙拉店。今天我點了最喜歡的雞腿肉和鮭魚。如果覺得有點不夠，可以事先準備地瓜來補充澱粉。轉換心情大、大、大成功！

善女的悄悄話：好久沒有吃美味的市售沙拉。再怎麼說都是沙拉專賣店做的，應該會比自己在家做的沙拉更好吃，但很奇怪的是，今天我覺得自己做的沙拉更好吃。看來我的菜單越來越合我的口味了。最近每個看到我的人都說我瘦了、看起來更嬌小。果然，我在每個人眼中看來都是最幸福的。我還發現自己在準備餐點時連一點厭煩的念頭都沒有。

●下午茶點心

美式咖啡 1杯

杏仁 1把

蛋白棒 ½條

● 晚餐：納豆地瓜嫩葉沙拉

晚餐：納豆地瓜嫩葉沙拉。圖／台灣廣廈出版社

食材：嫩葉1把、納豆1盒、蒸地瓜1條、半熟蛋1顆、橘子½顆、甜椒3條。

不需要調理（多次攪拌納豆，不要加入附贈的醬料，即可跟已經準備好的食材一起享用。）

備註：本文為作者個人分享日常飲食日記，為一般食譜，如有減重需求請洽專科醫生與醫院諮詢。

【以上摘文選自 書名：《3個月減10公斤！無麩質瘦身餐》、作者：崔善女、譯者：葛瑞絲、圖文提供：台灣廣廈出版社】