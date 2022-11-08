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IG網紅無麩質美食／好好享用的晚飯：香煎松阪肉地瓜餐

台灣廣廈／ 崔善女著、葛瑞絲譯

編按：韓國知名IG網紅作者崔善女，將自己準備的無麩質餐點準備過程記錄下來，包括一日三餐及點心。所用食材皆為市面上可以輕鬆取得的蔬菜與蛋白質為主，文章為書中食譜節錄分享。

● 早餐：羽衣甘藍藍莓優格

早餐：羽衣甘藍藍莓優格。圖／台灣廣廈出版社
早餐：羽衣甘藍藍莓優格。圖／台灣廣廈出版社

在許多水果中，我最喜歡的是藍莓。藍莓熱量很低，纖維質豐富，對皮膚特別好。一起床就能嚐到柔順又香甜的味道，為自己在早晨注入活力和好心情。

食材：冷凍藍莓2匙、羽衣甘藍5片、無糖優格少許、椰子水1杯、水適量。

需要調理：

1.將羽衣甘藍、藍莓、優格、椰子水放入攪拌機中。

2.在攪拌的過程中邊觀察濃稠度邊加水。

● 午餐：南瓜雞肉番茄套餐

午餐：南瓜雞肉番茄套餐。圖／台灣廣廈出版社
午餐：南瓜雞肉番茄套餐。圖／台灣廣廈出版社

今天午餐的食材都是在超市或市場很容易找到的。由於太過平凡又普通，任何人都可能或厭煩。不過，這些可是會讓身體變健康、變漂亮的好朋友，所以要跟它們親近才是上上策。

食材：小番茄1把、小黃瓜1條、綠花椰菜⅓顆、南瓜⅓顆、煙燻雞胸肉1包。不需要調理（雞胸肉放進微波爐加熱一至兩分鐘解凍後，拿出已經準備好的食材一起裝盤。）

善女的小撇步：如果想要讓控制飢餓和飽足的食慾中樞穩定，飲食就要規律。

● 下午茶點心：

· 美式咖啡 1杯

· 綜合堅果1把

· 蛋白棒 ½條

善女的悄悄話：晚上有點沒精神，所以我加了豬頸肉。這是我得小確幸。隨著日子越來越接近欺騙餐，飢餓感也達到顛峰，這時不要只是忍耐，如果聽見身體的需求，就要調整菜單。用能滿足飢餓的最少量健康食材充飢後，就把注意力放到別的事情上。最近我都會看吃播來結束一天。不只是看別人吃來得到滿足，也是為了訓練我堅定的意志力。

● 晚餐：香煎松阪肉地瓜套餐

晚餐：香煎松阪肉地瓜套餐。圖／台灣廣廈出版社
晚餐：香煎松阪肉地瓜套餐。圖／台灣廣廈出版社

想吃肉的時候就準備最適合吃菜包肉的豬頸肉吧！豬頸肉是好的油脂，讓人能毫無負擔地補充優質蛋白質。拿一大塊肉包在萵苣裡面吃吧！再加上紫甘藍和小黃瓜，就能吃得飽足，不會過量。

食材：萵苣6片、小黃瓜1條、蒸地瓜1條、紫甘藍1把、綠葡萄1把、豬頸肉100克。

需要調理：

1.將豬頸肉放在已經預熱的平底鍋上，以小火翻炒。

2.拿出已經準備好的食材，一起裝盤享用。

備註：本文為作者個人分享日常飲食日記，為一般食譜，如有減重需求請洽專科醫生與醫院諮詢。

【以上摘文選自　書名：《3個月減10公斤！無麩質瘦身餐》、作者：崔善女、譯者：葛瑞絲、圖文提供：台灣廣廈出版社】

書名：《3個月減10公斤！無麩質瘦身餐》、作者：崔善女、譯者：葛瑞絲、圖文提供：台灣廣廈出版社
書名：《3個月減10公斤！無麩質瘦身餐》、作者：崔善女、譯者：葛瑞絲、圖文提供：台灣廣廈出版社

食譜 套餐

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